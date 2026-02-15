El insólito regreso de Joaquín Levinton a los escenarios tras recuperarse de un infarto: llegó en ambulancia y entró en camilla

Tras recuperarse de un infarto, el líder de Turf ingresó a su espectáculo en una ambulancia

A dos meses de haber recibido el alta tras sufrir un infarto, Joaquín Levinton regresó a los escenarios. Fiel a su estilo, el líder de Turf hizo uso de todo su carisma y humor para sorprender a su público en su espectáculo en Córdoba. Fue así como el cantante ingresó a bordo de una ambulancia y saltó desde una camilla para dar inicio a su recital, cerrando así, un círculo único tras ser internado de urgencia en diciembre.

Al iniciar su show, la pantallas del lugar mostraban diversas noticias que circularon en los medios de comunicación respecto a su internación. Después de todo ese repaso, la cámara enfocó una ambulancia que llegaba al predio. De la misma, dos enfermeras descendían a una persona en camilla. Segundos después, las profesionales llevaban la misma, completamente cubierta por una manta blanca, hacia el medio del escenario. Fue entonces cuando la música comenzó a sonar y Levinton saltó para interpretar “No se llama amor”. En el video, compartido por el medio local el Doce, se observa a la gente celebrar la llegada del cantante.

De esta manera, el líder de Turf cerró en el Cosquín Rock esta dura etapa de recuperación tras superar un infarto agudo de miocardio por obstrucción arterial. El episodio fue detectado a tiempo gracias a la rápida intervención, que permitió su traslado al Hospital Fernández, donde recibió un cateterismo y la colocación de un stent, estabilizándolo y llevándolo a recibir el alta médica.

El incidente ocurrió meses atrás durante un viernes a la madrugada en el bar El Timón, en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Levinton notó un fuerte dolor en el pecho y buscó ayuda en el local. Un mozo lo asistió de inmediato. Entre los síntomas, se observaba sudoración intensa, presión arterial elevada y el propio miedo del músico, quien pidió agua y experimentó una descompensación.

El personal del bar reaccionó enseguida y contactó al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Una ambulancia llegó en minutos, realizando las primeras atenciones. Se procedió a su traslado urgente al Hospital Fernández, donde el equipo médico confirmó una arteria obstruida y realizó un cateterismo, logrando la estabilización del paciente.

El 15 de diciembre, Levinton recibió el alta médica y regresó a su hogar. Informó sentirse bien y manifestó en diversas ocasiones su agradecimiento al SAME y a los profesionales del hospital por la celeridad y la calidad de la atención recibida. El propio cantante subrayó la excelencia de quienes lo socorrieron desde el primer momento.

Joaquín Levinton hizo un control luego de su infarto y se cruzó con "Susana Giménez"

La experiencia tuvo también impacto en el entorno de Levinton. Tras conocerse su historia y los síntomas experimentados, un seguidor decidió buscar atención médica ante una descompensación similar. El hombre relató que tras ver la publicación sobre los síntomas del músico, reconoció la gravedad y acudió a un centro sanitario, donde le diagnosticaron un infarto y fue intervenido con dos stent. Expresó públicamente su agradecimiento por haber recibido el impulso necesario para actuar.

En las revisiones posteriores, Levinton vivió un momento de humor durante un control en el hospital. Coincidió con una supervisora llamada Susana Giménez, homónima de la conocida conductora argentina. El intercambio incluyó bromas y mostró la actitud optimista y alegre del músico frente al personal, evidenciando su habitual sentido del humor en medio del proceso de recuperación.

El apoyo familiar fue esencial durante esos días. Levinton compartió imágenes junto a sus padres, Carlos y Susana, expresando su agradecimiento por el cariño recibido tanto de allegados como de seguidores. El artista remarcó el valor de las muestras de afecto y el acompañamiento recibido en esta etapa.

Con optimismo, Levinton afrontó su recuperación con la mirada puesta en el futuro. Su entusiasmo y buena disposición anticiparon un retorno próximo a los escenarios, decidido a continuar su vida artística y compartir nuevos proyectos con sus seguidores.