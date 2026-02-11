¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

Vicky Xipolitakis le respondió a Nati Jota cuál es su vínculo con Felipe Pepo, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios (Video: Instagram)

En medio de versiones que comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas, Vicky Xipolitakis decidió ponerle freno a los rumores que la señalaban como protagonista de un incipiente romance con el hijo de un reconocido conductor de Telefe. La mediática habló del tema en vivo, aclaró la situación y explicó cómo nació la confusión que despertó especulaciones tanto dentro como fuera de la pantalla.

El tema surgió durante una charla distendida en Telefe Stream, cuando Nati Jota fue directa al hueso y le preguntó por su presente sentimental. “¿Cómo está tu corazón?”, lanzó la conductora, en tono cómplice. La respuesta de Vicky fue breve pero clara: “Muy bien”.

Sin embargo, la pregunta siguiente fue la que encendió la mecha. “Hay rumores de que te estás conociendo con un familiar de un nuevo compañero de trabajo”, deslizó Nati, dejando abierta la puerta a las especulaciones. Lejos de esquivar el tema, Xipolitakis respondió con nombre y apellido: “Vos hablás del hijo de Ariel, Felipe Pepo, que es un divino total, pero nada que ver. Nos divertimos mucho ahí”.

De esa manera, la mediática hizo referencia a Felipe Rodríguez Palacios, hijo de Ariel Rodríguez Palacios, una de las figuras históricas de la pantalla de Telefe. Según explicó, el vínculo que mantienen es puramente laboral y cordial, y los supuestos gestos de seducción no son más que bromas al aire.

“¿Joden al aire?”, le preguntó Nati, buscando entender. “Claro. Entonces, parece que… pero nada que ver. Terminamos y nos vamos a casa. Siempre con respeto, con amor, nos fuimos y nos volvemos a ver en el próximo programa de mañana y así”, detalló, dejando en claro que no hay un romance en marcha ni encuentros fuera del ámbito televisivo.

La aclaración llegó luego de que distintas versiones comenzaran a circular a partir de los intercambios cómplices que se dieron al aire en programas del canal. No es la primera vez que el clima relajado y distendido de la televisión genera lecturas románticas entre compañeros, especialmente cuando se trata de figuras tan mediáticas como Xipolitakis.

En paralelo, en los últimos días también se habló de Felipe Rodríguez Palacios por un supuesto coqueteo con una exparticipante de Gran Hermano, situación que volvió a poner al joven cocinero en el centro de la escena. Durante una emisión de Ariel en su salsa (Telefe), el hijo del conductor protagonizó un divertido ida y vuelta con Chiara Mancuso, quien incluso aseguró haber recibido una invitación para cenar.

Felipe tiene 28 años, estudió gastronomía y construyó una sólida carrera profesional lejos del apellido familiar. Vivió seis años en Francia y un año en Japón, donde trabajó en restaurantes de alta gama y con chefs reconocidos. En entrevistas anteriores, contó que atendió incluso a figuras internacionales como Leonardo DiCaprio en un exclusivo restaurante de Tokio. Actualmente, acompaña a su padre en distintos ciclos culinarios y suma cada vez más presencia en la pantalla.

En ese contexto, no resulta extraño que cualquier interacción con figuras del espectáculo genere rumores. Sin embargo, Xipolitakis fue tajante al descartar cualquier tipo de relación sentimental y destacó el respeto y la buena onda que se vive en el equipo de trabajo.

Fiel a su estilo frontal, La Griega eligió hablar antes de que las versiones crecieran y tomaran otro volumen. Su aclaración no solo buscó proteger su intimidad, sino también evitar interpretaciones erróneas que puedan incomodar a terceros.

Así, la mediática volvió a demostrar que, cuando se trata de su vida personal, prefiere marcar límites claros. Entre bromas al aire, rumores de pasillo y miradas cómplices que muchas veces se sobredimensionan, Vicky Xipolitakis dejó un mensaje concreto: no todo lo que parece romance en la televisión lo es, y muchas veces el show termina cuando se apagan las cámaras.