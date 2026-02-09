Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Benjamín Vicuña sorprendió al transformar su casa en Hawkins para el cumpleaños de Magnolia, inspirado en Stranger Things

Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña y China Suárez, celebró sus 8 maños con un festejo por partida doble. Tras la colorida fiesta al aire libre que organizó su mamá, el actor chileno sorprendió con una segunda celebración íntima y muy especial en su casa, completamente ambientada en el universo de Stranger Things.

A través de sus redes sociales, el actor compartió postales del evento y escribió una frase que resumió el espíritu de la noche: “Mi casa se transformó en Hawkins”. Desde la entrada, los invitados fueron recibidos por un cartel de “Welcome to Hawkins”, luces tenues, globos en tonos negro y rojo y referencias al “Upside Down”, el mundo alternativo de la serie. Cada rincón estuvo intervenido con detalles que recrearon la estética ochentosa y misteriosa de la ficción.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue el sector de pijamada: carpas individuales tipo tipi, colchones blancos dispuestos en el piso, almohadones y pequeñas mesas personales, pensadas para una noche de películas y juegos. La propuesta fue pensada para que los chicos pudieran disfrutar con comodidad y en un clima relajado, lejos de los excesos y con un marcado tono familiar.

La torta también fue protagonista. De dos pisos y completamente tematizada, incluyó luces de colores, el clásico abecedario que remite a la serie, detalles retro y la figura del Demogorgon, uno de los villanos más icónicos. En el frente se leía “Happy Birthday Magnolia”, en sintonía con la ambientación general del festejo.

En las imágenes que circularon se pudo ver a Magnolia feliz, disfrutando junto a sus amigos y hermanos. Para la ocasión, la nena llevó un vestido blanco con detalles de encaje y un peinado de trenzas con moños rosas, un look delicado y acorde a la noche especial. En el festejo también estuvo presente Anita Espasandín, pareja de Vicuña, quien colaboró con la organización y compartió algunas postales del evento.

Horas antes, el actor ya había emocionado a sus seguidores con un mensaje dedicado a su hija. “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno”, había escrito él.

Aunque fue colorido, el cumpleaños celebrado en la famosa “Casa de los Sueños” y organizado por la China Suárez, también tuvo como temática central la misma serie de Netflix. La jornada arrancó con una de las actividades favoritas de los chicos: un taller de arte temático de Stranger Things. Bajo el cielo azul, varios atriles y caballetes con láminas impresas de los personajes de la serie, paletas de colores y banquitos imitando tablas de artista, invitaron a los niños a desplegar su creatividad mientras el parque y la piscina eran el telón de fondo de la fiesta.

El corazón del festejo, sin embargo, estuvo en el grupo de niños: las imágenes mostraban a Magnolia rodeada de sus amigos, todos en traje de baño, remeras y ropa cómoda, posando entre globos, decoraciones y figuras gigantes de Stranger Things. Los chicos, desinhibidos y felices, adoptaron poses y gestos inspirados en la serie, sumando alegría y complicidad a la escena.

El festejo fue una postal de verano: juegos en el parque, pileta, arte, disfraces, risas y la calidez de una tarde compartida. La China acompañó cada momento, organizando detalles y participando tanto de la diversión de los chicos como de la charla relajada de las madres, mostrando el costado más genuino y vital de la maternidad.