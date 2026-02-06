Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Roberto Leal, conductor de Pasapalabra España, cuenta cómo vivió la hazaña de la argentina Rosa Rodríguez (Teleshow)

Rosa Rodríguez, profesora universitaria nacida en Quilmes y criada en Galicia, hizo historia al convertirse en la mayor ganadora de Pasapalabra en España, tras obtener el mayor premio concedido en el programa: 2.716.000 euros. El desenlace de la final, transmitido el jueves, mantuvo la expectación hasta el último instante y emocionó a todo el estudio.

Quedaban únicamente tres segundos y una definición por responder en El Rosco. La pregunta versaba sobre el apellido del jugador de fútbol americano elegido como el más valioso de la NFL en 1968. Rodríguez acertó con “Morrall”, lo que desató la celebración y la consagró como la ganadora más destacada en la historia del formato.

Ganadora argentina de Pasapalabra España

La reacción de Rosa Rodríguez fue inmediata. Al escuchar la cifra alcanzada, se mostró impactada y no pudo evitar las lágrimas, mientras el público la ovacionaba. “No sé qué está pasando. No lo puedo creer”, expresó impactada.

La trayectoria personal de la ganadora refleja una vida entre dos culturas. Nació en Argentina y, a los siete años, se trasladó con su familia a La Coruña: “Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, mis padres decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos“, contó durante su presentación en el programa.

En tierras gallegas, Rosa forjó una sólida carrera académica. Estudió Filología Inglesa y completó su formación con másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la enseñanza. Actualmente, ejerce como profesora de castellano para estudiantes universitarios internacionales, una vocación que nunca ha abandonado del todo, aunque el concurso la haya obligado a hacer una pausa.

La despedida del conductor de Pasapalabra a los participantes

Su incorporación a Pasapalabra se produjo gracias al impulso de su madre, quien la animó a participar después de compartir en familia varios concursos televisivos durante la pandemia. Desde su debut el 19 de noviembre de 2024, Rodríguez enfrentó durante 307 emisiones consecutivas a Manu Pascual, un madrileño de 29 años, consolidando una de las rivalidades más prolongadas y equilibradas del programa.

El triunfo de Rosa en Pasapalabra marcó el final de una de las etapas más sostenidas en la historia del formato español. Horas después de la hazaña, el conductor del programa, Roberto Leal, conversó con Teleshow y sus palabras que ilustraron la intensidad y el peso emocional del desenlace del concurso. “Evidentemente, no había ningún pálpito. Estaban los dos al mismo nivel”, confirmó Leal, al analizar el ambiente previo al enfrentamiento decisivo.

Rosa no ha podido contener la emoción tras hacerse con el premio de 'Pasapalabra'

El presentador puntualizó, sin rodeos, que tanto Rosa como su contrincante Manu compartieron un desempeño histórico. El conductor describió la magnitud de este enfrentamiento, al precisar que se trató del “duelo más largo de la historia de Pasapalabra”. Desde su experiencia al frente del formato, relató: “Eran tanto un hombre como una mujer de récords. Y uno no está preparado nunca para cuando llega este momento”, subrayó a Teleshow. En su testimonio, Leal resaltó tanto lo imprevisible como lo emocionante del momento de la victoria: “Al final, se lo podía llevar tanto uno como la otra y ella fue la primera en alcanzar las veinticinco. Fue muy emocionante”.

Además, narró cómo la entrega del gran premio resultó para él un episodio de emociones encontradas: “Cada bote es increíble y, y yo lo viví con nerviosismo y también con una dualidad que pasa siempre. Con la alegría de esa persona que se lo lleva y también con la pena de la otra persona, que también se lo merecía”. A la hora de evaluar el efecto que deja la despedida simultánea de ambos concursantes, fue tajante: “Y, sobre todo con esa sensación me quedo, sensación de vacío, porque ahora se van los dos”.

Roberto Leal conductor de Pasapalabra en España conversó con Teleshow

Leal explicó el procedimiento habitual tras la victoria en el programa: “Siempre que alguien gana el bote, la otra persona también se va con el dinero que ha ido acumulando durante este tiempo”. A partir de ahora, el ciclo de Pasapalabra inicia una nueva etapa, con concursantes renovados y el vacío que dejaron dos concursantes que hicieron historia.

La competencia diaria entre ambos captó la atención de la audiencia y se transformó en un fenómeno mediático. El enfrentamiento logró reunir en torno a dos millones de espectadores por programa, situando a Pasapalabra como referente de los concursos televisivos en España.

El premio de Rodríguez superó el récord previo de Rafa Castaño, quien había obtenido 2.272.000 euros, posicionándola como la ganadora del monto más alto entregado hasta el momento en la historia de Pasapalabra en España.

Rosa y Manu, abrazados tras la victoria de la argentina en 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la rivalidad entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual no solo elevó la popularidad del programa, sino que también mantuvo a millones de espectadores en vilo emisión tras emisión. La constancia y el nivel de exigencia de los participantes fueron determinantes para fidelizar a una de las audiencias más grandes de la televisión española.

La emisión en la que Rosa se proclamó ganadora del mayor premio en la historia de Pasapalabra dejó imágenes que resaltaron el vínculo familiar y las tradiciones personales. El momento se intensificó cuando Rosa, visiblemente emocionada, llamó a su madre para compartir la noticia y preguntar, entre lágrimas: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”. De este modo, la comunicación espontánea evidenció tanto el acento argentino de la concursante como una costumbre que lleva años marcando las celebraciones familiares.

La historia de superación y el vínculo entre cultura argentina y gallega de Rosa Rodríguez aportan un fuerte componente humano a su triunfo en Pasapalabra.

La propia Rosa detalló después que la tradición de festejar con pizza surgió del oficio familiar: “Mi familia es de pizzeros y esa es nuestra forma de celebrar”, explicó emocionada.

Irma, la madre de Rosa, experimentó en directo la misma emoción al conocer que su hija acababa de hacer historia en el concurso. En ese instante, Rosa le envió un mensaje de agradecimiento: “Gracias, mamá, por estar siempre. Todo esto es por vos”, dijo la ganadora, manifestando la importancia que su familia tuvo a lo largo de la experiencia.

En medio de la ovación final, Rosa Rodríguez apenas pudo hablar, visiblemente sobrepasada por la emoción tras alcanzar un logro que ya es parte de la historia de la televisión de concursos.