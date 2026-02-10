Mora Godoy recordó a su papá a un año y medio de su muerte: “Fue el motor y fue quien me hizo”

La bailarina de tango estuvo invitada en el programa Infobae al mediodía y logró emocionar a los conductores

Mora Godoy fue invitada a Infobae al Mediodía (Youtube) y realizó un repaso emotivo y profundo de su carrera, su historia personal y profesional, y su presente como empresaria y referente del tango argentino. Junto a Maru Duffard, Andrei Serbin, Facu Kablan, Fede Mayol y Jime Grandinetti, Mora habló de sus shows en Mar del Plata y el exterior, pero también de los desafíos de ser mujer en un mundo de negocios históricamente masculino, de la marca propia, de la gestión directa y de la importancia de la reinvención constante.

La bailarina recordó la figura de su padre, recientemente fallecido, a quien homenajea en su espectáculo La Máquina Tanguera con una versión multimedia de Adiós Nonino. “Es muy difícil cuando uno pierde un ser querido, sobre todo que, que no solo me acompañó muchos años de mi vida, sino que fue el motor y fue quien me hizo. Él es responsable de la Mora empresaria, de la Mora que fue por más. Me dijo: ‘Vos estás para más que bailar’”, contó Mora, emocionando hasta las lágrimas a Jime Grandinetti y a los presentes en el estudio.

Mora compartió cómo acompañó a su padre en los últimos años, cómo esa experiencia la transformó y la llevó a priorizar lo esencial: “Lo acompañé los últimos cinco años, vivió conmigo en mi casa y lo acompañé. Yo dejé de bailar casi un año y medio para acompañarlo a él. Por eso esta vuelta llena de shows y con el público acompañándome es un premio que siento que me lo manda él también”.

La artista también habló del machismo y la discriminación en el ambiente: “El mundo de los negocios es de los hombres todavía, no de las mujeres. Y menos de una mujer que se hizo de abajo y viene de abajo. Si van a elegir un proyecto, es de un hombre, no de una mujer. Sin embargo, las mujeres lo superamos. Superamos mucho, cuando presentamos algo, a veces”.

Mora recordó a su papá en el streaming de Infobae (Captura de video)

Sobre su faceta de empresaria, Mora fue contundente: “Negocio directo, soy yo. Me gusta negociar, me divierte. Creo que a veces pido un champán para aflojar, pero soy dura. Me siento cómoda en ese lugar”. También destacó la importancia de ofrecer becas de capacitación gratuitas a jóvenes vulnerables y de exportar talento argentino por el mundo.

En una charla distendida, Mora repasó anécdotas de shows privados exclusivos —desde príncipes asiáticos hasta los Rolling Stones—, la gestión de eventos y la búsqueda de innovación en cada espectáculo, como el uso de inteligencia artificial en las pantallas de su nueva obra. “Siempre estamos innovando y acercando público joven también, porque el tango es para todos”, dijo.

La conversación abordó también temas personales y sociales, como la libertad afectiva, la importancia de vivir sin miedo y de desdramatizar los prejuicios sobre la fidelidad y la vida sentimental. “Yo hoy estoy soltera, no sé si estoy para una relación de fidelidad. No sé, porque la vida te va cruzando con gente. Lo bueno es estar abierto a lo que venga… O vivir con libertad”, reflexionó, tras aclarar una vieja anécdota viral sobre un verano de diversión y amores simultáneos.

Antes de despedirse, Mora agradeció la invitación y compartió fechas de sus próximos shows: “Me presento este viernes en el Joy Punta del Este, a las veintiuna horas, en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, el domingo en un festival libre y gratuito que seguimos con la academia, con las clases. Arroba Mora Godoy Tango son las redes y moragodoy.com, el sitio web”.

Así, entre recuerdos, emociones, desafíos y proyectos, Mora Godoy dejó en claro que su historia es la de una artista y empresaria que nunca deja de reinventarse, abrir caminos para las futuras generaciones y apostar a la pasión, la resiliencia y la libertad como motores de la vida y el arte.

La entrevista completa

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube (@infobae)