Teleshow

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

El hijo mayor de Romina Yan recibió emotivas palabras y fotografías de sus abuelos en una fecha muy especial para la familia

Guardar
Cris Morena y Gustavo Yankelevich
Cris Morena y Gustavo Yankelevich celebraron el cumpleaños de Franco, su nieto mayor (Instagram)

El cumpleaños de Franco Yan —hijo de Romina Yan y Darío Giordano— se transformó en una verdadera celebración de amor familiar y legado artístico, marcada por los homenajes y palabras emotivas de sus dos abuelos emblemáticos: Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Ambos aprovecharon las redes sociales para dedicarle mensajes cargados de recuerdos, orgullo y admiración, en una fecha que unió generaciones y renovó el sentido de pertenencia para toda la familia.

Cris Morena eligió un extenso carrete de imágenes que recorre la vida de Franco desde su infancia hasta la adultez: polaroids llenas de nostalgia, collages familiares, fotos de viajes y momentos de complicidad entre abuela y nieto, instantes musicales, sonrisas compartidas y recuerdos con amigos. En su dedicatoria, Cris escribió: “Franco de mi vida … Sos alegría inmensa, puro corazón y alma en luz. Deseo que sigas componiendo, actuando, haciendo siempre lo que te haga feliz iluminando la vida de los demás!!“.

Y siguió: “Que tu pasión explote siempre y que tu cuento siga valiendo la pena. ¡Feliz cumple Fran!! Te amooo. Tu Abuelita”. Cabe recordar que abuela y nieto trabajan codo a codo en Margarita, la nueva novela de la productora, que sigue la historia de la hija de Floricienta y el Conde, retomando el universo que creó con el éxito del año 2004.

Franco junto a su mamá
Franco junto a su mamá en un viaje de skii

“Gracias abuela!! Qué fotos más lindas ! Cada una un recuerdo hermoso, te amo mucho!”, fue la respuesta del hijo de Romina al posteo, donde cada foto y mensaje seleccionados por Cris evocaron historias familiares, la sensibilidad artística de Franco y el valor de la familia como refugio y fuente de inspiración. Las imágenes mostraron al joven tocando el violín, en grupos de amigos, abrazando a su abuela, disfrutando de la infancia junto a Romina y en distintas etapas de crecimiento personal y artístico.

Por su parte, Gustavo eligió una foto de Franco con el violín, en las grabaciones de la novela de su exmujer, y le dedicó un mensaje íntimo y entrañable: Franco querido, feliz cumpleaños, elegí esta foto porque representa gran parte de lo que sos… Un soñador, alguien que se reinventa cada día, un luchador, pura generosidad, entrega, Amor... como cuando con tu compañía muchas noches me ayudas a dormir, como lo hacía tu Mamá. Sos lo más, sos todo lo que está bien. Te amo mucho… mucho… mucho.”

La respuesta del actor a su abuelo no tardó en llegar y fue tan profunda como el mensaje recibido: Gracias abuelo, sos mi vida! Cada día soy más afortunado y feliz por tenerte siempre conmigo. Te amo profundamente, todos los días, cada segundo que pasa. Soy la persona que soy hoy, por vos. Te amo abuelo!!! Eternamente”.

El posteo que le dedicó
El posteo que le dedicó Gustavo a su nieto mayor (Instagram)

Estos intercambios públicos y sentidos evidenciaron el fuerte lazo que une a la familia Morena-Yankelevich, donde la música, el arte y la memoria son pilares fundamentales del vínculo. El cumpleaños de Franco fue mucho más que una celebración: fue una reafirmación del legado familiar, del acompañamiento incondicional y de la importancia de mantener vivas las historias y la pasión por crear.

En cada imagen y palabra, quedó reflejada la calidez de los encuentros y la huella indeleble de Romina Yan, fallecida en 2010 y presente en la sensibilidad y el recorrido de su hijo. La celebración mostró cómo el arte, la música y el amor de la familia no solo atraviesan generaciones, sino que se reinventan y siguen iluminando la vida de quienes los rodean. El cumpleaños de Franco Yan fue, así, una fiesta de recuerdos, emociones y proyectos futuros, con la certeza de que la familia, la creatividad y el amor siguen siendo motores de sentido y felicidad.

Temas Relacionados

Cris MorenaGustavo YankelevichFranco YanFranco Giordano

Últimas Noticias

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

La modelo regresó a las redes sociales con unas postales cargadas de ternura para celebrar los primeros días de vida de la pequeña que tiene con José Sosa

Cami Homs compartió el álbum

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

La conductora relató cómo su familia y el apoyo profesional fueron claves para superar el alcoholismo

La revelación más descarnada de

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

En su visita al programa de Grego Rossello, el exfutbolista no pudo contener las lágrimas al hablar de Carlos, quien falleció en agosto pasado

El desconsolado llanto de Fabián

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La modelo y Santiago Gómez Romero continúan su itinerario por el norte argentino y compartieron postales de uno de los lugares más impactantes de la región

Dolores Barreiro y su novio

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

La actriz dio una entrevista con Giovanna, la niña de diez años que forma parte del elenco de Papá por siempre, y no pudo ocultar las lágrimas al hablar de su presente

La emoción de María Fernanda
DEPORTES
De héroe en el Celtic

De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

La atleta que dejó tres trabajos para ser “la chica de OnlyFans” y sueña con los Juegos Olímpicos: “Mi vida cambió”

Pronóstico del Super Bowl 2026: este será el clima y cómo podría influir en el gran día

El nuevo capítulo en la “guerra fría” de los motores de la Fórmula 1 con contradicciones y una escudería acusada de filtraciones

TELESHOW
Cami Homs compartió el álbum

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

INFOBAE AMÉRICA

El récord histórico de Miguel

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria