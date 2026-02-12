Teleshow

El guiño romántico de la China Suárez para Mauro Icardi con una indirecta para Benjamín Vicuña

La actriz hizo una declaración de amor para el delantero del Galatasaray con una frase que se relaciona con su pasado con el chileno

Guardar
Mauro Icardi y la China
Mauro Icardi y la China Suárez siguen disfrutando de su relación

La China Suárez regresó a la Argentina junto a sus tres hijos por compromisos laborales relacionados con el estreno de la segunda temporada de En el Barro (Netflix), lo que la separó temporalmente de Mauro Icardi, quien continúa su carrera futbolística en Turquía. Mientras la actriz celebraba el cumpleaños de su hija Magnolia y participaba en la presentación de prensa de la nueva entrega de la serie de Sebastián Ortega, en redes sociales se viralizó un video en el que se acusaba al delantero del Galatasaray de una supuesta infidelidad, algo que el propio futbolista desmintió públicamente.

En este contexto, un seguidor notó un detalle particular en las grabaciones de “En el Barro”: el cartel del camarín de Suárez señalaba el número 9, el mismo que identifica a Mauro Icardi en el Galatasaray. El usuario compartió en X una foto del cartel junto a una imagen del futbolista y escribió: “Todos los caminos conducen a él”, sumando los hashtags #MauroIcardi #ChinaSuarez #Chinardi.

La respuesta de la actriz fue inmediata y cargada de significado: “Mi hilo rojo”. Este mensaje no solo remite a la leyenda asiática del hilo rojo del destino, que sostiene que dos personas destinadas a encontrarse están unidas por un lazo invisible, sino que también hace referencia directa a la película El hilo rojo, que Eugenia Suárez protagonizó junto a Benjamín Vicuña. Ese filme marcó el inicio de la relación entre ambos, en un momento en el que Vicuña aún estaba en pareja con Pampita, madre de cuatro de sus cuatro hijos.

"Mi hilo rojo", el guiño
"Mi hilo rojo", el guiño a Mauro y el palito escondido a Vicuña

La frase elegida por Suárez fue rápidamente interpretada en redes como un doble mensaje: por un lado, un guiño al vínculo actual con Icardi y, por otro, una sutil alusión a su historia con Vicuña, quien fue su coprotagonista en la película que da nombre a la expresión y con quien comenzó su relación en medio de una fuerte exposición mediática. El posteo generó cientos de reacciones y reavivó el interés en los vínculos sentimentales de la actriz, así como en los detalles y referencias que acompañan cada aparición pública o interacción digital.

De este modo, el simple número del camarín y la respuesta de Suárez sumaron un nuevo capítulo al seguimiento mediático que rodea a la actriz, donde cada gesto y cada palabra resuenan tanto en su presente con Icardi como en los momentos clave de su pasado sentimental.

El último escándalo que los tuvo como protagonistas se desató en la tarde del miércoles e Icardi no tardó en estallar en sus redes sociales con un extenso y filoso descargo en el que apuntó directamente contra la prensa del espectáculo y a quienes, según él, “inventan” versiones sobre su vida privada.

La imagen que se hizo viral

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para expresar su malestar. “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?”, comenzó escribiendo, y apuntó contra la prensa sin dar nombres: “Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”, disparó.

El enojo de Icardi se produjo luego de que, en el marco de la alocada fiesta de cumpleaños de su compañero Lucas Torreira en Estambul, comenzaran a circular versiones sobre un supuesto beso del delantero con una mujer platinada. En un video viral se ve a un hombre de espaldas besando a una mujer, lo que desató especulaciones en redes sociales. Sin embargo, dos detalles pusieron en duda esa versión: el hombre del video no tenía el tatuaje en el cuello que sí posee Icardi y vestía una camisa negra, mientras que el rosarino lucía saco oscuro con camisa blanca.

En ese contexto, el delantero fue categórico. “El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”, ironizó.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiBenjamín VicuñaEl Hilo Rojo

Últimas Noticias

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

La diva de los teléfonos sigue en la ciudad española disfrutando del invierno y de la compañía de distintos amigos

Risas y complicidad: Susana Giménez

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

La conductora estuvo en Infobae en Vivo para presentar Casino Deluxe, el segmento de Infobae que rompe moldes con espíritu lúdico. Su relación con Guillermo Freire y la importancia de no quemar etapas

Emilia Attias, el amor y

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

El boricua ya se encuentra en el país para su serie de conciertos en el mejor momento de su carrera: viene de una histórica presentación en el Super Bowl y de haber ganado tres Grammys

Las primeras horas de Bad

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para celebrar el Día de los Enamorados

A tono con la fecha de San Valentín, la conductora recibirá a dos parejas emblemáticas del mundo del espectáculo

Quiénes son los invitados de

La contundente frase de Maxi López para Wanda Nara: “No recomiendo una ex despechada”

En un nuevo intercambio en MasterChef Celebrity, el participante y la conductora recordaron sus años en pareja entre chicanas e ironías

La contundente frase de Maxi
DEPORTES
Raíces marcadas por la guerra,

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

La hazaña de una esquiadora que ganó la medalla en los JJ.OO. de Invierno con una lesión en las costillas: “Ha sido una semana terriblemente dolorosa”

TELESHOW
Risas y complicidad: Susana Giménez

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para celebrar el Día de los Enamorados

La contundente frase de Maxi López para Wanda Nara: “No recomiendo una ex despechada”

INFOBAE AMÉRICA

Avance en la ampliación de

Avance en la ampliación de Los Chorros: el MOP prevé finalizar taludes a mediados de año en El Salvador

Montañas, cuevas simuladas y casi 25 kilómetros bajo tierra en Noruega: así es Lærdal, el túnel más largo del mundo

El primer ministro de Canadá visitará Tumbler Ridge tras la masacre escolar

El Vaticano amenazó con excomulgar a la Fraternidad San Pío X si consagra obispos sin aval papal

El Ejército de Siria tomó el control de la base de Al Tanf tras la retirada de Estados Unidos