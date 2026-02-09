Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

Sofía Pachano presentó a su hijo la mascota de la casa

El video publicado en las redes sociales de Sofía Pachano mostró uno de los momentos más esperados en su hogar: el primer encuentro entre su hijo recién nacido, Vito, y el perro de la familia, Apolo. La escena, compartida a través de Instagram, capturó la atención de miles de seguidores que se sumaron a la emoción de la familia.

En las imágenes se aprecia cómo Sofía, vestida de manera sencilla y arrodillada en el suelo, sostiene a Vito en brazos mientras Apolo se acerca con cautela. El perro, de pelaje marrón y expresión alerta, olfatea la manta del bebé antes de aproximarse aún más. El gesto de bienvenida se ve reflejado en la actitud tranquila y curiosa del animal, que parece entender la importancia de ese instante.

La artista acompañó el video con un mensaje que detallaba el proceso de preparación para la integración entre el recién nacido y la mascota. “Apolo conoce a Vito. Para que reconozca su olor previamente le mandamos el gorrito que le pusimos a Vito apenas nació. Hicimos toda la tarea”, escribió, al subrayar la importancia de no dejar cabos sueltos en la llegada del bebé al hogar.

Sofía Pachano y su pareja, Santiago Raimunfo, junto con Apolo

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores, quienes celebraron el vínculo entre los protagonistas del video. Entre los mensajes destacados se leía: “Esta feliz Apolo con la llegada del bb”, junto a otros como “Apolo el hermano mayor de Vito, inseparables y el amor más puro e incondicional”. Las muestras de afecto continuaron con frases como “¡Divinos, nenu! Un nuevo corazón para que Apolo ame y defienda. Y sabrá que sigue siendo un perrito adorado también. ¡Hemosos videos y fotos!”.

Las imágenes y videos difundidos por la artista no solo retratan el significativo momento familiar, sino también la reacción de Apolo ante la presencia del nuevo integrante. En una de las grabaciones, se ve al perro acercándose con delicadeza al cochecito donde descansa Vito, olfateando la manta y, finalmente, quedándose cerca de ambos, como si reconociera su papel dentro de la familia.

El rol de Apolo en la dinámica familiar quedó en evidencia no solo en su actitud, sino también en la forma en que los seguidores de Sofía interpretaron la escena. Muchos usuarios de Instagram destacaron la importancia de la mascota como “hermano mayor”, atribuyéndole funciones de protección y compañía para el recién nacido. El hilo de mensajes en la red social expresó una visión colectiva sobre la relación entre mascotas y bebés, marcada por el afecto incondicional y la lealtad.

El emotivo posteo de Sofía Pachano

En paralelo a este clima de celebración, Sofía vivió días de exposición en Instagram por motivos menos felices. La artista compartió un episodio en el que una seguidora cuestionó la apariencia física de su hijo, nacido apenas tres semanas atrás. El mensaje, recibido a través de la plataforma, decía: “Pelalo al bebé, no queda bien con tanto pelo”.

Lejos de ignorar el ataque, ella optó por una respuesta directa, cargada de ironía. “Dejá de teñirte, no te queda bien el rubio con ese bronceado. Parecés la tía de Loco por Mary”, replicó la hija de Aníbal Pachano, exponiendo el comentario en sus historias y acompañándolo con la frase: “Una cucharada de su propia medicina”.

Sofía Pachano contestó sin filtro el cuestionamiento de una de sus seguidoras

La reacción de la artista no pasó inadvertida. Numerosos seguidores aplaudieron la respuesta y se solidarizaron con Sofía, interpretando su actitud como un acto de defensa ante los cuestionamientos gratuitos en redes. La publicación de la captura del mensaje y la réplica formaron parte del mismo clima de participación que había rodeado la bienvenida de Vito y la integración de Apolo.

El episodio ilustra una faceta recurrente en la vida pública de algunas figuras: la exposición constante a comentarios, tanto positivos como negativos, y la necesidad de establecer límites. En este caso, la artista eligió la ironía como herramienta para responder, recibiendo el apoyo de su comunidad virtual.