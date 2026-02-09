Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La actriz se conmovió por los avances en el hogar que está haciendo junto al actor en Chapadmalal (Video: Instagram)

La emoción marcó la jornada de Thelma Fardin al recorrer su futura casa en Chapadmalal. En un nuevo video en sus redes sociales, la actriz se mostró conmovida hasta las lágrimas al ver los avances de la obra que comparte con Nico Riera, su pareja.

“Una de yo emocionada porque la casa es cada vez más realidad”, escribió en sus redes, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Rodeada por los obreros que avanzaban con la construcción, compartió su alegría al notar un detalle clave: “Que tienen puertas... Tiene puertitas la casa”, expresó, rota en llanto por el progreso de un proyecto que los tiene muy entusiasmados.

Este hito llega dos semanas después de otro episodio que dio que hablar: el divertido blooper en la misma construcción. Durante una visita, Thelma pisó cemento fresco sin advertirlo y, entre risas, admitió el error: “Cómo hacer cagadas en la visita de la obra”. Con humor, agregó: “No vi que estaba húmedo… me van a matar”. El percance no generó malestar, sino carcajadas entre trabajadores y la propia actriz, quien terminó lavando su zapatilla y tomándose el descuido con naturalidad.

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa playera con Nico Riera (Instagram)

Desde que la pareja inició el “Proyecto Chapa”, como llamaron a su búsqueda por concretar su anhelo de una casa playera, ambos se muestran involucrados en cada detalle. Celebran juntos cada avance, desde la colocación de la platea hasta la aparición de las primeras puertas. En palabras y gestos, reflejan el entusiasmo y la autenticidad con la que viven esta etapa: un sueño de hogar propio junto al mar y el bosque, convertido día a día en realidad.

Nico Riera y Thelma Fardín levantan una nueva casa rodeada de naturaleza y con un diseño que prioriza la construcción en seco. El propio actor compartió el entusiasmo por el proyecto. “Le estamos poniendo tanto cariño”, aseguró, en Puro show (Eltrece). La pareja, que suele escaparse a la Costa Atlántica para disfrutar del surf, todavía no decide si el lugar será su residencia principal. El actor adelantó: “No sé si venir a vivir, pero a pasar la temporada y aprovechar el verano me parece una buena opción”.

La vivienda, a pocos kilómetros de Mar del Plata, contará con varias habitaciones y un entorno natural privilegiado. Según Riera, la obra comenzó en octubre y el método elegido acelera los tiempos: “Se construye rapidísimo”.

La pareja de actores anunció la feliz noticia del proyecto en sus redes

En sus redes, la pareja mostró el costado más humano del proceso. En un video reciente, Riera bromeó: “Estamos haciendo terapia de pareja”, mientras Fardinn sumó con ironía: “Está muy deprimido”. Ambos reflexionaron sobre la convivencia y la toma de decisiones durante la construcción. “Construir también es consensuar, elegir y si hace falta negociar hasta convencer. Pero siempre disfrutar el proceso”, escribieron, dejando ver que el desafío no es solo material, sino también emocional.

El proyecto personal de Thelma Fardin y Nicolás Riera tomó impulso en diciembre cuando contaron que buscaban concretar su deseo de tener su primera casa juntos frente al mar. Lo anunciaron en un video lleno de humor, donde anticiparon que compartirán con sus seguidores cada etapa de la obra.

La pareja compartió el origen del sueño: “Íbamos a vivir en temporada en Mar del Plata. Nos dijimos… Nos gustaría tener una casita en Chapa”, relató Thelma. En ese momento, contactaron a un conocido para el reto: “Entonces, lo llamamos a Guille, a Guillote. Y le dijimos… ‘Tenés un mes para hacer nuestra casa’”. La respuesta fue inmediata: “Aceptó el desafío”, confirmó entusiasmada la actriz.

El plano casero que la pareja dibujó de su futuro hogar en Chapadmalal

Entre risas y complicidad, Riera bromeó ante la cámara: “Tenemos una noticia”, mientras que Fardin invitó a sus seguidores a adivinar el anuncio. Finalmente, revelaron la idea principal: “Nos vamos a hacer una casa en un mes”.

Durante la filmación, surgieron momentos divertidos. Fardin reconoció: “No conseguimos terreno”, y Riera replicó: “No le digas a los constructores que todavía no tenemos terreno”. El tono lúdico marcó toda la presentación.

En el mensaje que acompañó el video, la pareja explicó el valor simbólico de la obra: “Venimos construyendo una relinda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso”, expresaron en aquel momento.