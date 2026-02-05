Teleshow

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

Mientras el futbolista se convertía en el máximo artillero extranjero del Galatasaray, el empresario mostró el regalo que recibió de sus hijas y dejó en evidencia el vínculo que mantiene con ellas

Guardar
A través de las redes,
A través de las redes, Martín Migueles compartió el tierno gesto que tuvieron las hijas de Mauro Icardi con él (Instagram)

La trama del Wandagate está lejos de llegar a su fin y, aunque Wanda Nara y Mauro Icardi hoy viven en continentes distintos, el escándalo que los rodea sigue dando material para nuevas polémicas. Mientras el delantero del Galatasaray disfruta de un buen momento en su carrera, tras convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia de su club, Wanda apuesta a su presente profesional y familiar junto a su actual pareja, Martín Migueles. Sin embargo, ni el éxito deportivo de Icardi ni la aparente calma en la vida de la empresaria logran apagar el fuego de una batalla que, una y otra vez, vuelve a encenderse en las redes y los medios. Y, esta vez, el centro de la escena no fue un ida y vuelta directo entre los ex, sino el gesto inesperado de las hijas de Wanda hacia Migueles, el hombre que la acompaña en su nueva etapa.

Mientras Icardi era ovacionado en Turquía por su récord, el empresario compartió en Instagram un posteo que no pasó inadvertido: mostró el regalo especial que le hicieron las hijas de su pareja, un cuaderno artesanal repleto de recuerdos y mensajes de cariño. “Un libro de recuerdos, qué linda sorpresa. Gracias chicas, las amo”, escribió el empresario en una historia, dejando entrever el vínculo cercano que logró construir con las niñas.

Las hijas de Wanda y
Las hijas de Wanda y Mauro le dedicaron un tierno "libro de recuerdos" al empresario

La foto que eligió para compartir en redes es reveladora: se ve el cuaderno hecho a mano, con una dedicatoria en la tapa que reza: “Para Martín. ¿Cómo nos conocimos?”. Al final, ambas firmaron y dejaron mensajes que conmovieron a todos. “Te quiero mucho”, anotó la mayor. Y la más chica fue aún más emotiva: “Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo”. Detrás de la imagen, los usuarios de las redes no dudaron en ver la mano de Wanda en la producción, pero la reacción fue unánime: el gesto de las nenas derritió a seguidores y generó comentarios sobre la dinámica familiar actual.

No es la primera vez que Migueles deja en evidencia su cercanía con los hijos de Wanda. A lo largo de los últimos meses, compartió momentos en familia y actividades cotidianas, sin ocultar la buena relación que construyó con ellos. Del otro lado, Icardi parece replicar la experiencia con los hijos de su actual pareja, la China Suárez, sumando otra capa de complejidad a los vínculos ensamblados de ambas familias.

"Gracias por acompañarme en muchas
"Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo", escribió la menor de las nenas a Migueles (Instagram)

Sin embargo, no todo es armonía en este entramado. Cabe recordar que en octubre pasado, Icardi decidió recurrir a la Justicia a través de sus abogados, tras la difusión de un video en el que se observa a Martín acariciando la espalda de una de las hijas de la empresaria mientras dormía. En ese entonces, durante una entrevista telefónica en DDM (América), la abogada Elba Marcovecchio explicó que la preocupación de Icardi se centra en la influencia del entorno de Wanda sobre las chicas, en especial la figura de Migueles. El delantero considera que Migueles representa una “mala influencia” para las niñas, una inquietud que se intensificó tras la viralización del mencionado video.

“La situación actual se originó a partir de la inquietud de Mauro por la relación de sus hijas con Martín Migueles, la nueva pareja de Wanda Nara”, explicó Marcovecchio, dejando en claro que para el futbolista no se trata de un hecho menor. “Lamentablemente, las elecciones de la madre no son buenas”, agregó la letrada en diálogo con DDM, aludiendo tanto a la actual pareja de Nara como a relaciones anteriores que, según el entorno de Icardi, también habrían generado preocupación.

La abogada detalló que su viaje a Milán respondió a cuestiones laborales, pero que el conflicto familiar terminó ocupando un espacio central en su agenda. “Mucho trabajo y lo que parecía uno básicamente de organización, que es bastante complejo, se le sumó esta gran preocupación de Mauro”, relató Marcovecchio en la entrevista. Subrayó además que la presentación judicial no implica la denuncia de un delito, sino que busca advertir al juez sobre una situación que, a su entender, no debería ocurrir. “No se está denunciando ningún delito. Lo que se le dice al juez: se le advierte una situación grave, una situación que no debe pasar, una situación que como abogada, y abogada de hombres y de mujeres, te digo que no debe pasar. A los chicos no hay que tocarlos. No hay que tocarlos. Punto final”, enfatizó.

Mientras tanto, el Wandagate suma capítulos y el clima de aparente paz vuelve a tensarse con cada gesto, cada posteo y cada declaración. En medio de récords deportivos, proyectos laborales y nuevas configuraciones familiares, los protagonistas siguen enfrentando los desafíos de una exposición permanente y de un vínculo que, aunque transformado, sigue bajo la lupa de todos. El gesto de las hijas de Wanda con Martín Migueles, lejos de cerrar la historia, reavivó el debate sobre los límites, los afectos y las formas de construir nuevas familias en medio de la tormenta mediática.

Temas Relacionados

Martín MiguelesMauro IcardiWanda NaraWandagateGestoGalatasaray

Últimas Noticias

La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

A dos semanas de su debut en América, el conductor se refirió a la relación con su histórica compañera de Bendita

La revelación de Beto Casella

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

Entre la improvisación y el humor, la conductora tuvo una llamativa reacción durante una gala inspirada en Romeo y Julieta

La reacción de Wanda Nara

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

El exfutbolista y Miguel Ángel Rodríguez se robaron el protagonismo al interpretar a “Los amantes de Verona”. Pero el momento más divertido fue cuando el exdeportista personificó a su ex

El divertido show de Maxi

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

La actriz compartió fotos desde el mar, luciendo una onda natural que encantó a sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en elogiar la actitud y el estilo auténtico que la define

Las postales sexies de Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

El relato de la conductora expuso cómo la discriminación afectó a su pareja en el ámbito laboral y personal. Su palabra

Flor de la V contó
DEPORTES
La lista de 9 lesionados

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

Copa Davis: Javier Frana definió el equipo argentino para la serie frente a Corea del Sur

El sobrino del Diablito Echeverri se sumó a las inferiores de River Plate: el esperanzador mensaje del jugador del Girona

Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

TELESHOW
La revelación de Beto Casella

La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

INFOBAE AMÉRICA

Bitcoin no detiene su derrumbe:

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon

“Necesitamos saber que está viva”: Savannah Guthrie y su familia piden en un video una prueba de vida de su madre

Las autoridades nigerianas reportaron más de 160 fallecidos tras un asalto perpetrado en el estado de Kwara

La cumbre de cooperación entre Rusia y Brasil enciende las alarmas sobre una nueva estrategia de Putin