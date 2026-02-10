Juan Marconi reflexiona sobre la paternidad: “No hay manual posible, cada familia vive su propio camino”

Juan Marconi enfatiza la ansiedad que provocan las convocatorias deportivas y cómo estos llamados pueden cambiar vidas y carreras

Juan Marconi lanzó su nuevo programa “Citados” en el canal de streaming Infobae en vivo y habló sin filtro sobre su experiencia como padre, los desafíos de la crianza y el lado invisible del deporte.

Durante su paso por Infobae a la Tarde, ciclo que integran Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Marconi explicó el concepto que atraviesa su propuesta: “Citados, ahí relacionado un poco al mundo del deporte, esto de la citación en todos los deportes, ¿viste? El che estás convocado o citado. No solo deportistas, sino relacionado al mundo del deporte como periodistas, que tienen muchas historias y, bueno, qué mejor que acá en Infobae”.

Remarcó que no se trata de un ciclo centrado solo en la competencia: “La idea es el lado B del deportista y no solo hablar de su logro deportivo o de alguna frustración deportiva, sino ir por el lado de vida de distintas situaciones que muchas veces no se ven y acá lo vamos a buscar”.

El detrás de escena de “Citados”, el nuevo programa de Juan Marconi en Infobae

Marconi detalló cómo la convocatoria marca a los protagonistas: “Vamos a escuchar la citación de Scaloni, a ver quién sí y quién no. Todo es con ansiedad y ellos lo viven con mucha ansiedad y, y por ahí en la promo un poco tratábamos de contar eso. Es un llamado que a alguno te cambia la carrera y otros la vida y a veces el mismo llamado te cambia las dos cosas”.

La primera entrevista fue a Darío Cvitanich y, según anticipó Marconi, el próximo invitado será Ricardo Caruso Lombardi: “Un personaje total, y las cosas que tiene de su historia relacionadas a la muerte, por ejemplo. Vos lo tenés, viste, peleador, que discute, que esto y lo otro, y va a contar y nos va a contar historias relacionadas a eso y el deporte”.

Mencionó también historias que trascienden lo deportivo: “Un pibe que laburaba en una verdulería terminó siendo el capitán del Botafogo de Brasil, Joel Carli, porque lo llamó un día Caruso, probó kinesiólogo, probó de todo. Bueno, un poco historias de esas va a haber en el programa y, y tiene que ver con eso”.

La paternidad según Juan Marconi: entre la alegría y la responsabilidad

Marconi no esquivó las preguntas sobre su vida personal y relató cómo recibió la noticia de que iba a ser padre: “No fue un llamado, no fue una citación, pero fue ahí, al despertar. Fue una linda noticia”. Compartió el impacto de la llegada de su hijo Rocco: "Te sentís que generaste un milagro. Es como un superpoder. No me veía capaz de hacer eso y sucedió. Pero sí, obviamente, es una responsabilidad“.

Abordó los dilemas que atraviesan a los padres primerizos y la exposición de los hijos: “Al principio fue un: ‘Che, no está decidiendo, está expuesto el bebé’. Lo pensaba. Y después medio que dije: ‘No, no puedo mantener esta postura, quiero compartir esta felicidad’. También se abre un abanico de marcas que te llaman y decís: ‘Bueno, pará’”.

Marcó distancia con los consejos universales: "Cada pareja, cada paternidad, maternidad, es un mundo. Obviamente, uno se puede informar, pero siento que es tan particular y tan individual que aconsejar a otros sobre la paternidad es un error“.

La reflexión de Juan Marconi sobre la paternidad resalta la individualidad de cada familia y los desafíos en la crianza de los hijos

Mandatos, herencias y la crianza en primera persona

Marconi reflexionó sobre la herencia familiar y la autocrítica que surge con la paternidad: “La típica de decir: ‘Che, no quiero hacer lo que en mí se vio afectado’, y automáticamente cuando sos padre te das cuenta, ya estás haciendo otras cosas, o tal vez las mismas, sin darte cuenta, eh... Y algo le vas a transmitir. Mientras sea con amor, con valores, en algunas pifias como padre, casi constantemente”.

Se sinceró sobre los cambios que trae la llegada de un hijo: “Es como una división de algo que naciste toda tu vida, es che, papá, mamá, mis hermanos, y de repente tenés tu mundo, que son... Somos tres. Y mi foco está muy ahí y a veces cuando tenés el foco en algo, perdés el foco en donde ibas a, te veías muchas veces, ahora te ves menos”.

En tono futbolero, habló de los matices de la pasión y el fanatismo: “Si no es futbolero, te diría que en algún punto yo tuve una experiencia como, como dirigente, que el fanatismo me llevó a hacer algo que me afectó bastante psíquicamente, mentalmente, físicamente, y no quisiera transmitirle el nivel de fanatismo que tengo yo. Me gustaría que sea hincha, que le guste y que pueda discernir entre: che, listo, es mi club, mis colores…”.

