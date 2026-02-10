Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

En una entrevista en SQP, tras el regreso de Yanina Latorre al programa, se abrió sobre el angustioso tiempo junto al actor y el desafío de recuperar su bienestar (Video: SQP/ América TV)

En el arranque de la emisión, Yanina Latorre regresó a la conducción de SQP (América TV) tras sus vacaciones y presentó a Sabrina Rojas, quien la reemplazó durante cuarenta días, para una entrevista en donde reflexionó sobre su vida actual, el crecimiento en su carrera y se sinceró sobre los tiempos más difíciles que vivió con Luciano Castro.

Yanina remarcó que nunca intervino en el ciclo durante su ausencia y que consideraba fundamental que Sabrina le imprimiera su propio estilo a la conducción. “Yo te quiero agradecer acá públicamente porque la rompiste”, destacó, sobre cómo Sabrina ocupó su lugar durante sus días en Estados Unidos.

En la entrevista, la animadora abordó el impacto que la separación de Luciano Castro tuvo en la vida de Sabrina. “¿No sentís que desde que te separaste de Luciano sos otra?”, preguntó la conductora. Rojas fue directa: “Estaba apagada”.

“Yo vivía la vida sola, compartía la casa pero me sentía sola”, se sinceró Sabrina Rojas sobre sus años junto a Luciano Castro (SQP, América TV)

“Yo renací porque estaba más pendiente del otro. Pero más pendiente porque el otro también necesitaba otra atención”, confesó. Aludió a la repercusión mediática que tuvieron sus palabras sobre el “rol maternal” que sintió que ocupó, aunque aclaró que no se trataba solo de tareas domésticas. “Cuando hablo de maternar, no decimos de lavarle los platos y de cocinarle. Hablamos de contener, de cuidar, de que la otra persona hacía que yo tenga que cuidar más para que todo funcione”.

“Yo cuando daba notas siempre pensaba en él. No era lo verborrágica que soy ahora”, afirmó, para asegurar que durante esos años junto al actor vivió grandes momentos de soledad: “Yo vivía la vida sola, vivía como con él en casa, pero después vivía la vida sola”. Describió a su expareja como una persona ermitaña, poco inclinada a salir o acompañarla en actividades fuera del hogar.

Recordó situaciones en las que Castro se mostraba controlador respecto a su exposición pública y cómo eso influyó en su personalidad. “Él era muy ermitaño, no le gustaba mucho salir a la vida. Creo que hoy está acompañando a sus novias mejor. A mí me gusta. Digo: Qué bueno, está evolucionando. Cuando lo veía con Flor Vigna, a veces en La Bresh, decía: ‘¡Ay, el gordo! ¿La Bresh? Pero al mismo tiempo, pensaba que estaba bien porque estaba queriendo acompañar a su mujer”, resaltó.

Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron juntos durante más de una década y son padres de dos hijos de 11 y 12 años

Consultada sobre el sufrimiento en la pareja, Rojas fue contundente: “Sufrí mucho con él. Una cosa corporal. Él me ha hecho vivir muchos momentos de mucha felicidad, de mucha angustia y de mucha locura. Yo viví una novela”. “¿Te pidió perdón alguna vez? ¿Es consciente de lo que te hizo?”, indagó la periodista. “Cuando a él le suceden estas cosas, pide perdón. Yo creo que de verdad lo sufre. Te pide perdón y después, cuando todo vuelve a estar bien, su personalidad es más fuerte que cualquier cosa y se olvida de lo mal que la pasó”.

“Debe tener que ver algo con el ego para mí, el demostrar. Es tanto. Porque es demasiado y amando mucho, porque yo le creo que él me amó mucho y creo que ama mucho a esa mujer, amando tanto. Y también tiene que ver algo con la impunidad, sentirte impune”, señaló, en alusión a Griselda Siciliani y toda la polémica que empezó con el ya famoso “Hola, guapa”.

“Cuando a él le suceden estas cosas, pide perdón, lo sufre y después su personalidad es más fuerte”, afirmó Sabrina Rojas sobre el escándalo de Luciano Castro y sus infidelidades

Sobre el presente, la actriz aclaró que mantiene un trato cordial con su exmarido, fundamentalmente por los hijos que tienen en común. Contó que cuando él atraviesa crisis personales, está dispuesta a colaborar en lo que respecta a los chicos. Aseguró que sus hijos, de 12 y 11 años, no están al tanto de los conflictos ni de la exposición mediática de sus padres: “Los chicos no lo sufren. No tienen idea del ‘Hola, guapa’. No saben ni que está separado”.

En la parte final de la charla, Yanina Latorre celebró el crecimiento profesional de Sabrina Rojas como conductora. “Me dicen que América te sigue queriendo”, afirmó. Rojas confirmó que tiene reuniones pendientes con la emisora y agradeció la oportunidad.

“Antes era más políticamente correcta. Un poco creo que la personalidad de él me sobrepasaba. No sé si a propósito. Tal vez también, él era muy protagonista”, concluyó, sobre el cambio en su perfil.