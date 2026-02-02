Rocío Marengo abrió las puertas de la habitación de Isidro: cuna tejida y caballitos

A dos meses de su nacimiento, Rocío Marengo compartió todos los detalles de la habitación de su hijo (Instagram)

Desde la llegada de Isidro en diciembre pasado, la vida de Rocío Marengo y Eduardo Fort dio un giro completo. La pareja, que celebró la llegada de su primer hijo en común tras una larga espera, vive abocada a la crianza del pequeño, compartiendo a diario experiencias y momentos inolvidables. En medio de este camino, Rocío decidió abrir una ventana a su intimidad y mostrar, a través de sus redes sociales, los detalles de la habitación especialmente preparada para su bebé.

Fue en su cuenta de Instagram donde Marengo mostró por primera vez el resultado de semanas de dedicación y amor. “Amo cómo quedó el cuarto de Isidro. Les muestro detalles nuevos que me tienen loca de amor”, escribió la flamante mamá, acompañando el mensaje con un clip en el que hizo foco en sus rincones y objetos favoritos del espacio donde descansa el pequeño a diario.

Rocío mostró la pequeña cuna tejida donde descansa su hijo

En el video se pudo ver un sillón mecedor de lactancia en color blanco, pensado para la comodidad tanto de Rocío como de Isidro. Junto a él, destacó una cómoda de madera donde guarda todo lo esencial: baberos, sonajeros, chupetes, muñecos de apego y demás objetos que acompañan los primeros meses de vida. Sobre la cómoda, una canastita tejida con colonia, cepillos, portachupete y un delicado peluche de conejo completan la escena, sumando calidez y practicidad.

“Amo conectar y pasar horas con Isi en su cuarto. La gama de colores que elegí hace que sea un espacio cálido y lleno de buena energía”, relató Marengo, visiblemente emocionada por el resultado. La habitación, de estética nórdica, apuesta a los tonos claros y transmite una sensación de relax y armonía, ideal para el descanso y el juego. El espacio suma detalles como un caballito mecedor, una cuna decorada con un tejido blanco y un papel mural en las paredes con ilustraciones de bosques, árboles y bambis, inspirado en el espíritu de la naturaleza.

No faltaron los cuadros personalizados: uno con el nombre de Isidro y otros con dibujos de osos, refuerzan la ternura y la identidad única del cuarto. Desde la elección de las tonalidades hasta cada objeto decorativo, la habitación refleja funcionalidad y afecto, en sintonía con la nueva etapa que atraviesa la familia.

Entre colores neutros y muebles cómodos, madre e hija disfrutan de la habitación juntos

Pero la intimidad no termina en la decoración. Marengo suele hacer partícipes a sus seguidores de los pequeños momentos de su día a día en el rol de madre primeriza. Así lo hizo el viernes pasado, cuando compartió una imagen en la que se la ve recostada junto a Isidro, ambos en un ambiente sereno y relajado después de una jornada de lactancia. “Chiquitito de mamá. Te amo”, escribió la modelo, dejando ver el vínculo inquebrantable que los une.

La habitación fue decorada en tonos neutros y con animales de peluche

En sus historias, Rocío relató algunos de los rituales cotidianos que ya forman parte de su nueva rutina. Mostró a Isidro sonriendo por la mañana y compartió la emoción que le provoca cada gesto del bebé. “¡Ay, cuando te engancho la sonrisa mañanera! ¡Mi bebito es muy simpático! ¡Te amo!”, escribió, entre risas y ternura. La maternidad, anhelada y buscada durante mucho tiempo, se transformó en la experiencia más gratificante para la modelo, que no duda en integrar a Isidro a cada aspecto de su vida.

Incluso al retomar sus compromisos laborales, Rocío decidió llevar a su hijo a una reunión, demostrando que la maternidad y la vida profesional pueden convivir en armonía. “Aprendiendo este nuevo oficio que exige dedicación, entrega y mucha paciencia”, reflexionó en uno de sus últimos posteos, dejando en claro el orgullo y la satisfacción por el momento que atraviesa.

Desde la llegada del pequeño a su vida, Marengo comparte cómo disfruta de su maternidad (Instagram)

Así, entre colores suaves, peluches, muebles funcionales y sonrisas, Marengo construye, junto a su familia, un espacio de amor y contención. La habitación de Isidro es mucho más que un cuarto decorado: es el reflejo de un deseo cumplido, de un presente pleno y de un futuro lleno de sueños por compartir. En cada rincón, en cada detalle, late la emoción de una madre primeriza que disfruta y agradece la posibilidad de reinventarse cada día al lado de su hijo.