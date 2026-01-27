Julio Iglesias seguirá siendo Hijo Predilecto de Madrid por no existir condena legal firme

Algunos concejales recordaron durante el debate municipal la existencia de casos recientes en los que el Ayuntamiento de Madrid revocó honores y distinciones ante actitudes o hechos que, sin mediar una condena judicial firme, se consideraron incompatibles con los valores de la ciudad. Ejemplos citados fueron la retirada de la llave de la ciudad a Vladimir Putin y la revisión de ciertos nombramientos honoríficos, decisiones que buscaron adecuar el reconocimiento institucional a la actualidad social y política. Sin embargo, el pleno del consistorio decidió no aplicar este criterio en el caso de Julio Iglesias, argumentando que la falta de una condena judicial conlleva el mantenimiento automático de la distinción de Hijo Predilecto de Madrid.

Según informó Europa Press, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, detalló que la normativa municipal regula de manera estricta las circunstancias que pueden motivar la retirada de reconocimientos honoríficos. En el caso de Iglesias, subrayó que se mantienen los preceptos recogidos en el artículo 7 del Reglamento de Distinciones Honoríficas, el cual exige la existencia de una sentencia penal firme, la aplicación de normas legales obligatorias o actos acreditados en contra de los motivos que justificaron el galardón. Rivera de la Cruz especificó: “Proceder a la revocación de la concesión de título de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias supondría desnaturalizar el sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos institucionales a valoraciones ajenas a los principios que los rigen”.

Durante la sesión, el grupo Más Madrid presentó la propuesta de retirada de la distinción a Julio Iglesias, argumentando razones sociales y éticas en relación con las denuncias de abuso sexual y explotación laboral que han recaído sobre el cantante. Carolina Elías, concejala de ese grupo, expuso en el pleno situaciones de vulnerabilidad que afectan a muchas mujeres en contextos de economía sumergida, donde, según sus palabras, “depredadores sexuales las convierten en presa fácil para la mera satisfacción de sus retorcidos deseos”, señalando que las denuncias contra Iglesias en República Dominicana reflejaban patrones de desigualdad y abuso. Elías centró su intervención en el perfil de las mujeres contratadas por el cantante, que correspondía a jóvenes de entre 25 y 35 años, sin formación académica y en condiciones de extrema pobreza.

De acuerdo con Europa Press, la delegada Rivera de la Cruz respondió calificando estas acusaciones de “ruido” de la izquierda y defendió la aplicación estricta del reglamento. La representante cultural criticó, además, la estrategia de Más Madrid por dirigir este tipo de debates a figuras con trayectorias dispares, recordando que se intentó algo similar con el expresidente Adolfo Suárez. Rivera de la Cruz insistió en que sólo una resolución judicial definitiva justificaría la retirada del reconocimiento institucional, y subrayó que la jurisdicción española ya se declaró incompetente para juzgar los presuntos hechos atribuidos a Iglesias.

El debate incluyó múltiples posicionamientos. La concejala Carla Toscano, de Vox, acusó a Más Madrid de querer arrebatar la distinción a Iglesias pese a que la Fiscalía archivó la denuncia, según publicó Europa Press. Toscano defendió la presunción de inocencia del artista y alertó a la oposición que, de persistir en acusaciones no sustentadas por sentencias judiciales, podrían ser objeto de demandas por injurias o calumnias. Para argumentar, dijo: “Julio Iglesias es un truhán o es un señor, yo no sé si es inocente o culpable pero ustedes tampoco”, haciendo un guiño a las letras del cantante.

Por parte del PSOE, Jorge Donaire aclaró que el debate no versaba sobre la carrera artística de Iglesias, comparando el caso con el de Plácido Domingo, también Hijo Predilecto de Madrid. Donaire remarcó que el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía se debió a la falta de competencia española, y que esto no representaba una resolución sobre el fondo del asunto ni una absolución del cantante. Según recogió Europa Press, Donaire sostuvo que la revocación de una distinción municipal no implica una condena penal ni prejuzga la comisión de delitos, sino que constituye un acto de responsabilidad política para velar por la coherencia de los honores concedidos por la ciudad. El edil destacó otros casos recientes, como la revisión del intento de nombramiento del cineasta Tim Burton como embajador de Madrid o la decisión de no conceder la llave de la ciudad al Estado de Israel durante el conflicto en Gaza.

El socialista lamentó la respuesta institucional de la Alcaldía y la presidencia regional, al posicionarse a favor de Julio Iglesias sin emitir “una palabra de empatía hacia las víctimas” y propuso que, en caso de dudas sobre la interpretación del reglamento, todos los grupos municipales deberían revisarlo en conjunto y en consulta con los cronistas de la villa.

En su réplica, Rivera de la Cruz defendió la postura mayoritaria de la corporación, enfatizando la necesidad de seguir los procedimientos legales y no someter los reconocimientos institucionales a juicios de valor ajenos a lo estipulado en la normativa vigente. Recordó además, según reportó Europa Press, que la concesión y revocación de títulos honoríficos debe sujetarse a criterios objetivos para salvaguardar la seguridad jurídica.

Al término de la sesión, la propuesta de Más Madrid quedó rechazada por los votos del Partido Popular y Vox, manteniéndose vigente el título de Hijo Predilecto de Madrid para Julio Iglesias al no existir sentencia judicial firme en su contra.