La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Gianinna Maradona tomó la decisión de dejar de fumar y le agradeció a su novio el apoyo (Instagram)

En los últimos días, Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que había tomado la determinación de abandonar el cigarrillo. La noticia resonó entre sus seguidores, quienes desde hace tiempo acompañan sus publicaciones y conocen distintos aspectos de su vida cotidiana. El mensaje no solo reflejó una decisión personal, sino que también mostró el entramado emocional y afectivo que la impulsa.

La historia publicada en la red social presenta una composición de cuatro fotografías que resumen el momento y el contexto. En las imágenes se ve a Gianinna abrazada a su pareja, Guido Sergi, en el jardín de una casa, con un fondo de naturaleza y una fogata próxima.

Las fotos, en color y blanco y negro, muestran diferentes ángulos de ese mismo abrazo, con los cuerpos entrelazados y la mirada de la pareja centrada en el reencuentro. El contexto visual sugiere un momento de despedida o reencuentro, donde la presencia física cobra un valor fundamental.

Sobre las imágenes, el texto que acompaña la publicación resaltó la importancia del vínculo en el proceso personal de la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe: “MI ICEBERG DERRETIDO el culpable de mi felicidad y mi dejar de fumar... qué fiesta ser tu novia flaco, te extraño!”.

El comienzo del año sirvió para que Gianinna grite a los cuatro vientos su amor por Guido Sergi, un empresario y exfutbolista que la enamoró y poco a poco en sus redes se animó a mostrar este nuevo vínculo. “La banda en Pinamar. Qué lindos días de playa, che”, escribió una de las amigas de la pareja, junto a la imagen de un grupo de personas, en donde la pareja de Gianinna aparece vestido con un buzo rosado fluo, rodeando con su brazo a su pareja, muy sonriente, de campera y vestido corto, que le toma la mano.

La confirmación se realizó desde el balneario en la Costa Atlántica, donde ambos celebraron la llegada del nuevo año acompañados de un grupo de amigos, según se desprende de la publicación diurna que los muestra caminando por la playa.

En la imagen compartida por Maradona se observa a la pareja abrazada, acompañada de la dedicatoria: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”, junto a la canción “Lo más lindo” de Piti Fernández. Aunque el nombre de usuario de Sergi aparecía en una tipografía discreta, resultó identificable, despejando así los rumores que circulaban previamente en redes sociales.

Gianinna es muy cuidadosa a la hora de mostrar a su nueva pareja (Instagram)

El empresario, por su lado, optó por replicar la historia de Gianinna en sus redes y sumar la frase “la luna”, en sintonía con la letra de la canción seleccionada. Este gesto selló públicamente la relación que, hasta entonces, había transitado la privacidad y la reserva, con escasas alusiones en plataformas digitales.

Los rumores acerca del vínculo entre Gianinna Maradona y Guido Sergi circulaban desde hacía varios meses, especialmente tras la separación de la diseñadora con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Carolina Molinari había abordado el tema poco antes del cierre de 2025 en Puro Show (Eltrece): “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”. Estas palabras contribuyeron a consolidar la sospecha de un noviazgo en desarrollo, aunque —hasta el anuncio oficial— ambos protagonistas habían optado por mantener un perfil bajo, sin señales públicas de su relación.

Guido Sergi es un empresario nacido en noviembre de 1987, separado y padre de dos hijas, cuya actividad principal está vinculada a una imprenta familiar. Su entorno resalta que Sergi lleva una vida discreta, alejada de la exposición mediática y de los escenarios tradicionales del espectáculo argentino. Entre sus intereses figuran una marcada afinidad por el mundo automotor, señalándose su pasión por los autos, y una etapa previa en el fútbol juvenil y amateur, donde se desempeñó como delantero en el club Defensores de Viedma. Además, allegados subrayan que Sergi mantiene lazos con personas cercanas a la familia Maradona desde hace años, lo que refuerza la percepción de un vínculo consolidado en los ámbitos familiar y profesional, pero distante de la farándula.