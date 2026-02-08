Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

La animadora se refirió al siguiente desafío de su carrera luego de que Beto Casella renunciara y comenzara un nuevo ciclo en América

Tras la polémica salida de Beto Casella, las críticas en redes, y una profunda reflexión sobre su futuro laboral, Edith Hermida está lista para hacerse cargo de una nueva etapa en la historia de Bendita Tv, el emblemático programa de la televisión local. En ese marco, la locutora visitó el programa de Mirtha Legrand y contó sus sensaciones antes del inicio de este capítulo en su vida.

“¿Te tomó de sorpresa o lo esperabas?”, comenzó preguntándole Mirtha Legrand a su invitada. Lejos de mostrarse lista para la situación, Hermida reconoció: “No, me tomó de sorpresa. No era lo que yo quería en su momento. Por eso cuando me dijiste finalmente lo lograste, no. La verdad que es una oportunidad que estoy viviendo y estoy transitando sin haberla buscado. Yo, de hecho, en los días previos, todos los meses previos, cuando Beto empezó a querer irse, yo siempre intenté convencerlo de que no lo haga. Yo no quería que él se vaya de Canal 9”.

Para Hermida, el colectivo que sostiene a Bendita es clave para transitar la nueva etapa. “Bendita es un gran programa. Se merece lo mejor todo ese equipo de gente que trabaja con mucho amor”, expresó sobre el grupo de panelistas y personal de producción.

Mirtha Legrand posa sonriente junto a sus cinco invitados en un ambiente festivo y ligero, mostrando gran energía en el set de televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando Mirtha preguntó cuántos años habían estado Casella en el canal. “20 años”, respondió Edith, dejando sorprendida a la diva y al resto de los invitados. Acto seguido, la Chiqui quiso saber más sobre el vínculo de la locutora y el conductor: “¿Estaba enamorado de vos o no?”.

Entre risas, la invitada comentó: “Eso fue un juego que hicimos durante muchos años con Beto. Nos divertía, pero no era real”, sostuvo Hermida sobre los rumores acerca de una supuesta relación sentimental con Casella. Remarcó el carácter estrictamente profesional de su vínculo: “Beto tiene una pareja, yo estuve mucho tiempo en pareja, y eso no pasaba.”

Hermida añadió: “Nunca busqué esa situación”. Indicó que siempre hubo una relación de buena onda y trabajo en equipo. Semanas antes, Laura Ubfal fue muy crítica respecto al ciclo y su animadora. La periodista fue especialmente enfática en sus comentarios. “Lo que comenté es que no me gusta parte del panel. Me parece que tiene muchos personajes que no suman, que Beto sabía manejarlos de otra manera”, afirmó sobre el rumbo actual del programa, en una nota con Intrusos (América TV).

La animadora se refirió a esta nueva etapa del histórico ciclo que comenzó tras la salida de Beto Casella (Video: Intrusos/ América TV)

Ubfal agregó: “Obviamente, ya te falta Beto, encima te faltan los panelistas, encima buscás un camino que a lo mejor no es lo que la gente le gusta. Hay que buscar el camino que a la gente le gusta. Nada más, no es dramático, es la tele.” Exhortó a una autocrítica dentro del ciclo: “Lean y analicen y estudien y mejoren, como tenemos que hacer todos en la televisión.”

Hermida manifestó una actitud abierta frente a estos cuestionamientos: “Al principio dije ‘wow’, y ahora digo ‘está bien’. Ella sabe del tema y es su opinión, yo la respeto.” Admitió: “Tiene razón con el panel, algunos no tienen experiencia, pero tienen mucha motivación. Quieren cuidar su espacio”. Sobre el futuro del programa, fue autocrítica y transparente: “Estamos todos a prueba. Seguramente va a haber cambios, es un programa que está en gestación, todavía no lo parimos”.

Los movimientos en el equipo también marcaron esta transición. El caso de Luca Martin, panelista bajo el foco tras una polémica externa al ciclo, tuvo el respaldo de Hermida: “Pobrecito Luca, dijo lo que podría decir cualquier joven. Estaba muy angustiado. Es amoroso y me pone feliz que forme parte del programa.”

Junto a la salida de Beto Casella y varios panelistas históricos, como Any Ventura, Mariela Fernández, Enzo Aguilar y Ezequiel Campa, destacó la despedida de Alejandra Maglietti, una de las integrantes más reconocidas: “La verdad es que yo la pasé bien, tengo solo agradecimiento con El Nueve. Porque más allá de las cuestiones laborales, lo que sí te puedo decir es que la gente que trabaja en el canal es genial. Y siempre trabajé superbién, superlibre, superfantásticamente con todos, con la técnica, con la gente, con los productores. Yo dejo amigos de toda la vida, hace 15 años que soy empleada del canal.”

Maglietti subrayó el lazo personal y profesional con Hermida fuera de cámaras: “Somos amigas. Más allá de los chistes, lo que fuera, cada uno tiene una situación personal y familiar totalmente distinta y una edad diferente también... Si yo no me animo ahora, ¿Cuándo me voy a animar? Entonces, tengo que animarme.” Recordó la oportunidad profesional brindada por Casella: “Yo soy totalmente agradecida tanto a Beto y también al canal. La verdad es que tengo agradecimiento por todos, porque la realidad es que Beto a mí me dio la posibilidad, y siempre lo aclaro, cuando yo empecé a trabajar en Bendita, era Electrostar, estaba estudiando... Me recibí en Bendita. Todas las cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, y Beto me dio la posibilidad, para no perder el hilo, de mostrar una faceta mía que yo de otra manera no hubiera podido, quizás, poder mostrarla.”

Al frente del ciclo, Edith Hermida encara la etapa de cambio con dedicación y sentido de pertenencia. La continuidad del programa y de su trabajo significan para ella un motivo de orgullo y estabilidad personal.