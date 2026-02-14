Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

Celeste CId y Santiago Korovksy festejaron San Valentín (Instagram)

El Día de los Enamorados es una jornada inspirada en la leyenda de San Valentín, el sacerdote se opuso a la prohibición del emperador Claudio II, quien había decretado que los jóvenes solteros eran mejores militares si no entablaban vínculos amorosos con mujeres. En los últimos tiempos, la celebración fue ganando terreno entre los enamorados en Argentina y los famosos no son la excepción. Con las redes sociales como escenario que refleja la vida, y entre fotos, declaraciones románticas y regalos, las celebrities mostraron cómo viven este 14 de febrero.

Separados por cuestiones laborales, Maxi López y Daniela Christiansson celebraron a la distancia esta fecha. Con Lando, su segundo hijo, nacido a finales de 2025, la modelo sueca permanece en Suiza mientras el exfutbolista cumple sus compromisos laborales en Argentina. Sin perder el romanticismo, compartieron una publicación conjunta con imágenes de sus 12 años de pareja. “Feliz día de los enamorados, mi amor eterno”, escribieron en un mensaje que sonó recíproco.

Una de las fotos elegidas por Maxi López y Daniela Christiansson para celebrar San Valentín

Otra pareja que vive la maternidad de manera reciente es la de Cami Homs y José Sosa. La modelo compartió fotos de la velada romántica, en blanco y negro y con la pequeña Aitana como testigo. “Este papito me vuelve loca. Feliz día a vos, que nos enamorás todos los días. Tenés dos mujercitas que mueren de amor por vos”, escribió la influencer, que sumó una tierna imagen del futbolista arropando a la bebé.

“Este año somos dos las enamoradas de vos. Feliz día mejor papá del mundo, te amamos hasta el infinito”, sumó. El capitán de Estudiantes de la Plata dijo lo suyo en su propio perfil: “Feliz Día Reina. Un 14/02 muy especial. Gracias por esta hermosura que me tiene loco de amor. Las amo mucho”.

Cami Homs celebró con José Sosa y la recién nacida Aitana

En la dulce espera están Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes esperan su primer hijo para las próximas semanas. “Feliz día, amorcito de mi vida”, escribió la actriz en una foto que se lo ve al futbolista junto a su mascota. “Útlimo así”, agregó en otra postal en la que se ve al campeón del mundo apoyando su cabeza en su panza. Por su parte, Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutaron de una velada romántica, sin la participación de su hijo Luca, y lo documentaron en las redes sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, a punto de agrandar la familia

Durante las vacaciones de enero en la costa argentina, Gianinna Maradona blanqueó su incipiente relación con Guido Sergi. El primer San Valentín los encuentra distanciados, pero sin embargo intercambiaron sus sentimientos a la vista de todos. El empresario

Gianinna Maradona y Guido Sergi

Celeste Cid y Santiago Korovsky viven a paso firme un romance que nació hace poco más de un año. “Tu sonrisa es lo que más amo en este mundo”, escribió la actriz sobre un compilado de fotos junto al creador de División Palermo. El director también hizo lo suyo, al replicar el video de unas vacaciones en el que ella lo hamaca junto al mar: “Así me siento con vos todos los días”.

Monica Ayos festejó San Valentin con Federico Olivera

Radicados hace unos 15 años en México, Mónica Ayos y Diego Olivera es una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional, con un cuarto de siglo de amor incondicional. La actriz lo celebró con un divertido video retro, en el que se la arrojando un huevo en la cabeza de su novio, con la complicidad de su hijo Federico, fruto de una relación anterior. “Por aquel entonces nuestra sorpresa de seguir juntos era fuerte, seguir eligiéndonos nos asombraba, no pensábamos que podría funcionar el mix, éramos como una especie de milagro”, recapituló Ayos, que completó con el texto con los indicios de lo que estaba por suceder.

“En el aire ya se respiraba el compromiso real de hacer equipo, de reír todo lo posible y de construir sobre bases sólidas, sin tiempos estipulados... solo siguiendo pulsión del deseo genuino hasta donde nos lleve”, agregó en un viaje que se constituyó en familia con la llegada de Victoria.