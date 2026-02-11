En MasterChef había que cocinar bichos y La Reini se acordó de Homero Pettinato: “Me he comido cosas peores”

Los dardos cruzados entre La Reini y Homero Pettinato siguen sobrevolando las redes

La participación de Sofía “La Reini” Gonet en MasterChef Celebrity, este martes, captó la atención durante la reciente emisión por su look inspirado en Game of Thrones. La influencer se presentó con un atuendo de cadenas, metal y brillos plateados de estética medieval, generando sorpresa entre el jurado y especialmente en la conductora Wanda Nara.

Pero el programa tuvo otro momento de alto impacto, con La Reini como protagonista, cuando la dinámica del programa incluyó el desafío de cocinar con ingredientes desconocidos en el marco de “la semana del terror”.

Los concursantes debieron descubrir el uso de grillos y larvas de escarabajo, lo que motivó comentarios y bromas en el estudio. Ante la propuesta de Wanda Nara para probar uno de los insectos, La Reini respondió de manera contundente: “¿Me lo como al grillo? Me he comido cosas peores. Yo me animo a todo”.

El impactante look de La Reini en la emisión de este martes

Al ser consultada sobre el “bicho más raro” que conocía, La Reini sorprendió al afirmar: “Mi ex”. La declaración generó risas entre los presentes y se viralizó en redes sociales, donde fue vista como una ¿indirecta? dirigida a Homero Pettinato. Sofía Gonet agregó que probó “serpiente, tarántula y un gusano gordo en Tailandia”, aportando otra de las frases más destacadas del programa. Pese a la incomodidad del vestuario, La Reini aseguró su voluntad de “seguir una semana más en competencia”, reafirmando su disposición para enfrentar cualquier reto.

Este fue el diálogo:

Wanda Nara: -¿Alguno sospecha qué hay en la caja?

La Reini: -Mi sospecha es que es una araña. Yo me desmayo en vivo.

Wanda: -¿Se comen las arañas?

La Reini: -Yo comí araña en Tailandia. Era algo peludo y feo. Pero no creo que acá haya una araña porque no creo que el jurado se coma la araña.

Wanda: -El jurado ha comido cada bicho...

Germán Martitegui: -¿Y la conductora?

Wanda: -La conductora más.

Damián Betular: -Alta bichera, la conductora.

Tras abrir la caja, los participantes se encontraron con que el misterioso ingrediente se trataba de grillos y larvas de escarabajo.

Wanda: -Reini, comete uno.

La Reini: -¿Me lo como al grillo? Me he comido cosas peores. Yo me animo a todo.

Wanda: -Veo el terror en sus caras, no se asusten. Un bichito al año no hace daño... ¿Cuál es el bicho más raro que conoce La Reini?

La Reini: -Mi ex.

Wanda: -Pobre tu ex. Le mandamos un beso.

La Reini: -No puedo decir más nada porque me banean, pero comí serpiente, tarántula y un gusano gordo en Tailandia.

La influencer impresionó a Wanda Nara con su imagen en el programa culinario

Volviendo al look, apenas la vio ingresar a La Reini, Wanda Nara no pudo ocultar su sorpresa.“¡Guau! Esa medalla plateada con todo, por favor, Reini”, exclamó la conductora, mientras la cámara recorría el estilismo completo. Sofía, sonriente pero visiblemente incómoda, dijo detrás de escena con sinceridad: “Hoy guerrera total. Una semana más en competencia. Ni yo me lo puedo creer”.

El outfit estuvo compuesto por un vestido confeccionado íntegramente con cadenas plateadas, que cubría su cuerpo como una armadura flexible. El diseño, ajustado y brillante, dejaba al descubierto la piel en algunos sectores y se complementaba con un collar metálico tipo pechera, una vincha del mismo material y un maquillaje cargado de sombras oscuras y brillos, que reforzaban la idea de una reina medieval lista para la batalla. A esto se sumaron stilettos plateados que, lejos de ser un detalle menor, terminaron siendo protagonistas de varios comentarios.

“¿Podés venir acá adelante, Reini? Porque este look… ¿cuánto tiempo lleva?”, le preguntó Wanda, intrigada.“Y no, hoy llevo unas tres horitas”, respondió la participante, dando cuenta del trabajo previo que implica cada aparición. Sin embargo, el mayor desafío estuvo en su cabello: “El rubio llevó seis”, aclaró, dejando en evidencia que el look fue pensado hasta el último detalle.