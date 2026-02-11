Teleshow

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La Corte Suprema consideró inadmisible el reclamo por daños y perjuicios que había iniciado Santiago Adamoli contra el influencer

Guardar
Martín Cirio compartió esta imagen
Martín Cirio compartió esta imagen editada en sus historias de Instagram, con la frase "Arrójala a los lobos Y volverá liderando la manada", para celebrar un fallo judicial a su favor.

El rechazo de la Corte Suprema a la demanda por daños y perjuicios presentada contra Martin Cirio, conocido popularmente como La Faraona, por su exnovio marca un precedente en la relación entre el mundo digital y el ámbito judicial argentino. El caso se originó a partir de la denuncia de Santiago Adamoli, quien responsabilizó a Cirio por el hostigamiento y las agresiones que recibió en redes sociales tras la difusión pública de su relación sentimental previa con el influencer.

Así las cosas, desde horas antes de confirmarse la resolución, el popular influencer compartió una serie de historias en su perfil de Instagram. En una se aprecia un reloz de arena y el texto “tic-tac”, en tato que en la siguiente, una imagen del actor Johnny Depp, que remite a las historias que hace un tiempo publicara Mauro Icardi, en momentos en que mantenía un conflicto con Wanda Nara.

Al momento de conocer los resultados, sobre fondo negro apenas publicó una palabra en letras blancas: “Gané”. Luego compartió una imagen retocada de Cristina Kirchner en la que cambia el rostro de la exmandataria por la del influencer, y el texto “Arrójala a los lobos y volverá liderando la manada”.

Martín Cirio compartió esta historia
Martín Cirio compartió esta historia de Instagram, con el texto "La rueda gira. Tarde o temprano pero gira. Y giró.", tras recibir un fallo judicial a su favor.

En las primeras horas de este miércoles, Cirio compartió una imagen donde se ven apilados una serie de libros, entre los que se que encuentran los dos por él escritos y la frase “Hermosa mañana, ¿verdad?“, original de Guillermo Francella en Los Exterminaitors y reinventada como meme para celebrar los triunfos. Finalmente, otra vez con fondo negro y letras blancas, destacó: ”La rueda gira, Tarde o temprano, pero gira. Y giró“.

El conflicto comenzó en 2019, cuando Cirio compartió con sus seguidores que su exnovio había iniciado una demanda reclamando el 30% de sus ganancias. En el video, el influencer relató detalles del romance con quien apodó El Chómpiras y la duración del vínculo, que se extendió durante once meses. La exposición de este episodio privado en una plataforma pública fue el detonante para que Adamoli iniciara acciones legales, argumentando que el video lo había expuesto a situaciones de hostigamiento en redes sociales.

La demanda presentada por Adamoli sostenía que Cirio debía responder por los daños sufridos, ya que su relato en redes, ante una audiencia masiva, habría generado un entorno propicio para el ataque de terceros. El planteo fue bien recibido por la Justicia en una primera instancia, que falló a favor del demandante. No obstante, la decisión fue revocada posteriormente por la Cámara Civil, órgano que consideró que no existía un vínculo causal directo entre las publicaciones del influencer y el hostigamiento denunciado.

Martín Cirio publicó esta imagen
Martín Cirio publicó esta imagen en sus historias de Instagram, mostrando libros y figuras Funko Pop, luego de recibir un fallo judicial favorable.

La Cámara Civil fundamentó su decisión en que Cirio no identificó al demandante ni por nombre ni por descripción en los videos publicados. Además, evaluó que el influencer no incitó a sus seguidores a actuar contra Adamoli ni promovió el ataque digital en su contra. Esta lectura judicial fue la que Adamoli intentó revertir mediante una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima instancia del sistema judicial argentino.

El expediente llegó finalmente ante los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron rechazar la queja presentada por Adamoli por considerarla inadmisible. La decisión de la Corte Suprema se apoyó en los mismos fundamentos esgrimidos por la Cámara Civil, consolidando la idea de que la responsabilidad por los daños alegados no podía atribuirse de manera directa a Cirio.

Martín Cirio compartió de una
Martín Cirio compartió de una forma muy particular con sus seguidores el fallo de la Justicia (Gustavo Gavotti)

En la argumentación jurídica, la Corte Suprema determinó que no existía evidencia suficiente que demostrara que las publicaciones de Cirio hubieran provocado de forma directa el hostigamiento sufrido por Adamoli. Tampoco se identificó en el accionar del influencer un llamado explícito a la acción o una incitación a sus seguidores para que atacaran al denunciante. La ausencia de una mención directa o de datos identificatorios en los videos fue considerada clave para desestimar la relación causal.

Este criterio fue sostenido también en el análisis de la libertad de expresión y el alcance de la responsabilidad en el uso de plataformas digitales. El caso puso en discusión los límites entre la exposición pública de la vida privada y la protección frente a eventuales daños derivados de la viralización de contenidos personales.

Temas Relacionados

Martín Cirio

Últimas Noticias

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

La actriz es parte del elenco de la segunda temporada de la serie de Sebastián Ortega y se llevó todas las miradas con sus dos modelos en el evento previo

La China Suárez deslumbró con

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

El manager Adrián Forni habló con Teleshow y explicó los motivos por los que el histórico líder abandona la banda que fundó hace 53 años

Tras la salida de Cacho

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

Mientras estaba en el cumpleaños de un compañero del Galatasaray, y con la China Suárez en Buenos Aires, el futbolista sacó a la luz viejos posteos con su ex

Mauro Icardi mostró fotos junto

Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

La Cachaca tuvo que cocinar un plato en base a grillos y el desafío generó una ola de tensión y desencanto emocional con el jurado

Marixa Balli al borde del

La advertencia de Luck Ra tras recibir un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”

El músico fue impactado por un objeto mientras actuaba en un festival y el episodio expuso el debate sobre la protección de los artistas y la responsabilidad del público en los shows en vivo

La advertencia de Luck Ra
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

TELESHOW
La China Suárez deslumbró con

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

La advertencia de Luck Ra tras recibir un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”

INFOBAE AMÉRICA

Una reconocida automotriz retira más

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Gobierno salvadoreño intensifica ofensiva contra el contrabando tras asesinato de militar en Metapán

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa