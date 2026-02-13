Santiago del Moro reveló las novedades que transformarán las primeras galas de Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro confirmó que la casa de Gran Hermano renovó su diseño e integra tecnología de última generación y áreas interactivas

Con la cuenta regresiva en marcha, los fans esperan la hora en la que Gran Hermano de inicio a su nueva edición, Generación Dorada. En ese marco, este viernes, Santiago del Moro, conductor y principal referente del ciclo, adelantó que la temporada tendrá una estructura renovada, avances en tecnología y reglas inéditas.

Lejos de lo ocurrido en otras ediciones, esta vez, el debut del programa se extenderá por dos noches, así lo indicó Del Moro en sus stories de Instagram. El lunes 23 ingresarán los primeros participantes seleccionados y el martes 24 el resto, completando así el plantel. La primera gala de nominación será el miércoles 25, junto a un debate que analizará la dinámica desde el comienzo, imprimiendo ritmo a la competencia.

Como cada año, la casa se encuentra renovada tras una reforma total. La misma integrará tecnología de última generación y un diseño que homenajea la identidad del reality. Esto ofrece áreas interactivas novedosas y nuevas alternativas de convivencia, lo que amplía las posibilidades para los jugadores.

Santiago del Moro compartió nuevos detalles del estreno de Gran Hermano Generación Dorada (Instagram)

Entre los cambios en las reglas, sobresalen herramientas totalmente nuevas. Se introduce la puerta roja, una entrada misteriosa por la que, según Del Moro, pasarán “muchas cosas, buenas y no tan buenas”. También debuta la placa planta, un mecanismo que, en ciertos momentos, autoriza a los participantes a votar la salida de quienes consideren inactivos, sin intervención del público.

La cantidad exacta de jugadores es confidencial, pero serán más de veinticuatro. El proceso de selección se mantuvo abierto hasta el último momento. Los definitivos entrarán directamente a la casa y desplazarán a quienes, estando preseleccionados, no resulten elegidos en las galas de apertura.

Del Moro subrayó que no se trata de una edición de famosos. El eje está en las “historias anónimas y jugadores” que desean sumarse al formato, lejos de todo perfil mediático.

Santiago del Moro contó cómo será la nueva edición de Gran Hermano durante la emisión de LAM (Video: LAM, América TV)

El análisis de las galas tendrá un panel integrado por figuras clásicas y nuevas. Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez y Gastón Trezeguet encabezan el equipo, al que se suman Ana Laura Román, Marisa Brel, Tato Algorta, Eugenia Ruíz y Fefe Bongiorno, alternando participaciones y ofreciendo perspectivas renovadas.

En ese marco, días atrás, Nacho Castañares, exparticipante y panelista del ciclo, anunció que quedará fuera del programa. El joven se encontró con un giro inesperado en su trayectoria. De cara al regreso de Gran Hermano con su edición “Generación Dorada”, Nacho quedó afuera del equipo de stream, algo que sorprendió tanto a sus seguidores como a él mismo.

El tema fue abordado en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde Pepe Ochoa le consultó directamente por su ausencia. “A mí me habían dicho que yo sí iba a tener un rol del streaming, que lo teníamos que terminar de acordar, porque estar acá era como todo más difícil. Y bueno, después el rol como que cada vez empezó a bajar un poquito más, hasta que finalmente me dicen que no había un lugar para mí”, explicó con honestidad.

En ese marco, la estrategia digital constituye otra de las innovaciones clave. Santiago del Moro dirigirá una transmisión en línea exclusiva, en la que entrevistará al eliminado pocos minutos después de su salida, estableciendo conexión directa e inmediata con los espectadores.

El contenido digital permitirá acceso continuo a la casa, reacciones en tiempo real y material exclusivo, generando un vínculo permanente entre el conductor, el formato y los seguidores, con presencia garantizada en todas las plataformas.

El concepto “Generación Dorada” se define por la posibilidad —por primera vez— de que Gran Hermano invite a jugadores mediante la denominada “invitación directa”, o golden ticket, y por la celebración de los veinticinco años del programa. No supone un homenaje a ex participantes ni a figuras deportivas, descartando así especulaciones sobre la inspiración de la edición.