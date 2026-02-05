Teleshow

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Valentina Cervantes en Londres: la nueva travesura de su hijo Benjamín

La influencer celebró con Enzo Fernández, Olivia y el niño de 2 años que es toda una estrella en las redes sociales. El video

Así fue el festejo de cumpleaños de Valentina Cervantes, rodeada por su familia

La intimidad de un cumpleaños familiar se convirtió en el recuerdo más dulce para Valentina Cervantes en su llegada a los 26 años. En el corazón de Londres, la influencer celebró rodeada de su núcleo más cercano, con un instante que robó sonrisas: durante el esperado momento de la torta, su hijo pequeño, Benjamín, se adelantó y sopló las velas antes que nadie, provocando las risas de todos los presentes.

La escena, compartida en sus redes sociales, capturó la espontaneidad y la alegría de una familia que eligió el calor del hogar por encima de cualquier gran festejo. Enzo Fernández, pareja de Valentina y figura del Chelsea y la selección argentina, participó del ritual junto a sus hijos, sumando ternura y complicidad a la jornada.

El 4 de febrero marcó no solo el cumpleaños de Valu, sino también una jornada marcada por la tranquilidad y el cariño. Lejos de los grandes eventos o reuniones multitudinarias, la celebración se desarrolló en la intimidad de su casa en Londres. Allí, la influencer optó por compartir momentos simples pero significativos, priorizando el tiempo en familia.

Valen Cervantes sopla las velas
Valen Cervantes sopla las velas de una torta de chocolate y frutillas mientras sus dos hijos y su pareja, Enzo Fernánez, observan en una celebración de cumpleaños (Instagram: valucervantes)

Las imágenes del día, rápidamente viralizadas por sus seguidores, mostraron una atmósfera cálida y hogareña. La decoración de la habitación, con globos de tonos rosa dorado y detalles románticos, reflejó el esmero puesto en cada aspecto del festejo. Uno de los globos, en particular, llevaba grabado el mensaje “Feliz Cumpleaños”, reforzando el espíritu festivo y familiar de la ocasión.

La elección de este tipo de celebración no fue casual. Según lo relatado en su cuenta de Instagram, Valentina vivió este cumpleaños como uno de los más especiales, resaltando el valor de estar acompañada de sus seres queridos. “Todos mis deseos están cumplidos”, escribió la influencer en una de sus publicaciones, lo que evidencia el clima de plenitud que reinó durante la jornada.

La presencia de Enzo fue el gran diferencial respecto a celebraciones anteriores. El año pasado, Valentina había festejado su cumpleaños en Argentina, sin la compañía del futbolista, con quien atravesaba un proceso de reconciliación luego de una breve crisis de pareja. Estos ingredientes hicieron que el reencuentro familiar cobrara aún mayor significado.

Valen sonríe mientras besa a
Valen sonríe mientras besa a su hijo pequeño, que ríe con deleite, rodeados de globos de colores rosados y dorados que celebran un momento especial (Instagram: valucervantes)

Fernández se ocupó de los detalles, organizando una sorpresa para su pareja y asegurándose de que nada faltara en el día especial. Los hijos de la pareja, protagonistas absolutos, no solo acompañaron a su madre en la foto frente a la torta, sino que también aportaron su particular simpatía.

La complicidad entre todos los miembros se hizo evidente tanto en los videos como en las imágenes compartidas. Las sonrisas, los abrazos y la actitud relajada de los niños le dieron al festejo un carácter inolvidable, reforzando la imagen de una familia unida y feliz en su nuevo hogar londinense.

El ambiente de la celebración se definió a través de los pequeños gestos. Enzo sorprendió a Valentina con un ramo de rosas rojas, aportando una nota romántica al festejo.

Valen y su hija comparten
Valen y su hija comparten un abrazo cariñoso en medio de la decoración festiva (Instagram: valucervantes)

Las imágenes muestran a Valentina posando sonriente con el ramo, rodeada por la decoración elegida cuidadosamente para la ocasión. La luz natural que ingresaba por las ventanas y los toques de color de los globos generaron una atmósfera de calidez y celebración, en contraste con el gris habitual de la ciudad.

Los detalles no pasaron inadvertidos para los seguidores de la influencer, quienes destacaron tanto la belleza del entorno como el amor palpable entre los integrantes de la familia. La elección de globos, la torta decorada con fresas y crema, y los atuendos coordinados de los niños contribuyeron a crear una postal perfecta del cumpleaños.

La publicación de Valentina en redes sociales se llenó de mensajes de cariño. Entre los saludos más destacados figuran los de algunas de sus compañeras de MasterChef Celebrity, como Momi Giardina, Susana Roccasalvo y La Joaqui. “Feliz Cumple Valu Querida. Que sea un año con cosas muy lindas”, escribió la periodista, sumándose a los deseos de los fanáticos y amigos.

Valentina posa con un exuberante
Valentina posa con un exuberante ramo de rosas rojas y eucalipto, rodeada de globos en tonos rosa y oro, celebrando un momento especial (Instagram: valucervantes)

Otros rostros conocidos, como Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, también se hicieron presentes en los comentarios, consolidando la red de afectos construida durante la participación de Valentina en el programa televisivo. La reacción positiva del público se reflejó en la cantidad de likes y mensajes que destacaron la felicidad de la influencer en su nueva vida en Londres.

