Nico Repetto, abuelo chocho, mostró a su nuevo nieto Timoteo en las redes, pero lo tuvo que borrar: ¿conflicto con Juana?

Juana acaba de ser mamá nuevamente, y Nico no pudo contenerse y presentó a Timoteo en sociedad

El conductor Nicolás Repetto publicó una imagen familiar en su perfil de Instagram para celebrar el nacimiento de su nieto Timoteo, hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto. Pocas horas después, la publicación fue eliminada, lo que desató incertidumbre entre sus seguidores.

La instantánea mostraba a Juana Repetto junto a Timoteo, en un contexto íntimo. Fuentes cercanas interpretaron el acto como un posible gesto para proteger la privacidad del recién nacido, aunque no hubo explicación oficial sobre los motivos de la remoción.

El fallido posteo de Nico Repetto mostrando a su hija con el recién llegado a la familia, Timoteo

Actualmente, la foto original no se encuentra disponible en el perfil de Nico. Timoteo recibió muestras de afecto por parte de toda la familia, quienes lo acompañan activamente desde su llegada.

En el programa Infama (América Tv) Karina Iavícoli se refirió a este llamativo episodio virtual y si bien no hay confirmación oficial de los protagonistas la periodista hizo hincapié en el aparente enojo de la actriz con el conductor por esa publicación.

“Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen. No sabemos cuánto va a durar este enojo”, comenzó la panelista en el programa que conduce Marcela Tauro.

Y agregó al respecto: “Juana acaba de ser mamá y el bebé tiene días. Parece ser que Nico por el amor se le ocurrió postear la foto del nieto. ¿Pero qué pasa? Ella no lo había hecho y él lo hizo primero, y es una foto de intimidad".

“¿Por qué nos dimos cuenta y estuvimos averiguando? Porque la foto desapareció. Ella trabaja mucho con las redes y le gusta manejar la situación”, concluyó Iavícoli sobre el fastidio de Juana Repetto con su papá por ese posteo de Timoteo que luego fue eliminado.

Recordemos: a pocos días de haberse convertido en mamá por tercera vez, Juana Repetto abrió la intimidad de su vida en redes sociales y compartió un gesto breve pero significativo que puso fin —al menos por ahora— a la polémica instalada en torno a la ausencia de Sebastián Graviotto en el nacimiento de Timoteo, su segundo hijo en común.

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo, su hijo en común

El pasado 12 de febrero, la actriz dio a luz por cesárea programada y desde entonces viene mostrando, con la honestidad que la caracteriza, cada tramo del postparto. Sin embargo, en medio de la emoción por la llegada del bebé, no tardaron en multiplicarse los cuestionamientos hacia el instructor de snowboard, quien no estuvo presente en el quirófano debido a compromisos laborales en el exterior.

Ante ese escenario, Juana decidió responder sin confrontar. Lo hizo con una historia en Instagram donde publicó la captura de una videollamada en la que se veía a Graviotto desde Japón sonriendo frente a la cámara mientras, en un costado, asomaba parte del rostro del recién nacido. Sobre la imagen, la influencer escribió una sola palabra: “Gracias”. Un mensaje escueto, pero contundente.

Sebastián Graviotto respondió a las críticas en redes con una foto familiar y la frase 'El amor en equipo no entiende de fronteras', sugiriendo presencia emocional pese a la distancia

La publicación fue interpretada como una forma de mostrar que, pese a la distancia geográfica, el vínculo como padres continúa activo y respetuoso. De hecho, la propia actriz ya había aclarado días antes que la ausencia en el parto no fue una decisión suya.“El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé. No es una decisión mía”, había explicado, cansada de los comentarios que la señalaban.

La historia de Juana y Sebastián tuvo un giro inesperado meses atrás.La actriz quedó embarazada cuando ya estaba separada del padre de Belisario, su segundo hijo. Aun así, ambos decidieron continuar acompañando el proceso desde su lugar, priorizando el bienestar de la familia por sobre cualquier diferencia sentimental. Ella fue clara en reiteradas oportunidades: no retomarán la relación de pareja, pero sí mantienen un lazo firme como padres.

El nacimiento de Timoteo generó controversia en redes sociales por la ausencia de su padre, Sebastián Graviotto, quien fue criticado por no estar presente

En paralelo, las redes sociales del instructor se llenaron de críticas tras conocerse que no estaría en el parto. Algunos usuarios cuestionaron su decisión de continuar con la temporada laboral mientras nacía su hijo. “La temporada la podés hacer todos los años. El nacimiento de tu hijo es una sola vez en la vida”, fue uno de los comentarios más repetidos. Otros fueron aún más duros al hablar de “ausencia” o “falta de compromiso”.

Frente a ese escenario, Graviotto también hizo su descargo. Días después del nacimiento publicó una imagen familiar acompañada por una frase que pareció responder indirectamente a las críticas: “El amor en equipo no entiende de fronteras”. En la foto se lo veía participando por videollamada mientras sus familiares sostenían al bebé en brazos, reforzando la idea de presencia emocional pese a la distancia.

Lejos de la polémica, Juana continúa enfocada en su recuperación tras la cesárea y en los primeros días con el recién nacido. Ya recibió el alta médica y regresó a su casa, donde la esperaban sus hijos mayores, Toribio y Belisario. En uno de sus posteos más recientes, compartió imágenes de los momentos previos a la cirugía y del encuentro inicial con Timoteo. “Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera... el corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”, escribió, emocionada.