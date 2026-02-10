Cami Homs celebró el cumpleaños de su hija Francesca: inflables, decoración pastel y familia ensamblada

A dos semanas de ser madre por tercera vez, la influencer celebró los siete años de Francesca De Paul (Video: Instagram)

A dos semanas de dar a luz a su tercer hijo, Cami Homs celebró el cumpleaños de Francesca fruto de su relación con Rodrigo De Paul, en una fiesta llena de ternura, color y detalles de cuento. Aunque la niña cumplió años el 15 de enero y viajó a Estados Unidos para festejarlo con su papá mientras Cami transitaba las últimas semanas del embarazo, la modelo esperó a la reunión familiar para organizarle su propio festejo, tres semanas después. “7 años de mi princesa”, escribió Homs en redes, acompañando las imágenes de una tarde inolvidable.

El festejo tuvo lugar al aire libre, en un entorno rodeado de verde y bajo el sol del verano. El gran protagonista fue un inflable gigante en tonos pastel —amarillo, verde, rosa y celeste— que se convirtió en el centro de juegos para Francesca y todos sus amigos. La cumpleañera, lookeada con un vestido rosa de tul, falda de volados y detalles de flores, disfrutó de cada momento: desde deslizarse por el inflable hasta saltar y reír entre pelotitas de colores, siempre rodeada de amigos y con una sonrisa radiante.

La decoración de la fiesta fue un verdadero mundo de golosinas y dulzura: globos en colores suaves, una mesa principal repleta de cupcakes, macarons y dulces, y una imponente torta de dos pisos decorada con merengues, helados, macarons y tabletas de chocolate. Un cartel con el nombre de Francesca y la leyenda “Candy Land” coronó el espacio, sumando un aire de fantasía y celebración.

La paleta de colores para este cumpleaños fueron los pasteles y estuvieron presentes en todo

Cami posa sonriente junto a sus hijos Francesca y Bautista De Paul

Cami posó feliz junto a Francesca y Bautista en un retrato familiar cargado de alegría, mientras José Sosa, su pareja y papá de su hija menor, Aitana, sumó ternura al álbum cargando en brazos a la beba recién nacida y posando con Rufina y Alfonsina, las mellizas de su relación anterior. La familia, ampliada y sonriente, compartió la felicidad del reencuentro, entre abrazos, juegos y la complicidad de los hermanos.

Las imágenes muestran a Francesca rodeada de amigas y amigos, bailando, jugando, posando junto a una torre de globos y disfrutando de la tarde, mientras los adultos conversaban y compartían la emoción del evento. Cada detalle, desde la elección de los colores hasta la organización de los juegos y la selección de la torta, estuvo pensado para que la protagonista viviera un cumpleaños soñado.

En cada foto y video, Cami Homs celebró el crecimiento de su hija mayor y la posibilidad de construir recuerdos felices, apostando a la magia de los cumpleaños y a la importancia de la familia, la amistad y la alegría en cada etapa de la vida. La fiesta de Francesca fue, así, mucho más que un festejo: fue una postal de amor, dedicación y nuevas historias compartidas.

Un espléndido pastel de dos pisos, decorado con conos de helado, macarons y dulces en tonos pastel, fue el centro de la celebración de cumpleaños de Francesca De Paul

La familia al completo fue parte del festejo de la pequeña (Instagram)

En el día del nacimiento de la pequeña compartió una tierna historia en blanco y negro para honrar el nuevo año en la vida de su primera hija. El fondo de la imagen muestra detalles decorativos, como grandes caballos de adorno y ventanales que dejan ver el reflejo de un salón animado. La foto, en blanco y negro, acentúa la emoción del momento y resalta la expresión de felicidad en el rostro de ambas. Sobre la imagen, Cami escribió un mensaje emotivo dedicado a Francesca, resaltando el impacto que tuvo su llegada en su vida y su deseo de verla feliz siempre.

“7 añitos que me cambió mi vida para siempre. Solo deseo que seas feliz hoy y siempre. Feliz cumpleaños, princesa de mi vida. ¡Te amo con todo lo que soy!“, destacó la modelo en el emotivo texto. Por otro lado, también compartió un posteo que decía: “Esos ojos brillantes de felicidad hoy cumplen 7 años. Sos mi sueño hecho realidad hija. Solo pido que esa sonrisa dure para toda la vida. No hay palabras que definan cuánto te amo”.