Las Trillizas de Oro contaron cómo fue trabajar con Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual y agresiones

Las Trillizas de Oro hablan de Julio Iglesias

La reciente aparición de acusaciones de abuso sexual y agresiones físicas contra Julio Iglesias generó un fuerte impacto en el medio artístico argentino. En diálogo con Teleshow, María Emilia Rousse, integrante de Las Trillizas de Oro, reaccionó con claridad: “Nos sorprendió esta noticia”.

Durante la entrevista, Emilia recordó el vínculo profesional que mantuvieron con el cantante y detalló su experiencia directa y la de sus hermanas. “Mientras trabajamos con Julio, nunca vimos nada de lo que están diciendo”, afirmó María Emilia a Teleshow.

Así, la artista marcó una posición explícita respecto a las denuncias, y aclaró que tanto ella como sus hermanas nunca fueron testigos de conductas similares durante su relación laboral con él.

Julio Iglesias y Las Trillizas de Oro con Mirtha Legrand

Las denuncias contra el artista español se intensificaron tras la declaración de dos exempleadas que trabajaron en sus residencias de Bahamas y República Dominicana. Ambas lo acusan de delitos contra la libertad e integridad sexual, incluyendo acoso sexual, así como de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre.

El caso ha adquirido mayor visibilidad porque varias acusaciones coinciden con el relato expuesto en 2010 por Vaitiare, expareja de Julio Iglesias, quien en sus memorias describió haber enfrentado presiones similares, como ser forzada a mantener relaciones sexuales con terceros y consumir drogas.

La diferencia de edad entre Julio Iglesias y Las Trillizas de Oro fue tema de conversación, destacando que nunca existió una relación sentimental

Las hermanas María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse —conocidas como las Trillizas de Oro— fueron contratadas como coristas a los 17 años para acompañar al cantante en sus giras en 1978. El primer encuentro se produjo en el Hotel Hilton de Caracas, cuando Iglesias tenía 35 años. Recordaron cómo el mánager Alfredo Fraile fue el encargado de establecer el contacto para sumarlas a su equipo artístico.

Las Trillizas, íconos de la cultura popular argentina, recordaron en varias oportunidades las experiencias más significativas de la gira internacional que realizaron como coristas junto a Julio Iglesias entre 1978 y 1979.

Palito Ortega con Las Trillizas de Oro quienes compartieron también escenario

A los diecisiete años, María Emilia, María Eugenia y María Laura recibieron la propuesta de acompañar al reconocido cantante español en una gira mundial. “A los 17 nos contrató para acompañarlo como coristas en una gira mundial”, recordó María Emilia. El inicio fue en un recital en Caracas, Venezuela, en 1978, y el tour culminó un año más tarde en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Esa primera experiencia en el escenario internacional significó un salto clave para las trillizas. “Esa oportunidad nos abrió la puerta al mundo” y además María Eugenia destacó: “Al segundo día ya nos reconoció. Ya sabía quién era Laura, Emilia y Eugenia”. La interacción diaria con Julio Iglesias dio lugar a vivencias personales y profesionales que evocan hasta hoy.

Julio Iglesias y Las Trillizas de Oro, ellas compartieron escenario como coristas de sus shows

Una de ellas, María Laura afrontó los rumores sobre un posible vínculo sentimental y fue clara: “Julio Iglesias tenía un interés sentimental conmigo, pero yo no tenía nada que ver con él”. Por su parte, María Emilia añadió: “Le lanzaba rosas a Laura, pero para nosotras era un señor grande. Nosotras éramos chicas y nos gustaba otro tipo de hombre”, aclara.

La diferencia de edad entre el artista español y las trillizas también surgió durante la charla. “Él tenía treinta y siete y nosotras apenas dieciocho”, expuso María Emilia. Ante la consulta sobre la posibilidad de una relación de pareja, María Laura fue categórica: “Nunca pasó nada”.

Las Trillizas de Oro rodearon a grandes artistas, en este caso junto a Carlitos Balá

La vida sentimental de las hermanas, marcada también por aquellas giras, María Eugenia relató cómo conoció a Horacio Laprida en España en 1979, cuando él jugaba al polo y ella actuaba como corista. Tras tres años y medio de noviazgo, se casaron en 1982. María Emilia explicó que fue la última en iniciar una relación, pero la primera en casarse: “Me enamoré de Clemente Zavaleta en Pilar y me casé en 1981, ocho meses después de conocerlo". María Laura formó su propia familia junto a Ernesto Trotz, con quien se casó en 1983.