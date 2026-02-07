Teleshow

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de tensión con Mica Viciconte y aclaró su rol en el ciclo

En medio de versiones sobre incomodidad y miradas cruzadas con sus compañeros en Ariel en su Salsa, la mediática aclaró las polémicas y se mostró optimista de cara a su futuro en el ciclo

Guardar
La mediática dio su versión de los hechos y aseguró que no hay ningún problema en el panel (Video: SQP-América TV)

El desembarco de Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa (Telefe) generó gran expectativa por la promesa de frescura, humor y un giro de energía para las mañanas del canal. Sin embargo, apenas dos emisiones después de su debut, comenzaron a circular versiones de tensión y diferencias de estilo que pusieron en el centro de la escena a la propia Vicky y a Mica Viciconte, referente histórico del ciclo, alimentando rumores sobre la convivencia detrás de cámaras y el verdadero clima en el equipo.

Consultada por SQP, Vicky no esquivó el tema y explicó: “Al principio las cosas son de color y nos hacen reír, que para eso también me trajeron en un programa de cocina ya instalado, que Ariel la rompe cocinando, me trajeron también a ponerle color y a poner lo mejor de mí. Y cuando las cosas al principio se dicen a modo de chiste, juego, tiene camarín, no tiene camarín, no le gusta que lo toquen, no pasa nada, pero cuando después van pasando los días y ya se opinan de otras cosas y ya pasa el límite, me pareció también llamarlo a Nico. Dije: ‘Mirá, acá pasó esto. A mí me dijeron esto, me traen para esto y yo quiero venir a poner lo mejor de mí’. A mí no me gusta venir a calentar una silla. A mí el sueldo me gusta ganármelo a fin de mes y realmente laburar. El no trabajar y el no poner lo mejor de mí, eso sí me angustia.”

Vicky Xipolitakis habló de los
Vicky Xipolitakis habló de los rumores de malestar en Ariel en su salsa

Sobre la supuesta incomodidad por un sketch bajado a último momento, Vicky fue diplomática: “Nos estamos conociendo, yo quiero que todos se sientan cómodos. Siempre dicen que soy muy buena compañera. Pienso en el otro, pero me trajeron a ponerle color, alegría, y todo con tiempo se va a ir haciendo. No quiero que nadie se ponga incómodo con mis participaciones, así que entiendo todo. A mí me angustia el no laburar, eso.”

El cronista insistió sobre aquel episodio: “Habían preparado como una especie de sketch. Vos te habías lookeado de alumna, iban a hacer un juego ahí con Ariel, y quince minutos antes te dicen: ‘No, vamos para atrás, esto no se hace’”. Vicky respondió: “Bueno, lo haremos... Se puede hacer más adelante, de a poco. Hubo mucha... mucho todo de repente y para... vamos todo de a poquito”.

Ante la pregunta de si le dolió el cambio de planes, fue positiva: “Bueno, puede pasar, puede pasar... Lo entendí, lo entendí, lo entendí. Y bueno, y poniendo lo mejor de mí como siempre”.

Crece la tensión entre Mica
Crece la tensión entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

Consultada sobre la frase “no quiero herir susceptibilidades”, Vicky se mostró evasiva pero amable: “A vos quién te dice todas las cosas. CQP igual la rompe, cómo la rompen. Lo bien que está Sabrina, el equipazo... Ensaladísimo. Y son divinos. ¿Sabés qué me pasó? Me pasó que al principio me divertía todo un montón, que era color, que jugaban, que el camarín, no camarín, que si lo abraza, no lo abraza, todo cuando es de color, pero ya cuando pasa el límite o falta o se meten con la vida personal. Por ejemplo, llamé a Nico y me terminó pidiendo perdón, Nico. Y me parece que cuando ya mezclan todo, ya empieza, viste, ya no me divierte tanto. A mí me trajeron a color, alegría, felicidad y a la gente le encanta. Es un programa de cocina y lo más importante, Ariel es la cabeza, es el dueño, lo respetamos, nos estamos conociendo y bueno, ojalá tenga todos esos momentitos como me ofrecieron, que yo también me quiero lucir. Todos queremos estar bárbaro, pero siempre la cabeza, Ariel”.

Con su habitual simpatía y positivismo, Vicky Xipolitakis eligió bajarle el tono a la polémica, destacar el trabajo en equipo y la importancia de sumar alegría a cada ciclo. Mientras tanto, la expectativa sobre su futuro en el programa y cómo se acomodarán las dinámicas internas sigue generando comentarios y especulaciones en el mundo de la televisión.

Temas Relacionados

Vicky XipolitakisMica ViciconteAriel PalaciosAriel en su salsa

Últimas Noticias

Agustín Rada recordó el llamativo pedido que hizo la China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini

Un requerimiento singular de la actriz en Otro Día Perdido reconfiguró la dinámica en el estudio y sorprendió a todos los presentes

Agustín Rada recordó el llamativo

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

La modelo se encuentra en Italia acompañando a Tiziano en sus primeros JJOO y mostró el orgullo que siente por el logro deportivo de su pequeño

La emoción de Valeria Mazza

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

Tras su exitoso paso por los Grammy, los argentinos comunicaron su próxima colaboración y la fecha del lanzamiento de su disco

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron

El emotivo adiós de Sabrina Rojas a SQP tras reemplazar a Yanina Latorre: “Los voy a extrañar”

Luego de un mes a cargo de la conducción del programa de América TV, la modelo se despidió y le puso fin a un capítulo en su vida laboral

El emotivo adiós de Sabrina

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

La modelo compartió en sus redes sociales todo lo que preparó para homenajear a su hijo menor en su día especial

Zaira Nara celebró el sexto
DEPORTES
Central Córdoba y Unión empatan

Central Córdoba y Unión empatan en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

TELESHOW
Agustín Rada recordó el llamativo

Agustín Rada recordó el llamativo pedido que hizo la China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

El emotivo adiós de Sabrina Rojas a SQP tras reemplazar a Yanina Latorre: “Los voy a extrañar”

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos exigió a Rusia

Estados Unidos exigió a Rusia y China negociar nuevo acuerdo nuclear tras el fin de Nuevo START

Hembras de pulpo lanzan objetos a machos que las “acosan”: el sorprendente video

Crisis en Cuba: la dictadura empezó a limitar actividades turísticas y reducir el transporte por la falta de combustible

ISIS reivindicó el atentado terrorista en una mezquita en Pakistán que dejó 31 muertos más de 160 heridos

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne