Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

La influencer saludó a su hijo con una recopilación de su vida juntos. El mensaje de la cuenta oficial de Diego Maradona y la reacción del menor

El saludo de Verónica Ojeda a Dieguito Maradona por su cumpleaños (Instagram)

Dieguito Fernando Maradona cumplió 13 años y recibió mensajes llenos de cariño tanto de parte de su madre, Verónica Ojeda, como de la cuenta oficial de su papá, Diego Armando Maradona. La celebración virtual incluyó una serie de fotos de diferentes momentos de la vida de Dieguito, acompañado por textos emotivos y los mejores deseos.

En su cuenta de Instagram, Verónica Ojeda le dedicó un extenso mensaje a su hijo en el que repasó el vínculo y los desafíos atravesados juntos: “Mi amor Diego Fernando, feliz cumpleaños. Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos y de la persona en la que te estás convirtiendo”, expresó Ojeda, quien destacó cómo la vida lo fue uniendo de manera profunda al adolescente: “Hemos pasado tantas cosas juntos… momentos buenos, difíciles, alegrías y lágrimas, pero en cada paso siempre estuvimos uno al lado del otro. Y si algo tengo claro es que mi amor por ti es inmenso y eterno”.

Además del texto, Ojeda publicó un collage de imágenes con diferentes momentos en la vida de Dieguito. El fútbol presente siempre, con algunas de las camisetas de los equipos que visitó su padre, vacaciones en la playa y su gusto especial por los videojuegos y los caballos. La publicación también incluyó palabras de agradecimiento para el menor: “Gracias por ser mi fuerza, mi alegría y mi mayor bendición. Nunca olvides que siempre voy a estar para ti, apoyándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Feliz cumpleaños, hijo mío”.

Por su parte, la cuenta oficial de Diego Maradona acompañó el festejo con una imagen de Dieguito junto a su papá, ambos sonrientes frente a una torta de cumpleaños. “Feliz cumple Dieguito”, dice el mensaje que fue replicado por el cumpleañero con un mensaje conmovedor para el astro fallecido en 2020: “¡Un beso al cielo Pa!”.

Vale recordar que el pasado 30 de octubre, fecha en la que Diego Maradona hubiera cumplido 65 años, su hijo menor lo recordó de una manera especial. Ese día, Dieguito compartió en sus redes un video de su infancia, en el que se lo ve junto al astro argentino en un momento íntimo y familiar. En la secuencia, Diego Maradona bromea con su hijo y, entre risas, termina empujando su rostro hacia la torta de cumpleaños. El video muestra la complicidad y el vínculo afectivo entre ambos que se truncó de manera prematura.

El recuerdo de Dieguito Fernando en el cumpleaños de Maradona

Dieguito acompañó la publicación con un mensaje sencillo y directo: “Feliz cumple pa”. Verónica Ojeda, por su parte, compartió el video en un grupo familiar y destacó la manera en que su hijo mantiene vivo el recuerdo de su padre: “Con tan sólo 12 años, él lo recuerda así y su corazón lo recuerda así”, expresó la madre.

El gesto de Dieguito se sumó a los homenajes que sus hermanas, Dalma y Gianinna, también realizaron en aquella fecha. Dalma eligió una ilustración de un abrazo entre padre e hija, y Gianinna compartió una foto de archivo junto a Diego, acompañada por una canción y palabras llenas de afecto. Claudia Villafañe, madre de Dalma y Gianinna, compartió la imagen de un cielo con una nube en forma de corazón y el mensaje: “Besos al cielo! Feliz cumple!”, reflejando el modo en que la familia mantiene presente la memoria de Maradona desde el amor y la nostalgia.

