Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de tensión con Mica Viciconte y aclaró su rol en el ciclo

La mediática dio su versión de los hechos y aseguró que no hay ningún problema en el panel (Video: SQP-América TV)

El desembarco de Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa (Telefe) generó gran expectativa por la promesa de frescura, humor y un giro de energía para las mañanas del canal. Sin embargo, apenas dos emisiones después de su debut, comenzaron a circular versiones de tensión y diferencias de estilo que pusieron en el centro de la escena a la propia Vicky y a Mica Viciconte, referente histórico del ciclo, alimentando rumores sobre la convivencia detrás de cámaras y el verdadero clima en el equipo.

Consultada por SQP, Vicky no esquivó el tema y explicó: “Al principio las cosas son de color y nos hacen reír, que para eso también me trajeron en un programa de cocina ya instalado, que Ariel la rompe cocinando, me trajeron también a ponerle color y a poner lo mejor de mí. Y cuando las cosas al principio se dicen a modo de chiste, juego, tiene camarín, no tiene camarín, no le gusta que lo toquen, no pasa nada, pero cuando después van pasando los días y ya se opinan de otras cosas y ya pasa el límite, me pareció también llamarlo a Nico. Dije: ‘Mirá, acá pasó esto. A mí me dijeron esto, me traen para esto y yo quiero venir a poner lo mejor de mí’. A mí no me gusta venir a calentar una silla. A mí el sueldo me gusta ganármelo a fin de mes y realmente laburar. El no trabajar y el no poner lo mejor de mí, eso sí me angustia.”

Vicky Xipolitakis habló de los rumores de malestar en Ariel en su salsa

Sobre la supuesta incomodidad por un sketch bajado a último momento, Vicky fue diplomática: “Nos estamos conociendo, yo quiero que todos se sientan cómodos. Siempre dicen que soy muy buena compañera. Pienso en el otro, pero me trajeron a ponerle color, alegría, y todo con tiempo se va a ir haciendo. No quiero que nadie se ponga incómodo con mis participaciones, así que entiendo todo. A mí me angustia el no laburar, eso.”

El cronista insistió sobre aquel episodio: “Habían preparado como una especie de sketch. Vos te habías lookeado de alumna, iban a hacer un juego ahí con Ariel, y quince minutos antes te dicen: ‘No, vamos para atrás, esto no se hace’”. Vicky respondió: “Bueno, lo haremos... Se puede hacer más adelante, de a poco. Hubo mucha... mucho todo de repente y para... vamos todo de a poquito”.

Ante la pregunta de si le dolió el cambio de planes, fue positiva: “Bueno, puede pasar, puede pasar... Lo entendí, lo entendí, lo entendí. Y bueno, y poniendo lo mejor de mí como siempre”.

Crece la tensión entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

Consultada sobre la frase “no quiero herir susceptibilidades”, Vicky se mostró evasiva pero amable: “A vos quién te dice todas las cosas. CQP igual la rompe, cómo la rompen. Lo bien que está Sabrina, el equipazo... Ensaladísimo. Y son divinos. ¿Sabés qué me pasó? Me pasó que al principio me divertía todo un montón, que era color, que jugaban, que el camarín, no camarín, que si lo abraza, no lo abraza, todo cuando es de color, pero ya cuando pasa el límite o falta o se meten con la vida personal. Por ejemplo, llamé a Nico y me terminó pidiendo perdón, Nico. Y me parece que cuando ya mezclan todo, ya empieza, viste, ya no me divierte tanto. A mí me trajeron a color, alegría, felicidad y a la gente le encanta. Es un programa de cocina y lo más importante, Ariel es la cabeza, es el dueño, lo respetamos, nos estamos conociendo y bueno, ojalá tenga todos esos momentitos como me ofrecieron, que yo también me quiero lucir. Todos queremos estar bárbaro, pero siempre la cabeza, Ariel”.

Con su habitual simpatía y positivismo, Vicky Xipolitakis eligió bajarle el tono a la polémica, destacar el trabajo en equipo y la importancia de sumar alegría a cada ciclo. Mientras tanto, la expectativa sobre su futuro en el programa y cómo se acomodarán las dinámicas internas sigue generando comentarios y especulaciones en el mundo de la televisión.