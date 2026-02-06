Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

Cris Morena y Gustavo Yankelevich celebraron el cumpleaños de Franco, su nieto mayor (Instagram)

El cumpleaños de Franco Yan —hijo de Romina Yan y Darío Giordano— se transformó en una verdadera celebración de amor familiar y legado artístico, marcada por los homenajes y palabras emotivas de sus dos abuelos emblemáticos: Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Ambos aprovecharon las redes sociales para dedicarle mensajes cargados de recuerdos, orgullo y admiración, en una fecha que unió generaciones y renovó el sentido de pertenencia para toda la familia.

Cris Morena eligió un extenso carrete de imágenes que recorre la vida de Franco desde su infancia hasta la adultez: polaroids llenas de nostalgia, collages familiares, fotos de viajes y momentos de complicidad entre abuela y nieto, instantes musicales, sonrisas compartidas y recuerdos con amigos. En su dedicatoria, Cris escribió: “Franco de mi vida … Sos alegría inmensa, puro corazón y alma en luz. Deseo que sigas componiendo, actuando, haciendo siempre lo que te haga feliz iluminando la vida de los demás!!“.

Y siguió: “Que tu pasión explote siempre y que tu cuento siga valiendo la pena. ¡Feliz cumple Fran!! Te amooo. Tu Abuelita”. Cabe recordar que abuela y nieto trabajan codo a codo en Margarita, la nueva novela de la productora, que sigue la historia de la hija de Floricienta y el Conde, retomando el universo que creó con el éxito del año 2004.

Franco junto a su mamá en un viaje de skii

“Gracias abuela!! Qué fotos más lindas ! Cada una un recuerdo hermoso, te amo mucho!”, fue la respuesta del hijo de Romina al posteo, donde cada foto y mensaje seleccionados por Cris evocaron historias familiares, la sensibilidad artística de Franco y el valor de la familia como refugio y fuente de inspiración. Las imágenes mostraron al joven tocando el violín, en grupos de amigos, abrazando a su abuela, disfrutando de la infancia junto a Romina y en distintas etapas de crecimiento personal y artístico.

Por su parte, Gustavo eligió una foto de Franco con el violín, en las grabaciones de la novela de su exmujer, y le dedicó un mensaje íntimo y entrañable: “Franco querido, feliz cumpleaños, elegí esta foto porque representa gran parte de lo que sos… Un soñador, alguien que se reinventa cada día, un luchador, pura generosidad, entrega, Amor... como cuando con tu compañía muchas noches me ayudas a dormir, como lo hacía tu Mamá. Sos lo más, sos todo lo que está bien. Te amo mucho… mucho… mucho.”

La respuesta del actor a su abuelo no tardó en llegar y fue tan profunda como el mensaje recibido: “Gracias abuelo, sos mi vida! Cada día soy más afortunado y feliz por tenerte siempre conmigo. Te amo profundamente, todos los días, cada segundo que pasa. Soy la persona que soy hoy, por vos. Te amo abuelo!!! Eternamente”.

El posteo que le dedicó Gustavo a su nieto mayor (Instagram)

Estos intercambios públicos y sentidos evidenciaron el fuerte lazo que une a la familia Morena-Yankelevich, donde la música, el arte y la memoria son pilares fundamentales del vínculo. El cumpleaños de Franco fue mucho más que una celebración: fue una reafirmación del legado familiar, del acompañamiento incondicional y de la importancia de mantener vivas las historias y la pasión por crear.

En cada imagen y palabra, quedó reflejada la calidez de los encuentros y la huella indeleble de Romina Yan, fallecida en 2010 y presente en la sensibilidad y el recorrido de su hijo. La celebración mostró cómo el arte, la música y el amor de la familia no solo atraviesan generaciones, sino que se reinventan y siguen iluminando la vida de quienes los rodean. El cumpleaños de Franco Yan fue, así, una fiesta de recuerdos, emociones y proyectos futuros, con la certeza de que la familia, la creatividad y el amor siguen siendo motores de sentido y felicidad.