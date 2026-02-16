Teleshow

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

En Infobae en vivo, el músico relató cómo surgió la invitación y repasó la histórica relación de La Mosca con Puerto Rico, en una noche donde la música popular latinoamericana fue protagonista

El carismático líder de La Mosca sorprendió a todos al aparecer en el escenario junto al artista de Puerto Rico durante sus masivos shows en el estadio River Plate. Esto dijo en diálogo con Infobae en Vivo

El artista puertorriqueño Bad Bunny volvió a impactar a Buenos Aires con su espectáculo en el estadio de River Plate, y una de las imágenes que más atención generó fue la presencia de Guillermo Novellis, líder de La Mosca, en el exclusivo espacio conocido como “La casita”. Este rincón, ya viral en el circuito internacional de la música, reunió a figuras clave de la escena argentina y se convirtió en un inesperado epicentro de repercusiones dentro y fuera del show.

Este espacio que acompaña al cantante en su gira y que se volvió viral por su atmósfera única y selecta, se llenó de personalidades durante las tres noches en Buenos Aires. Allí, Novellis apareció como uno de los invitados sorpresivos, lo que generó un revuelo inmediato entre los asistentes y en las redes sociales.

El cantante de La Mosca relató en declaraciones a Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, cómo recibió la invitación para formar parte de este evento: “Tenemos muy buena relación con Puerto Rico desde hace muchísimos años. Y una relación que también va más allá del fútbol, que es por ahí lo que nos relaciona con un montón de gente y nuestras canciones. Nosotros en el 2000 empezamos a hacer nuestras primeras giras. En Puerto Rico siempre tocamos nuestras canciones, sobre todo las de los primeros discos. Y se creó un ida y vuelta de ir varias veces, tocar el Estadio Nacional... Recuerdo una gira muy grande, la más grande que hicimos, duró como quince días, que dimos toda la vuelta a la isla tocando en las playas, en ciudades, en San Juan”.

Una panóramica de River estallado
Una panóramica de River estallado de gente, y una consigna inevitable si canta el Conejo...

De acuerdo con Novellis, la invitación llegó directamente desde el equipo de Bad Bunny: “La invitación vino por parte de la producción, hemos trabajado juntos un montón de tiempo... Y no sé por qué resultó extraño que me hayan invitado. Creo que, porque tenemos géneros distintos, pero en definitiva somos música popular latinoamericana”.

La aparición de Guillermo durante el concierto de Bad Bunny generó una ola de reacciones en las plataformas digitales. Uno de los tuits más compartidos de la noche resumió el impacto: “Top highlights del concierto de Bad Bunny: La Mosca en la casita”. La frase se viralizó rápidamente, convirtiendo a La Mosca en tendencia en X.

Las reacciones del público oscilaron entre la sorpresa, la incredulidad y el desconcierto, pero predominó la alegría al ver a uno de los artistas más reconocidos del país compartiendo escenario con una de las figuras globales del momento. Los usuarios de redes sociales celebraron el cruce de estilos y generaciones, y la participación de Novellis fue percibida como uno de los momentos más entrañables del evento.

El espacio no solo fue testigo de la presencia de Novellis. Durante las tres jornadas de conciertos, la selección de artistas invitados fue rotando y sumando nombres de peso dentro del panorama musical argentino. Entre ellos se destacaron figuras como Callejero Fino y el productor musical Bizarrap, quienes acompañaron la velada del sábado junto a Novellis. Las jornadas previas contaron con la visita de La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra, consolidando a éste como un espacio de encuentro para la nueva y la consagrada escena musical argentina.

“La única razón por la
“La única razón por la que nosotros estamos aquí es para que ustedes se unan en una noche como un solo pueblo, Argentina. Porque de eso se trata este show. Este show es simple y sencillo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”.

Esta convivencia de estilos y trayectorias reflejó la amplitud de la convocatoria de Bad Bunny y su capacidad para reunir a artistas de distintas generaciones y géneros en un mismo lugar.

La invitación a Guillermo Novellis no fue un hecho fortuito. El propio cantante explicó la conexión profunda que existe entre La Mosca y la isla caribeña. Desde comienzos del siglo XXI, la banda argentina inició una serie de giras por Puerto Rico, presentándose en escenarios emblemáticos y desarrollando un vínculo que trasciende lo musical.

El recital en el estadio +Monumental se vivió como una verdadera celebración. Según Novellis, “lo que te puedo asegurar es que River era una fiesta, realmente la gente fue a divertirse, a bailar. Creo que la pasó muy bien. Estaba llenísimo”.

La atmósfera en el estadio reflejó la magnitud del evento, con el público entregado al espectáculo y una energía colectiva que se extendió tanto en el campo como en las gradas. El encuentro entre artistas de diferentes géneros y generaciones, sumado a la respuesta entusiasta de los fanáticos, marcó un hito en la historia de los conciertos masivos en Buenos Aires.

