La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

A través de las redes, Martín Migueles compartió el tierno gesto que tuvieron las hijas de Mauro Icardi con él (Instagram)

La trama del Wandagate está lejos de llegar a su fin y, aunque Wanda Nara y Mauro Icardi hoy viven en continentes distintos, el escándalo que los rodea sigue dando material para nuevas polémicas. Mientras el delantero del Galatasaray disfruta de un buen momento en su carrera, tras convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia de su club, Wanda apuesta a su presente profesional y familiar junto a su actual pareja, Martín Migueles. Sin embargo, ni el éxito deportivo de Icardi ni la aparente calma en la vida de la empresaria logran apagar el fuego de una batalla que, una y otra vez, vuelve a encenderse en las redes y los medios. Y, esta vez, el centro de la escena no fue un ida y vuelta directo entre los ex, sino el gesto inesperado de las hijas de Wanda hacia Migueles, el hombre que la acompaña en su nueva etapa.

Mientras Icardi era ovacionado en Turquía por su récord, el empresario compartió en Instagram un posteo que no pasó inadvertido: mostró el regalo especial que le hicieron las hijas de su pareja, un cuaderno artesanal repleto de recuerdos y mensajes de cariño. “Un libro de recuerdos, qué linda sorpresa. Gracias chicas, las amo”, escribió el empresario en una historia, dejando entrever el vínculo cercano que logró construir con las niñas.

Las hijas de Wanda y Mauro le dedicaron un tierno "libro de recuerdos" al empresario

La foto que eligió para compartir en redes es reveladora: se ve el cuaderno hecho a mano, con una dedicatoria en la tapa que reza: “Para Martín. ¿Cómo nos conocimos?”. Al final, ambas firmaron y dejaron mensajes que conmovieron a todos. “Te quiero mucho”, anotó la mayor. Y la más chica fue aún más emotiva: “Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo”. Detrás de la imagen, los usuarios de las redes no dudaron en ver la mano de Wanda en la producción, pero la reacción fue unánime: el gesto de las nenas derritió a seguidores y generó comentarios sobre la dinámica familiar actual.

No es la primera vez que Migueles deja en evidencia su cercanía con los hijos de Wanda. A lo largo de los últimos meses, compartió momentos en familia y actividades cotidianas, sin ocultar la buena relación que construyó con ellos. Del otro lado, Icardi parece replicar la experiencia con los hijos de su actual pareja, la China Suárez, sumando otra capa de complejidad a los vínculos ensamblados de ambas familias.

"Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo", escribió la menor de las nenas a Migueles (Instagram)

Sin embargo, no todo es armonía en este entramado. Cabe recordar que en octubre pasado, Icardi decidió recurrir a la Justicia a través de sus abogados, tras la difusión de un video en el que se observa a Martín acariciando la espalda de una de las hijas de la empresaria mientras dormía. En ese entonces, durante una entrevista telefónica en DDM (América), la abogada Elba Marcovecchio explicó que la preocupación de Icardi se centra en la influencia del entorno de Wanda sobre las chicas, en especial la figura de Migueles. El delantero considera que Migueles representa una “mala influencia” para las niñas, una inquietud que se intensificó tras la viralización del mencionado video.

“La situación actual se originó a partir de la inquietud de Mauro por la relación de sus hijas con Martín Migueles, la nueva pareja de Wanda Nara”, explicó Marcovecchio, dejando en claro que para el futbolista no se trata de un hecho menor. “Lamentablemente, las elecciones de la madre no son buenas”, agregó la letrada en diálogo con DDM, aludiendo tanto a la actual pareja de Nara como a relaciones anteriores que, según el entorno de Icardi, también habrían generado preocupación.

La abogada detalló que su viaje a Milán respondió a cuestiones laborales, pero que el conflicto familiar terminó ocupando un espacio central en su agenda. “Mucho trabajo y lo que parecía uno básicamente de organización, que es bastante complejo, se le sumó esta gran preocupación de Mauro”, relató Marcovecchio en la entrevista. Subrayó además que la presentación judicial no implica la denuncia de un delito, sino que busca advertir al juez sobre una situación que, a su entender, no debería ocurrir. “No se está denunciando ningún delito. Lo que se le dice al juez: se le advierte una situación grave, una situación que no debe pasar, una situación que como abogada, y abogada de hombres y de mujeres, te digo que no debe pasar. A los chicos no hay que tocarlos. No hay que tocarlos. Punto final”, enfatizó.

Mientras tanto, el Wandagate suma capítulos y el clima de aparente paz vuelve a tensarse con cada gesto, cada posteo y cada declaración. En medio de récords deportivos, proyectos laborales y nuevas configuraciones familiares, los protagonistas siguen enfrentando los desafíos de una exposición permanente y de un vínculo que, aunque transformado, sigue bajo la lupa de todos. El gesto de las hijas de Wanda con Martín Migueles, lejos de cerrar la historia, reavivó el debate sobre los límites, los afectos y las formas de construir nuevas familias en medio de la tormenta mediática.