Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron quién es su nuevo mentor: la figura de la música que los acompaña

Tras su paso por los Grammy, en el que lograron un premio a Mejor álbum alternativo latino, Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron este viernes al anunciar a su nuevo mentor: Sting. Según el músico, la figura internacional los guiará en sus próximos pasos en su carrera e, incuso, colaborará con ellos en su próximo álbum.

Durante su paso por la alfombra roja de los Grammy, el dúo había sorprendido por sus simples y minimalistas looks, los cuales contrastaban con su imagen colorida y extravagante. En ese marco, los jóvenes explicaron que todo se debía a su nuevo mentor. Así las cosas, este viernes, Sting apareció en las redes de los artistas explicando su unión con Ca7riel y Paco Amoroso.

El anuncio se destacó tanto por la presencia de Sting como por el contexto personal de los músicos. Ca7riel y Paco Amoroso habían cancelado la publicación de Top of the Hills pocas horas antes de su salida, tras atravesar una crisis personal y un período de agotamiento.

Ca7riel y Paco Amoroso anuncian a Sting como mentor tras ganar el Grammy a Mejor álbum alternativo latino (REUTERS/Mike Blake)

Después de ese episodio, según explicó Sting en el video, ambos artistas decidieron alejarse del foco público y priorizar su bienestar. Ingresaron entonces al Free Spirits Wellness Center, un centro fundado por Sting y dedicado al bienestar mental y emocional de figuras influyentes.

“Hola Soy Sting. Por primera vez en la historia de la humanidad quiero darles la bienvenida a mi Free Spirits Wellness Center. Sé que esto puede sonar extraño, pero permítanme empezar desde el principio. En la década de 1980, la música me llevó a una aventura salvaje llena de subidas inesperadas y bajadas devastadoras. Pronto me dí cuenta e que no era el único. Muchos de mis colegas sufrían el mismo estrés agobiante, la extrema presión pública y el escrutinio constante”, comenzó diciendo el músico.

Luego, el británico agregó: “En los últimos 35 años, Free Spirits se ha convertido en una empresa de primer nivel. Opté por mantenerla en secreto y ágil para poder ofrecer el mejor tratamiento posible donde lo necesitaran las personas más influyentes del mundo. A pesar de nuestra tasa de éxito sin precedentes, me sentía algo frustrado. ¿Por qué? Porque ninguno de nuestro pacientes había alcanzado el nivel más alto. al que llamo True Free Spirit. Sin embargo, eso cambió cuando hace un año en Argentina conocí a dos artistas extraordinarios, Ca7riel y Paco Amoroso".

Meses atrás, Sting había colaborado con Charly García

Sting relató que la presión y el reconocimiento global derivaron en un colapso personal que los llevó a refugiarse en su institución: “Me impresionó tanto su arte y virtuosidad que decidí protegerlos. Pero, al presenciar de primera mano su ascenso meteórico e inigualable, supe de inmediato lo que sucedería. Tendrían un año asombroso incluyendo una gira mundial de 120 fechas, reconocimiento mundial, abundantes premios y un montón de dinero. Un ascenso extremadamente pronunciado al Top Of The Hills. Al mismo tiempo conocía el otro lado”.

Durante su estancia en el centro, CA7RIEL y Paco Amoroso atravesaron un proceso terapéutico en el que, como condición para colaborar, Sting pidió que ambos expresaran sus conflictos emocionales y aceptaran su participación en una de las canciones. El álbum fue grabado completamente en ese contexto de retiro y recuperación. Según el británico, el resultado es un material inédito, concebido bajo el llamado “paradigma de escucha consciente”.

Luego, el exintegrante de The Police contó: “Y justo antes del lanzamiento de su siguiente proyecto, sufrieron un colapso rápido y repentino. Tuvieron la suerte de cancelar todo justo a tiempo. Su álbum fue literalmente, lo peor que escuché en toda mi vida. Yo ya les había dicho personalmente a Ca7riel y Paco que mi clínica siempre estaría abierta para ellos, sabía que podíamos ayudarlos. Pero lo que no esperaba era que se convirtieran en lo que había estado buscando todo este tiempo. Los primeros y únicos Free Spirits. El equipo de Ca7riel y Paco me solicitó algo a lo que nunca antes había accedido; darles las herramientas para grabar un nuevo álbum durante su retiro. Acepté, por su supuesto que pedí incluirme en una de sus canciones”.

Para cerrar dijo: “El resultado con ellos ha sido trascendental. Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad. Cuando lo escuché por primera vez, tuve que desarrollar una forma nueva de experimentar la música más allá del sonido. Mi misión era clara: enseñar a Ca7riel y Paco esta nueva técnica. En las próximas semanas, Ca7riel y Paco Amoroso asumirán una nueva responsabilidad: guiar a otros hacia esta nueva forma de escuchar. Mi equipo está produciendo un breve video resumen de su experiencia en mi centro, el cual compartiremos con su nuevo álbum el 19 de marzo”.

Para CA7RIEL y Paco Amoroso, el regreso impulsado por Sting no solo significa un nuevo comienzo musical, sino el inicio de una etapa en la que tendrán un rol activo en la promoción del enfoque de la escucha consciente.