Andrea Rincón vinculó a Milo J con “ritos satánicos”: “Claramente está totalmente poseído”

Andrea Rincón hizo fuertes declaraciones sobre algunos artistas, a quienes acusó de utilizar los recitales para “comprar almas”. “Hacen ritos satánicos en los recitales, están comprando almas con la música”, afirmó.

La actriz fue entrevistada por la periodista Pia Shaw para La Nación y sostuvo que atraviesa un camino de profunda espiritualidad, desde el cual cuestiona a los nuevos exponentes de la música popular.

Rincón aseguró que, según sus creencias, los cantantes se aprovechan de jóvenes que “no están protegidos” y apuntó contra un supuesto rito umbanda realizado por Milo J durante un show. “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, sentenció.

Finalmente, dejó en claro que ya no teme que la tilden de loca por sus dichos y que se siente liberada por expresar sus ideas. “Fue una liberación. Hoy no me interesa que digan que estoy loca, porque claramente está todo a la vista”, concluyó.

La preocupación de Andrea Rincón por la influencia de ciertos mensajes espirituales en la música y su compromiso con la salud mental convergen en un momento clave de su trayectoria. La actriz, que logró superar periodos de internación, ahora lidera un proyecto televisivo centrado en el bienestar psíquico, convencida de que el entorno mediático y artístico tiene un efecto directo en la audiencia joven.

Rincón compartió su entusiasmo y el peso de la responsabilidad asumida en la creación del programa, ideado a partir del cortometraje Bullying que realizó junto a la terapeuta Gloria Luna. Para dotar de rigor al proyecto, optó por involucrar a dos psicólogos en el equipo, alegando: “Porque creo que hablar de salud mental requiere mucho cuidado. Hoy en la tele todos opinan, pero esto no es para opinólogos”.

El avance de esta iniciativa representa, en sus palabras, el resultado de un año de trabajo integral en dirección, escritura y edición. El objetivo de la nueva etapa profesional de Rincón es claro: “Ayudar a sanar. Que quien esté mirando pueda tomar algo, una herramienta, una frase, lo que sea. No pretendemos salvar a nadie, pero sí tocar el corazón”, afirmó.

Hacia fines del año pasado, invitada a Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio a cargo de Darío Rulo Shijman, contaba esta experiencia:

—¿Cuándo Dios entró a tu vida tan fuerte?

—Es que Dios entró a mi vida y todo fue fuerte (risas). Me empezó a sanar un montón de áreas que me di cuenta de que son muchas cosas mías. Las otras personas hacen cosas, pero no te las hacen a vos. Cualquiera de mis ex se pudo haber equivocado, a las personas les pasan cosas y pueden hacer cosas que te lastimen. Pero después lo que te pasa a vos, es tuyo. Yo tenía muchas cosas que sanar en mi vida y hace un tiempo que me dediqué a sanar todo eso.

—¿Y cómo te acercaste a Dios? ¿De qué manera?

—Él se apareció a mi vida.

—¿Cómo fue esa aparición?

—En realidad estaba pasando un momento muy tremendo, no sabía qué era lo que me sucedía y empecé a buscar ayuda por todos lados. Viste que uno busca la ayuda siempre para afuera y nunca se da cuenta de que la solución está dentro. Y una amiga me trajo a dos pastoras y me impusieron las manos en la espalda... ¿Viste como el exorcismo de las películas?

—Sí.

—Bueno, real, así.

—¿Y qué te empezó a pasar?

—Terminé tirada en el piso convulsionando con los ojos dados vuelta y después de eso vino un proceso de años de sanación, de renuncia, de poner en palabras con loa pastores… ¿Viste lo que vos hacés con los terapeutas? Bueno, hacerlo con pastores, empezar a hablar de cosas y empezar a recordar. Es muy loco, pero es un trabajo que se hace y que lleva tiempo. Pero el trabajo y la sanación que pude hacer con Dios no me resultó ni en la terapia ni con nada. Mirá que yo traté, ¿eh? Incluso fui a que me tiren cartas, probé de todo. Yo creía en la energía, pero un día vino Dios y me puso una piña en el mentón y me dijo: “Bueno, ¿ahora creés?“. El milagro lo viví.