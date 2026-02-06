Teleshow

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

La modelo compartió en sus redes sociales todo lo que preparó para homenajear a su hijo menor en su día especial

La modelo compartió las sorpresas que preparó para su hijo menor

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de su hijo menor, Viggo, con una serie de posteos y videos que reflejaron la emoción, la nostalgia y la dedicación familiar para hacer del día un verdadero festejo especial. La modelo volvió a mostrar que, para ella, la magia de la infancia y la unión de los hermanos son el eje de cada celebración, y eligió compartir con sus seguidores tanto recuerdos como las sorpresas que preparó junto a Malaika.

La jornada comenzó con dos imágenes llenas de significado: la primera, una foto de Zaira embarazada frente al espejo, acompañada por la leyenda “Hace 6 años”, evocando el momento previo al nacimiento de Viggo. La segunda postal retrata las primeras horas de vida del pequeño en la clínica de San Martín de los Andes, acompañado por su hermana mayor, Malaika, que lo observa con ternura y una hilera de corazones azules.

Pero el festejo no terminó en los recuerdos. Zaira mostró cómo organizó junto a Malaika una serie de sorpresas para que el cumpleaños fuera inolvidable. En una de las imágenes, Viggo sostiene un globo de estrella con su nombre y la cifra “6”, anticipando la decoración y el clima de fiesta que reinó en la casa. Otra foto da cuenta del ambiente festivo con globos azules y la estrella protagonista colgando en el living.

Zaira recordó cuando estaba embarazada de Viggo
Zaira recordó cuando estaba embarazada de Viggo
El menor de los hijos
El menor de los hijos de la modelo nació en San Martín de los Andes

La mañana comenzó con una lluvia de regalos: la familia compartió la cama rodeada de paquetes envueltos y juguetes nuevos, y los videos muestran a Viggo y Malaika abriendo los presentes entre risas y complicidad. Malaika participó activamente en la sorpresa, buscando en la mejor juguetería de Uruguay todos los obsequios que Viggo deseaba.

La gran sorpresa llegó cuando Malaika guió a Viggo —con la camiseta del Bayern Munich puesta— al exterior de la casa, donde lo esperaba un enorme paquete envuelto en plástico. La felicidad se adueñó del momento cuando el cumpleañero descubrió que el regalo era un cuatriciclo eléctrico rojo, que enseguida estrenó recorriendo el jardín con una sonrisa. “¿Algo más lindo que las sorpresas?”, escribió Zaira, celebrando la complicidad y la alegría de sus hijos.

Cada imagen y video de la jornada mostró el valor de los pequeños rituales familiares, la dedicación de Zaira y la felicidad cotidiana de compartir el crecimiento de Viggo. Entre recuerdos, juegos y el entusiasmo de Malaika como cómplice, Zaira Nara volvió a demostrar que el verdadero sentido de los cumpleaños está en la ternura, la presencia y el amor que se construye en cada día compartido.

El sexto cumpleaños de Viggo no solo fue celebrado por su mamá y su hermana Malaika, sino también por su abuela, Nora Colosimo, quien le dedicó un tierno homenaje en redes sociales. Nora compartió un carrete de fotos que recorre distintos momentos de la vida de Viggo y el vínculo entrañable que los une.

Nora Colosimo conmemora el sexto
Nora Colosimo conmemora el sexto cumpleaños de su nieto Viggo, compartiendo un collage de momentos entrañables desde su nacimiento hasta la actualidad (Instagram)

En la primera imagen, Nora sostiene a Viggo recién nacido en brazos, de pie junto a una ventana inundada de luz natural. La postal, acompañada por el mensaje Feliz cumple 6 años Viggo d mi vida, refleja la emoción de aquel primer encuentro y el amor incondicional de la abuela.

La segunda foto muestra a Viggo en edad preescolar, sentado en una mesa del jardín de infantes, mientras Nora se agacha a su lado y le presta atención en una escena de juegos y aprendizaje. En la tercera imagen, abuela y nieto posan para un selfie en el ascensor, ambos vestidos con ropa cómoda y botas, listos para salir juntos a pasear a los perros.

Otra postal muestra a Nora y Viggo compartiendo un mate en un picnic al aire libre, con el pequeño en brazos y la complicidad de una tarde de juegos y naturaleza. El carrete se completa con una instantánea en la que Nora sostiene a Viggo, ya más grande, frente al espejo de casa, ambos con gesto serio y mirada directa, sellando el vínculo y la cotidianidad que comparten.

