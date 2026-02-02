Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli compartieron una tarde de relax en Buenos Aires, disfrutando juntos en la piscina y mostrando complicidad en redes sociales

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli compartieron un domingo de relax y complicidad que no pasó desapercibido en redes sociales. La pareja publicó postales en sus historias de Instagram desde una tarde soleada en Buenos Aires, donde se los ve sonrientes, abrazados y disfrutando del descanso junto a la piscina. En una de las imágenes, el histórico conductor posó con anteojos de sol y gesto relajado, mientras la modelo luce una bikini animal print y una sonrisa amplia que refuerza el clima distendido del encuentro.

La escena se completa con un mensaje simple y afectuoso: “Domingo con mi amor”, escribió Marcelo, texto con el que acompañó las fotos y sintetizó el espíritu de la jornada. Entre selfies y primeros planos, la pareja dejó ver un momento íntimo y cotidiano, lejos de las agendas y los compromisos laborales. La modelo peruana publicó una historia donde se ve al animador recostado en una reposera, tomando sol. Tinelli se mostró muy tranquilo, con un short playero negro y unos lentes de sol oscuros. “Mi PH”, escribió junto a un corazón al resubir la foto que le tomó su novia.

Las fotos de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reflejaron un ambiente íntimo y calmo, lejos de compromisos laborales y con gestos de afecto

Los seguidores de la pareja destacaron la espontaneidad de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, quienes lucieron distendidos durante el domingo

Además del clima de descanso, las postales reforzaron la sintonía que la pareja viene mostrando en sus apariciones públicas y en redes. Sin estridencias ni grandes producciones, el foco estuvo puesto en la espontaneidad: miradas cómplices, sonrisas naturales y un entorno hogareño que funcionó como marco del momento compartido. En tiempos de exposición permanente, la elección de un plan simple aportó cercanía y terminó de consolidar una imagen de pareja relajada, en una etapa marcada por la calma y el disfrute.

Milett Figueroa desmintió los rumores de separación y afirmó que la pareja sigue unida, a pesar de la distancia por compromisos laborales

Días atrás, en medio de las repercusiones por los rumores de separación, Milett desmintió todo en Teleshow. “Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo, pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, contó la modelo desde su Perú natal. De esta manera, se confirmó su palabra, ya que se encuentra nuevamente en la Argentina.

Además, el periodista Pepe Ochoa, en LAM (América TV), aseguró que la relación había llegado a su fin y que la decisión la habría tomado Tinelli para no afectar su reality ‘Los Tinelli’. “Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú y él por acá. Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero que quieren mantener esto en secreto por el reality”, afirmó.

Ante la insistencia de los periodistas, Milett Figueroa negó cualquier ruptura y rechazó la presencia de terceras personas en su relación con Tinelli (Video: Amor y Fuego)

Frente a la insistencia de la prensa y los seguidores, Milett Figueroa fue abordada por un reportero del programa televisivo peruano ‘Amor y Fuego’ mientras paseaba a sus perros. Aunque inicialmente evitó hacer declaraciones, la modelo finalmente decidió pronunciarse para poner fin a las especulaciones. “Chicos, estoy paseando a mi perrito. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, respondió en un primer momento. Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, Milett fue clara: “Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar paseando a mis perros porque es una zona privada (...) es mentira. Todo muy bien con Marcelo”, expresó. La modelo fue tajante al negar cualquier ruptura y calificó de falsas todas las versiones que circulaban sobre su vínculo con Tinelli y la supuesta presencia de una tercera persona.

La especulación sobre un supuesto romance entre Milett Figueroa y Patricio Parodi se disparó luego de que el periodista Pepe Ochoa afirmara que la modelo habría pasado las fiestas de fin de año con el ‘chico reality’. “Es un rumor, pero Milett ya estaría con otra persona y lo tiene como noviecito, y que pasó Navidad. Tengo su nombre ‘Pato’ Parodi, la verdad es buen mozo”, aseguró el panelista.