La reacción de Rochi Igarzábal al vivir un incómodo momento al aire: “¿Me están cargando?”

Lo que prometía ser una nota distendida para promocionar un nuevo proyecto teatral terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la televisión. Rochi Igarzábal protagonizó un cruce tenso en vivo en Puro Show (Eltrece), cuando Pampito interrumpió abruptamente su testimonio para informarle que el programa había llegado a su fin.

La actriz había sido invitada al ciclo para hablar de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari, además de repasar distintos momentos de su carrera y abordar temas personales y sociales. Sin embargo, debido a que llegó algunos minutos más tarde de lo previsto, la charla se volvió exprés y dejó en evidencia un malestar que no tardó en aflorar frente a cámara.

El momento de tensión se produjo cuando Igarzábal estaba desarrollando una reflexión profunda vinculada a la exposición temprana de los jóvenes y la formación artística, un tema que la atraviesa tanto desde su rol de madre como desde su experiencia personal. En ese contexto, Pampito la interrumpió para marcar el cierre del programa: “Rochi, te tengo que interrumpir porque se nos terminó el programa. Te quiero pedir si podés venir otro día porque tenemos un montón para charlar. Te habíamos preparado un tape hermoso sobre tu carrera...”.

La reacción de la actriz fue inmediata y, lejos de disimular su sorpresa, lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “¿Chicos, me están cargando?”. El clima en el estudio se volvió tenso en cuestión de segundos. Pampito, entre risas nerviosas, intentó justificar la situación explicando que el ciclo estaba al aire hasta ese horario y que, por cuestiones de programación, debían cerrar antes para darle paso al siguiente envío.

“Es que el programa termina ahora. Podemos arreglar para otro día o mandarte un móvil. Llegaste un poco tarde, perdón”, aclaró el conductor, buscando bajar la intensidad del momento. Sin embargo, la incomodidad ya estaba instalada. Igarzábal, visiblemente molesta, explicó que había entendido que el programa finalizaba a las 12.30 y no a las 12.25, como finalmente ocurrió.

“Ya sé, pero pensé que el programa terminaba a las 12.30…”, señaló, antes de cerrar con una frase que terminó de marcar el tono del intercambio: “Bueno, citenme un poco más temprano la próxima vez, porque vengo de muy lejos y tengo todo muy organizado”. Sus palabras, pronunciadas con firmeza pero sin perder la compostura, reflejaron el fastidio acumulado por una nota que, según esperaba, iba a tener mayor desarrollo.

Desde la producción del programa explicaron que Rochi había llegado aproximadamente 12 minutos tarde, lo que redujo considerablemente el tiempo disponible para la entrevista. Además, señalaron que Puro Show suele cortar su emisión algunos minutos antes del horario oficial para respetar la grilla del canal y darle paso al siguiente contenido. Esa diferencia de minutos fue clave para que la situación escalara en vivo.

Incluso, durante el inicio de la nota ya se había percibido un clima un tanto tenso. Apenas la mesa cerró el tema anterior, que estaba siendo protagonizado por Esteban Mirol, presentaron a la ex Casi Ángeles. Después de los aplausos iniciales, el conductor comenzó a consultarle sobre su llegada tarde. “¿Qué pasó? ¿Había quilombo en el tránsito?", quiso saber Pampito.

Sin esquivar el tema y de frente, la actriz reveló: “Chicos, yo vengo de la otra punta. Tengo que atravesar toda la ciudad para llegar. Y me agarraron dos choques y el peaje de ‘la 25′ que lo están arreglando, entonces se hace un embudo". Con ánimos de cambiar el tema, Matías Vázquez cortó la explicación en seco y sentenció: “Pero llegaste”, para dar pie a lo que fue el breve mano a mano que acabó de manera abrupta.