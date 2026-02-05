Teleshow

El error de Momi Giardina durante sus vacaciones que la dejó sin alojamiento: “No tenemos dónde ir a dormir”

La humorista y su pareja tuvieron que recorrer varios hoteles en Miami tras darse cuenta, de madrugada, que no podían ingresar a su hospedaje

Momi Giardina reveló que un error de check-in la dejó sin habitación de hotel durante el primer día de sus vacaciones en Miami (Video: Instagram)

Las vacaciones soñadas pueden arrancar con postales paradisíacas… o con un blooper inolvidable. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Momi Giardina, quien viajó a Miami junto a su pareja, Sebastián Espada, y terminó viviendo una situación tan insólita como divertida: llegaron de madrugada a la ciudad y descubrieron que no tenían dónde dormir.

Fiel a su estilo descontracturado y espontáneo, la humorista compartió toda la secuencia a través de sus historias de Instagram, donde relató —entre risas y algo de resignación— el error de organización que marcó el comienzo de sus vacaciones. “Ya arrancó a full el dúo las vacaciones, no tenemos dónde dormir”, escribió Momi sobre uno de los primeros videos, mientras caminaba por las calles de Miami junto a su pareja.

En la grabación, ambos se muestran sorprendidos por la situación. “Llegamos a Miami. Este dúo, el dúo Pardepe”, dice Momi, riéndose de sí misma. A su lado, Sebastián Espada acompaña el relato con humor: “Arrancamos bien. Muy bien”. El problema, según explicaron, fue un mal cálculo con el check-in del alojamiento que habían reservado.

Tal como contó la propia Giardina, el ingreso al lugar estaba previsto recién para la tarde. “Hicimos mal el check-in de donde teníamos que ir y es recién hoy a las cuatro de la tarde. Y son las cinco de la mañana”, explicó, dejando en claro el desconcierto del momento. La diferencia horaria, el cansancio del viaje y la ciudad completamente ocupada hicieron el resto.

La escena continuó en otro video, grabado ya dentro de un hotel, donde Momi volvió a ironizar sobre la odisea nocturna. “Ya es al tercer hotel al que vamos y no hay lugar”, escribió sobre la imagen, mientras se la veía apoyada en un mostrador junto a Sebastián, esperando una respuesta que parecía no llegar. En otra historia, incluso, mostró al recepcionista del hotel y sumó un pedido casi desesperado: “No me digas que no”, acompañado por un emoji de manos en plegaria y la canción de Emanero junto a Karina, la Princesita, titulada de la misma manera, a modo de humor.

Lejos de dramatizar, la integrante de la mesa de Nadie dice Nada (Luzu TV) eligió reírse de la situación y convertir el mal momento en contenido para sus seguidores. En otro clip, filmado junto a su pareja caminando por la vereda de una de las calles de la ciudad estadounidense, resumió el caos con una frase que rápidamente se volvió viral: “Miami superpoblado y nosotros en busca de una cama”. Una postal poco glamorosa, pero muy real, de lo que implica viajar sin revisar todos los detalles. Junto a esa historia, sonó otra canción: “Qué Par de Pájaros”, el clásico de Paz Martínez.

Finalmente, la historia tuvo final feliz. Horas más tarde, Momi compartió una imagen desde la cama, ya instalada y visiblemente aliviada. “Vacaciones con nosotros: primero drama. Después colchón”, escribió sobre la postal, dando por cerrado el episodio con su clásico humor autorreferencial. La foto la mostró relajada, tapada con sábanas blancas y con una sonrisa que confirmaba que lo peor ya había pasado.

Una vez más, la humorista que suele protagonizar escenas tan divertidas como insólitas, lo volvió a hacer. Este episodio se suma a una cadena de desventuras viajeras que Momi Giardina ya había vivido junto a Sebastián Espada en Europa. Hace unos meses, en Nadie Dice Nada, relató que el intento de recorrer demasiados destinos en poco tiempo derivó en estrés, muchas horas de manejo, confusiones de itinerario, pérdidas de objetos y valijas, errores en pasajes y alojamientos mal ubicados, incluyendo una estadía inesperada en un hotel solo para adultos.

