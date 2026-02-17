Teleshow

La desafiante reacción de la China Suárez a las críticas que recibe: el atuendo y la frase que eligió

Con un carrete de fotos en sus redes sociales la actriz hizo frente a los comentarios en su contra que tiene constantemente

En medio de un dump en redes sociales, la actriz cruzó a quienes la critican (Video: Instagram)

La China Suárez compartió una nueva serie de imágenes y videos del detrás de escena de En el Barro, la serie de Netflix escrita y dirigida por Sebastián Ortega que la tiene como protagonista. El carrete de fotos no solo mostró la intimidad y la camaradería del rodaje, sino que incluyó guiños personales y mensajes directos a los seguidores y críticos de la actriz.

El posteo abrió con un video en el que la China aparece luciendo un impactante vestido dorado, con aberturas en los costados laterales y breteles finitos que se cruzan en la espalda, con un escote profundo. Se trata de uno de los conjuntos más llamativos que usa Nicole, su personaje en la ficción, y que rápidamente captó la atención de sus seguidores, marcando el tono audaz y provocador del personaje que interpreta en la serie.

A continuación, la publicación sumó una imagen contundente: un mensaje escrito en marcador azul sobre la pared, acompañado de guirnaldas luminosas. Allí escribió: “Se venden curitas para lxs que les duele lo que yo hago con mi vida”. Esta frase fue interpretada como una respuesta directa de la actriz a quienes la critican, reafirmando su postura desafiante y su decisión de seguir adelante según sus propias reglas.

Con una foto del set, la actriz respondió a las críticas que recibe constantemente
Suárez junto Ana Garibaldi, la protagonista de la serie de Netflix
"Santa China", la estampita que hicieron en honor a ella en la fiesta postgrabación

El resto de las imágenes retrató distintas facetas del trabajo en el set. Una foto la muestra en bata blanca, de pie frente al espejo, con el maquillaje de caracterización que utilizó para su personaje. Otra la encuentra recostada en el piso, con look deportivo, zapatillas y mat de entrenamiento, en un momento de relax entre escenas. No faltaron las selfies grupales con sus compañeras, abrazos, gestos cómplices y retratos de la energía colectiva que se vivió en el rodaje, así como instantáneas informales durante comidas o descansos.

En el pie de foto de la publicación, la actriz resumió sus sensaciones: “Felicidad. Gratitud. Orgullo. Amo #enelbarro. A mis compañeras generosas, talentosas, lindas. Al equipo detrás de cámara que hizo esto posible”. El mensaje acompañó las imágenes y transmitió el reconocimiento de la China al equipo técnico y artístico, y el agradecimiento hacia las actrices que compartieron el proyecto con ella.

La secuencia de fotos, que incluyó además escenas lúdicas y guiños humorísticos —como la “estampita de Santa China” que sostenía un compañero de equipo—, dejó ver tanto el costado profesional como el personal de la protagonista. Entre frases desafiantes, selfies y agradecimientos, la China Suárez mostró el clima de trabajo y reafirmó su personalidad, celebrando el proyecto y el recorrido colectivo en En el Barro.

La China hace de Nicole, una prostituta VIP
Eugenia junto a Camila, quien hace de su interes amoroso
La China compartió las fotos del back de la serie de Sebastián Ortega (Instagram)

Las fotos muestran distintos momentos del rodaje y el clima de camaradería que se vivió en el set. En una de las imágenes, la actriz posa frente al espejo de un baño, en bata blanca y con el cabello suelto, dejando ver el maquillaje de caracterización que usó para su personaje. Otra escena la muestra junto a dos compañeras de elenco, en un pasillo, con gestos serios y cómplices antes de una toma, resaltando la intensidad y la conexión entre las actrices.

En otra postal, la China aparece recostada en el suelo sobre una colchoneta verde, con ropa deportiva y zapatillas claras, en un momento de descanso entre grabaciones. La luz, el vestuario y los detalles del entorno refuerzan el clima realista y cotidiano de la serie.

La publicación evidencia el orgullo de la actriz por el proyecto, la gratitud hacia sus compañeras y el reconocimiento al equipo técnico y artístico que trabajó detrás de cámara. Las imágenes y el mensaje de Suárez transmitieron la energía positiva y el vínculo especial construido durante el rodaje, sumando otro capítulo de cercanía y agradecimiento colectivo dentro de su carrera profesional.

