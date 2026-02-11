Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su regreso a la música y anticiparon su nuevo lanzamiento junto a Sting

CA7RIEL y Paco Amoroso anunciaron su regreso a la música con un nuevo single junto a Sting, ícono internacional

Después de su consagración internacional en los Grammy y en medio de una etapa de replanteos personales y artísticos, CA7RIEL y Paco Amoroso volvieron a sacudir el tablero musical con un anuncio que nadie esperaba: el anticipo de su próximo single junto a Sting, una de las figuras más influyentes de la historia de la música internacional.

La colaboración no solo marca un hito en la carrera del dúo argentino, sino que también inaugura una nueva etapa estética, conceptual y sonora que anticipa el rumbo de su próximo álbum. La noticia fue confirmada a través de redes sociales, donde los artistas compartieron la portada del single —titulado “Hasta Jesús tuvo un mal día”— y encendieron la conversación entre fans y colegas.

La imagen, de fuerte impronta minimalista y simbólica, muestra a Sting en el centro de la escena, sentado, con una expresión serena y casi meditativa, mientras CA7RIEL y Paco Amoroso aparecen de pie a ambos lados, apoyando sus manos sobre los hombros del músico británico. Los tres visten prendas claras, en una paleta monocromática que remite al blanco, beige y crema, reforzando una estética pulcra, contenida y alejada del exceso visual que históricamente caracterizó al dúo.

Este single sería el primer adelanto del nuevo álbum de CA7RIEL y Paco Amoroso, que tiene fecha de lanzamiento confirmada para el 19 de marzo. Según adelantaron, el disco fue concebido durante un período de alejamiento del foco mediático, luego de atravesar una crisis personal que los llevó a cancelar el lanzamiento de Top of the Hills pocas horas antes de su estreno. Aquella decisión, lejos de ser un retroceso, marcó un punto de inflexión en su carrera.

En ese contexto apareció Sting, quien no solo los acompañó artísticamente, sino que los recibió en el Free Spirits Wellness Center, un centro de bienestar mental y emocional fundado por el propio músico. Allí, el dúo atravesó un proceso terapéutico y creativo que redefinió por completo su manera de concebir la música. Según explicó el exintegrante de The Police, el álbum fue grabado íntegramente durante ese retiro, bajo un nuevo paradigma que prioriza la conexión emocional, la pausa y la escucha profunda.

“Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad”, afirmó Sting en el video de presentación del proyecto. Lejos de una frase grandilocuente, el músico detalló cómo el desgaste, la presión pública y el ascenso meteórico pueden derivar en colapsos emocionales, algo que él mismo vivió durante los años de mayor exposición de su carrera. En CA7RIEL y Paco Amoroso, aseguró haber encontrado a los primeros artistas capaces de alcanzar lo que define como el estado de True Free Spirit.

Desde lo musical, si bien aún no se difundió un fragmento oficial del tema, se espera una fusión entre la sensibilidad melódica de Sting, el ADN alternativo del dúo y una búsqueda más introspectiva, alejada del golpe inmediato y pensada para una experiencia de escucha más profunda. La participación del británico no se limitaría a un rol simbólico: él mismo confirmó que forma parte de una de las canciones y que estuvo involucrado activamente en el proceso creativo.

Con este anuncio, CA7RIEL y Paco Amoroso no solo anticipan un nuevo single, sino que presentan una versión renovada de sí mismos. Más sobrios, más conscientes y con una ambición artística que trasciende géneros y fronteras, el dúo se prepara para uno de los lanzamientos más comentados del año. La expectativa está puesta no solo en la música, sino en el concepto integral que rodea al proyecto: estética, mensaje y una alianza impensada que ya quedó grabada en una imagen poderosa.

El 19 de marzo marcará el inicio de esta nueva etapa. Y todo indica que “Hasta Jesús tuvo un mal día” será apenas el primer capítulo de un álbum que promete dar que hablar.