Teleshow

Sabrina Rojas y el arte de sentir sin excusas: su sincero mensaje en medio de la internación de Luciano Castro

La conductora compartió en redes sociales una reflexión sobre la ambivalencia emocional, mientras acompaña a sus hijos en este momento de su padre

Guardar
Sabrina Rojas y Luciano Castro
Sabrina Rojas y Luciano Castro en una antigua postal familiar

La reciente internación de Luciano Castro en una clínica privada despertó inquietud no solo en su entorno más cercano, sino también en el público que sigue de cerca la vida personal de uno de los actores más reconocidos de la Argentina. Mientras la noticia se manejaba con discreción, el foco se trasladó rápidamente hacia la reacción de Sabrina Rojas, su expareja y madre de sus hijos, quien optó por una postura reservada y reflexiva ante la situación.

La conductora, lejos de manifestaciones mediáticas o declaraciones altisonantes, eligió las redes sociales para compartir su estado emocional actual. En su cuenta de Instagram, difundió un mensaje que, según sus propias palabras, define con precisión el modo en que se siente en estos momentos. La publicación, originalmente escrita por otra usuaria, expresa: “Estar soltera, pero no querer estar con nadie, pero a la vez te llama la atención alguien, pero estás feliz sola, pero también quieres ser amada y amar a alguien”.

Junto a este texto, un poco jugando al enigmático, otro poco en modo confesión a corazón abierto, Rojas agregó su rúbrica: “Cuando no sabes explicar qué sentís respecto a cómo querés estar, esto lo define bien”.

El mensaje no tardó en resonar entre sus seguidores, quienes interpretaron que las palabras elegidas por la conductora reflejan un momento de introspección y una mirada honesta sobre las complejidades emocionales que atraviesa. La propia Rojas profundizó en su percepción al aclarar: “Parece que no es incoherencia emocional, sino todo lo contrario”. Con esta afirmación, buscó romper con la idea de que experimentar sentimientos mezclados sea un signo de inestabilidad, reivindicando la posibilidad de habitar simultáneamente el deseo de autonomía y la búsqueda de afecto.

Sabrina Rojas compartió en Instagram
Sabrina Rojas compartió en Instagram una profunda reflexión sobre la soltería, la autonomía y la búsqueda de amor, generando debate entre sus seguidores.

La coyuntura que atraviesa la familia se vio marcada por la internación de Luciano Castro. Aunque la información fue tratada con cautela y sin demasiadas precisiones públicas, trascendió que la noticia tuvo un impacto inmediato en su entorno más íntimo. En este contexto, la figura de Sabrina Rojas volvió a cobrar relevancia, no solo como expareja del actor, sino también por su papel como madre de los hijos que tienen en común.

Según información difundida en el programa LAM, Sabrina habría asumido un rol activo en la contención familiar, acompañando la situación desde la distancia. En las últimas horas, se mostró en Mar del Plata junto a los hijos del actor, quienes por estas horas se convirtieron como nunca antes en su prioridad.

El posteo compartido por Rojas en sus redes también incluyó un texto completo de una profesional de la psicología, que aportó una reflexión sobre la ambivalencia emocional y la construcción de los vínculos. El mensaje señala: “Sentirte así es más común de lo que parece y no habla de incoherencia emocional. Muchas personas que han hecho un trabajo interno profundo llegan a un punto donde disfrutan su calma y su autonomía, pero su sistema de apego sigue estando humano: desea conexión, afecto y reciprocidad”. Esta mirada invita a repensar los conceptos tradicionales sobre la estabilidad emocional y la forma en que las personas se relacionan afectivamente.

Sabrina Rojas expresó cómo se
Sabrina Rojas expresó cómo se sentís en este momento de su vida

En la reflexión citada, se destaca que la búsqueda de bienestar personal no elimina el deseo de amar, sino que modifica el origen del cual nace. “Ya no se trata de llenar vacíos, sino de compartir desde la estabilidad. Por eso algunas personas pueden tener la atención sin que exista urgencia, y pueden desarrollar un vínculo en seguridad, disfrutar y aprender de él”. Así, Sabrina Rojas se apropia de estas palabras para explicar su propio momento vital, atravesado por una separación reciente y una situación familiar delicada, pero también por la voluntad de construir desde la calma y la elección consciente.

La actitud de la conductora ante la internación reforzó la imagen de una madre ocupada en el bienestar de sus hijos y atenta a las circunstancias, pero también de una mujer que transita su vida afectiva con honestidad y sin miedo a la ambivalencia. Su elección de compartir públicamente el posteo evidencia una búsqueda de empatía y entendimiento, tanto para sí misma como para quienes la siguen.

Temas Relacionados

Sabrina RojasLuciano Castro

Últimas Noticias

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

Vecina del estadio de River, la modelo se mostró en en ropa interior disfrutando de la prueba de sonido de uno de los shows del año

El sugerente video de Evangelina

El menú y las anécdotas detrás de la noche de Bad Bunny en el exclusivo restaurante de Recoleta con dos estrellas Michelin

El cantante puertorriqueño eligió Aramburu, único espacio en el país con la doble distinción internacional. Infobae accedió en exclusiva a los detalles de la experiencia gourmet del artista

El menú y las anécdotas

La palabra de Luciano Castro en medio de rumores sobre su salud: “Me interné porque quiero estar bien”

Luego del escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani, el actor habló con Moria Casán para aclarar las versiones sobre su ingreso a una clínica de rehabilitación

La palabra de Luciano Castro

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

La influencer saludó a su hijo con una recopilación de su vida juntos. El mensaje de la cuenta oficial de Diego Maradona y la reacción del menor

Verónica Ojeda celebró los 13

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

En medio de rumores de reconciliación, el artista y la modelo se mostraron en un exclusivo restaurante, horas antes del debut de la gira Debí tirar más fotos World Tour en River

Bad Bunny y una cena
DEPORTES
Franco Colapinto cerró la pretemporada

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

TELESHOW
El sugerente video de Evangelina

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

La palabra de Luciano Castro en medio de rumores sobre su salud: “Me interné porque quiero estar bien”

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

INFOBAE AMÉRICA

Mercado bursátil panameño mueve

Mercado bursátil panameño mueve $9,600 millones y fortalece su proyección regional

Sentencian a cadena perpetua sin libertad condicional a adolescente que mató a cinco personas en Carolina del Norte

Cubanos en Estados Unidos aceleran envíos de ayuda a la isla pero piden a Donald Trump más restricciones a la dictadura

El Salvador prepara su camino internacional: amistosos en México y República Dominicana

Imágenes aéreas muestran la magnitud de las inundaciones y los daños en el centro de Portugal