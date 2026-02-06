Polémica versión sobre la pelea del Chino Leunis con Ian Lucas en MasterChef Celebrity: “Habla mal de él”

Los participantes del reality show culinario habrían tenido una pelea que no salió al aire en el canal (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La armonía habitual de las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) habría quedado en jaque en las últimas grabaciones del ciclo. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de una fuerte discusión entre Ian Lucas y el Chino Leunis, un cruce que se dio durante las grabaciones del programa pero que, según trascendió, generó incomodidad en la producción y abrió interrogantes sobre qué mostrará finalmente el programa y qué quedará fuera de edición.

La información fue revelada en Intrusos (América TV) por Paula Varela, quien aseguró que el vínculo entre ambos participantes está lejos de ser cordial. “Lo que me dicen desde la producción es que la cosa viene picante entre el Chino Leunis e Ian Lucas. A Ian le vienen diciendo que el Chino habla mal de él”, contó la periodista, marcando que el conflicto no sería aislado sino el resultado de un malestar que se fue acumulando con el correr de las grabaciones.

Según la panelista, detrás de la tensión habría una puja de protagonismos dentro del reality. “Son dos perfiles distintos: a los que ya son de la tele les molesta que tomen protagonismo los nuevos”, explicó, y sumó que el Chino también habría manifestado quejas vinculadas a la dinámica del programa y a la cantidad de días de grabación, algo que habría profundizado el desgaste.

La discusión entre Ian Lucas y el Chino Leunis habría generado tensión en las cocinas del reality (MasterChef Celebrity, Telefe)

El punto de quiebre se habría producido durante un desafío reciente en el que estaba en juego un beneficio clave. De acuerdo al relato, el youtuber ganó la prueba y, en ese momento, se escuchó al animador lanzar un comentario que no pasó desapercibido: “Siempre gana él”. Aunque la escena ocurrió fuera del centro del estudio, los micrófonos abiertos del reality habrían dejado todo registrado. “La cara de Ian se transformó cuando lo escuchó”, detalló Varela, dejando en claro que el comentario fue tomado como una provocación directa.

La situación fue advertida por otros participantes. En medio del clima tenso, Miguel Ángel Rodríguez —otro de los concursantes— habría intentado calmar las aguas al notar el enojo de Ian. “El Turco ve lo que pasa y le dice ‘no te calentés, no te dejés calentar’”, relató la panelista, dando cuenta de que el cruce fue evidente para quienes estaban presentes en la grabación.

Lejos de disiparse, el conflicto habría escalado con gestos posteriores. Según trascendió, cuando a Ian Lucas le entregaron la medalla por el beneficio obtenido, todos aplaudieron menos el Chino Leunis. “Ian lo ve y todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que era por él”, afirmó la periodista, y dejó flotando la gran incógnita: “No sabemos qué va a editar Telefe”.

Durante una prueba clave del programa, un comentario de Chino Leunis dirigido a Ian Lucas fue percibido como una provocación y tensó aún más el estudio

El malestar no terminó en el estudio. Siempre de acuerdo a la información del ciclo de América TV, el Chino Leunis había organizado un asado en su casa para los participantes de MasterChef, pero hubo una ausencia que llamó la atención. “El único que no fue porque estaba caliente fue Ian Lucas”, contó la periodista, confirmando que la tensión se trasladó también fuera de cámara.

Por el momento, Telefe todavía no puso el momento en pantalla y no se descarta que la edición del reality suavice o directamente deje afuera este conflicto, priorizando el clima de competencia y entretenimiento. Sin embargo, el episodio ya circula con fuerza en los pasillos del canal y varios ciclos de espectáculos se hicieron eco del chispazo que se habría generado en las cocinas.

Mientras tanto, el cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis suma un nuevo condimento a una temporada de MasterChef Celebrity que, además de desafíos culinarios y emociones, empieza a mostrar que la convivencia entre famosos también tiene sus límites. Resta saber si esta discusión quedará como un rumor de backstage o si finalmente se colará, aunque sea parcialmente, en la pantalla.