La argentina que ganó en Pasapalabra España reveló el secreto que la hizo millonaria: “Todavía lo estoy procesando”

Rosa Rodríguez era una niña cuando dejó Quilmes para instalarse en Galicia y hace una semana hizo historia al ganar 2.716.000 euros. De estudiar a escondidas al método para registrar el nombre que la consagró

Habló la española Rosa Rodríguez ganadora del Pasapalabra España

Rosa Rodríguez, docente universitaria nacida en Quilmes y criada en Galicia, se consagró en Pasapalabra España e hizo historia tras obtener el mayor premio en la historia del programa: 2.716.000 euros. El desenlace de la final mantuvo la expectativa hasta el último segundo y emocionó a todo el estudio. A casi una semana de su extraordinaria victoria, Rosa dialogó por videollamada con el programa Cortá por Lozano (Telefe), donde relató detalles de su preparación y su presente.

Sol Pérez presentó a Rosa destacando su nacionalidad argentina y su dedicación: “Ganó 2,7 millones de euros en Pasapalabra. Dice que estudió cinco horas por día durante cinco años”. Rosa, aún sorprendida, agradeció la repercusión: “Todavía estoy procesando que esa persona soy yo, que gané, tratando de asimilar todo lo que está pasando, la repercusión que está teniendo y, sobre todo, el impacto allá en Argentina. Pero también estoy feliz”.

Consultada sobre su método de estudio, Rosa hizo énfasis en la dedicación: “Fue un sueño que parecía imposible. Tan imposible que cuando empecé durante años nadie sabía que me estaba preparando, más que mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y algún amigo muy cercano. Pero parecía tal locura que lo estuve haciendo un poco calladita, pero al final el resultado del esfuerzo fue el más feliz que uno puede imaginar”.

El programa compartió el momento de la consagración: con tan solo cinco segundos restantes y la letra M por responder, cuando, con algunas dudas y la voz temblorosa, Rosa se animó a decir correctamente el apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL: Morral.

Rosa Rodríguez se consagró ganadora
Rosa Rodríguez se consagró ganadora del programa español una semana atrás (Atresmedia)

Gustavo Conti preguntó por algunas características de su vida en España, de la que lleva 25 años: “En casa siempre mantuvimos el acento. Yo digo que ya está muy descafeinado, pero lo mantuvimos siempre y para mí es parte de mi identidad. Mucha gente me dice: ‘¿Por qué cambiás, no?’. Pero si yo hablo con acento argentino acá en España me siento rara”.

Juariu indagó sobre cómo logró responder la pregunta final. Rosa reveló el nivel de preparación que desarrolló: Eso es mucho trabajo de análisis de lo que es el programa. Sé que allá lo tienen en Argentina, que está Pasapalabra, justamente, en Telefe. Pero acá en España es muy diferente. Es muy complicado, con los años cada vez se va haciendo más complicado. Yo lo que hice fue mirarme todos los programas que había, analizar mucho las preguntas y vi que preguntaban mucho, algunas veces, deportistas, los mejores deportistas de básquet, golf, cricket, cosas así medio raras. No lo más común de fútbol. Me sabía la lista completa de todos los jugadores”.

Rosa también contó a qué se dedica: “Yo soy profesora. Trabajo enseñando español justamente a estudiantes internacionales en la universidad”. Sobre el porcentaje de efectividad que creía tener en la respuesta final, explicó: “Estaba bastante segura porque tenía varios jugadores con la M. Tenía hasta siete opciones, pero la verdad es que de los años sesenta tenía esa opción. Yo no me acordaba si era exactamente en el sesenta y ocho, pero sabía que era de los sesenta. Y con la M solamente tenía ese, así que estaba bastante segura. Pero cuando estás ahí, dudás de todo”.

La historia de Rosa Rodríguez, marcada por la perseverancia, el esfuerzo y la disciplina, se transformó en un fenómeno tanto en España como en Argentina. Su preparación, basada en el estudio meticuloso, la práctica constante y el análisis de todos los programas, la llevó a alcanzar un premio inédito en Pasapalabra y a convertirse en protagonista de una hazaña televisiva que ya es parte de la historia del concurso.

