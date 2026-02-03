Teleshow

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

El conductor habló en LAM sobre las novedades que trae la nueva edición del reality, desde cambios en el mecanismo de juego hasta un panel renovado

Santiago del Moro contó cómo será la nueva edición de Gran Hermano durante la emisión de LAM (Video: LAM, América TV)

Santiago del Moro anticipó novedades sobre Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) en una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV) palpitando el estreno que sera el lunes 23 de febrero. El conductor remarcó la relevancia de este ciclo para la televisión argentina y despejó dudas en torno al formato, el panel y los perfiles de los participantes.

“Me preocupan los números de la tele, lo que ha pasado, un verano bajo. Es una industria muy grande que genera un montón de cosas que tienen que ver con lo que pasa en la tele y afuera también”, afirmó Del Moro en diálogo con el periodista. “Hay más oferta, el verano es letal, el primer verano que no estoy después de muchos”, añadió, describiendo el momento complejo del sector.

Sobre el estreno previsto para fines de febrero, el animador de Telefe fue explícito: “La idea era llegar al Mundial porque en la temporada uno, luego de la vuelta, habían logrado muy buena sinergia comercial. Este es un programa de televisión, hay que facturar”, explicó en el ciclo de Ángel de Brito. Subrayó que “mantener otros programas, a gran parte de la estructura del canal, depende de esa sinergia comercial”, reflejando el peso estratégico de la fecha.

El conductor de Telefe destacó la importancia estratégica que el formato de Gran Hermano Generación Dorada tiene para la televisión argentina y el canal

En relación con la cantidad y la selección de los participantes, Santiago Del Moro precisó: “Van a ser un poco más de 24. Todavía no quiero dar la cifra exacta”. “Hay cosas del funcionamiento de la casa que no puedo contar, porque ellos están afuera, los preseleccionados son 42”, indicó. Además, aclaró que la elección final es flexible: “El que está elegido es el que ingresó a la casa, porque a último momento puede pasar cualquier cosa”.

Consultado por el perfil de los concursantes, Del Moro fue contundente: “Esto no es GH famoso, ni la Casa VIP, ni la Casa de los Famosos, ni nada de eso. Necesitamos gente que tenga más o menos fama, pero que quiera jugar el juego”, aseguró. “Para mí son más ricas las historias anónimas, la verdad”, destacó, remarcando el interés en descubrir trayectorias ajenas a la exposición mediática. “Podríamos haber gastado el presupuesto en famosos, pero no sirve eso”, sentenció.

Entre las novedades, el conductor adelantó dos elementos clave: la puerta roja y la placa planta. Definió la puerta roja como “una puerta por la cual van a pasar muchas cosas, buenas y no tan buenas”, incorporando un estímulo inédito al formato. Sobre la placa planta, señaló: “La placa planta es una placa que en un momento Gran Hermano puede poner a disposición para que la casa vote y saque la planta, saque la gente”. Con este mecanismo, los propios participantes podrán decidir cuándo eliminar a alguien que consideren inactivo, sin intervención directa del público.

El panel de análisis contará con figuras clásicas, como Sol Pérez, y nuevas incorporaciones

En cuanto a los paneles y el análisis de las galas, Del Moro confirmó la presencia de panelistas clásicos y nuevas incorporaciones: “Están los clásicos, Laurita (Ubfal), Ceferino (Reato), Sol (Pérez), Gastón (Trezeguet), y hay nuevos, como Ana Laura Román, que es uruguaya, porque en Uruguay el programa es muy fuerte". Añadió: “Para ser analista de Gran Hermano tenés que sentir como nadie el programa”, y anticipó la participación de figuras como Marisa Brel, Tato Algorta, Eugenia Ruíz y Fefe Bongiorno, en un equipo que alternará panelistas fijos y rotativos.

La edición 2026 implementará una estrategia digital reforzada. El conductor anticipó: “Ni bien sale eliminado o eliminada de la casa, ahí termina el programa de tele y yo ahí me voy a mi programa de transmisión en línea con el invitado para hacer el mano a mano. Así como sale de la casa que no tiene ningún tipo de contacto con nada”. Además, celebró los altos niveles de audiencia conseguidos en transmisiones en línea previas y apostó por un impacto renovado.

Del Moro también desmintió rumores y aclaró la postura oficial respecto a los ex participantes y el sentido del título “Generación Dorada”. “Se dijo un montón de cosas. No es un homenaje a nada”, remarcó ante la consulta sobre supuestos homenajes por los 25 años del formato. Explicó que “‘Generación Dorada’ es porque Gran Hermano por primera vez tiene la potestad de invitar a gente a participar, a entrar a su casa basándonos en el ‘golden ticket’, y festejamos los 25 años del formato con un montón de cosas que van a pasar y, a lo mejor, puede haber algún guiño en algún pasaje. Pero no es que se tuvo en cuenta todo eso”.

