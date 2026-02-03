Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

Luego de unos días colgado frente al domicilio de la actriz, el cartel sufrió un destino particular (Video: Arriba argentinos-El Trece)

La confirmación de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sacudió al mundo del espectáculo y generó una ola de repercusiones inmediatas. La viralización de los audios y mensajes filtrados, junto con la palabra de la joven involucrada, Sarah Borrell, dejó al descubierto la intimidad de una pareja que hasta entonces parecía sólida. Y ni bien trascendió la noticia de que Siciliani habría decidido ponerle fin a la relación, en un intento desesperado de reconquista, Castro habría recurrido a un gesto tan romántico como polémico: colgar un pasacalles en la puerta del domicilio de la actriz en Palermo.

En Arriba Argentinos (El Trece) mostraron qué sucedió finalmente con el ya famoso pasacalles. May Martorelli comentó: “Después del raid televisivo, es increíble lo que se ha hecho de famoso este pobre pasacalle que expresaba el amor por Griselda, supuestamente, de parte de Luciano”, conjeturó la periodista, que mantuvo la cautela. “La confirmación de que haya sido Luciano todavía no está, por más que me digan: ‘No, sí, yo hablé con un medio cercano’. La confirmación, si no sale de su boca, no está. Pero sí salió de su boca que está muy dolido, que está intentando reconquistar a Griselda. Habló con Paula Varela, él, que se lo encontró en Mar del Plata. Tuvieron una larga charla donde él se mostró superarrepentido”, agregó mencionando a su colega de Intrusos.

En el móvil, Alan Ferraro mostró el estado actual del objeto en cuestión: “Te voy a decir que el pasacalle, por lo pronto, está como Luciano, arrastrado en el piso y encima como el amor, pisoteado. Se cayó. De ayer a hoy... Sí, mirá. Está caídito. Ya está, se cayó. Esto ya no hay vuelta atrás, querido Luciano, lamento decirte. Tomalo como una señal. Decía: ‘Te amo, Griselda, hasta el final’“, relató el cronista desde el lugar de los hechos.

El pasacalles que pusieron frente a la casa de Siciliani en Palermo

El destino del pasacalles fue tan efímero como la reconciliación que buscaba: “Así quedó el pasacalle que supuestamente le había puesto Luciano a Griselda, tratando de con esto que fue tan popular en los 90 recuperar su amor, pero no funcionó, porque vos lo decías recién muy clarito. Ella confirmó que están separados. Así que el destino de este pasacalle está acá nomás, chicos, en el contenedor de basura”. El cartel terminó arrastrado por el suelo, convertido en ícono fugaz de la cultura pop y testimonio de una estrategia que no logró revertir el final de la historia entre Castro y Siciliani.

El dato de la existencia de este pasacalles fue confirmado por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien relató en vivo: “Tengo un dato hermoso, lo estoy yendo a comprobar en el auto. Me comentaron que Luciano Castro está desesperado para reconquistar a Griselda Siciliani y le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles. Estoy yendo a chequear, amores. Miren esto, impresionante. Bueno, gente, confirmado. Dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano’. No, chicos, esto es hermoso. O sea, el cartel está ahí, dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho, Luciano’. No, no. Será esta estrategia espectacular”.

La imagen del pasacalles, decorado con corazones y la frase de amor de Castro, rápidamente se viralizó en redes y medios, desatando debate sobre los gestos públicos y la exposición de los vínculos sentimentales en medio de crisis y escándalos. El supuesto intento de reconquista, que muchos sindicaron como algo hecho por manos ajenas al actor, visible y sentimental, generó reacciones divididas y confirmó que la vida afectiva de los famosos nunca deja de estar bajo la lupa.