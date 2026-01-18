Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

El incómodo momento que vivió Jimena Cyrulnik con Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias está jaqueado por las denuncias por abuso sexual que sus empleadas en la mansión que tiene en República Dominicana lanzaron sobre él. A la par, comenzaron a aparecer diversos videos de momentos incómodos que le hizo pasar a distintas entrevistadoras argentinas, como Susana Giménez o Verónica Albanese. Y uno de los pasajes que se viralizó fue el que vivió la exmodelo y conductora, y actual empresaria, Jimena Cyrulnik.

De regreso de una espectacular travesía cruzando la cordillera de Los Andes junto a sus hijos Calder y Tyron (lo que hizo que en los últimos días su teléfono celular careciera de señal) Cyrulnik evocó para Teleshow uno de los momentos más incómodos de su carrera, su entrevista con Julio Iglesias en 1998 para el programa Versus que emitía Telefe. En su relato, la empresaria y ex conductora compartió detalles de la tensión sentida tanto en el hotel Sheraton de Buenos Aires como en la conferencia de prensa, situaciones observadas también por otros periodistas.

“Lo que recuerdo es que al ir a entrevistar a Julio Iglesias, él ya venía con cierta fama en ese sentido”, explicó Jimena a Teleshow. “Él tenía ese sello, era bastante lanzado, tuvieras la edad que tuvieras, y jugaba con esa manera de ser. Pero a la vez, hay que entender que en esa época no se veían esas cosas como hoy”.

Al recordar el momento específico, Cyrulnik detalló: “Fue en el año noventa y ocho, para Versus y en el hotel Sheraton. En la entrevista, me tocó la cara varias veces e hizo comentarios de doble sentido. Por supuesto, me sentí incómoda”.

Jimena Cyrulnik vivió un incómodo momento con Julio Iglesias en 1998

Durante la charla, Iglesias, además de intentar acercarla hacia él y tocarle la cara, se le insinuó varias veces: “Me encanta volver a los lugares tan queridos donde cantaba para tu padre, para tu madre, para tu abuelo, para tu abuela y ahora te voy a cantar a ti, que eres una... Veintidós añitos. Tienes boca bella, tú, una boca grande, bella. Bonita, bonita, bonita. Eres monísima. Una novia como tú me vendría muy bien a mí, así, una chiquilla así mona”.

Y, en otro pasaje, le admitió: “Te habían dicho que era terrible, ¿no? No he cambiado, no he cambiado...“.

Sobre el otro episodio, Cyrulnik añadió: “No sé si fue en el mismo viaje, no lo tengo totalmente claro, pero ocurrió aparte y con otras personas. Nosotros con Versus hacíamos mucho eso de llevarle un regalo a los entrevistados. Cuando pido la palabra y me acerco, ahí es cuando me agarra y me sienta en su falda. Y bueno, se genera esa situación que obviamente no me gustó para nada, me incomodó un montón”, insistió Jimena en su diálogo con Teleshow. “Pero era otra época, otro contexto. Lo que pasó fue lo que se vio; no hubo nada más fuera del aire”, afirmó.

Consultada por su experiencia, expresó: “Vuelvo a decirte: fue incómodo, pero no pasó a mayores. Hay que contextualizar completamente la época, porque esto era casi normal. Te podía pasar y tenías que afrontar ese momento”.

Jimena Cyrulnik tiene un agrio recuerdo de su entrevista con Julio Iglesias en 1998 (AP foto/Carlos Giusti)

Y añadió: “Más allá de que yo no tuve algo mayor a lo que se vio, que fue la incomodidad de un señor mayor queriéndome levantar, que esa vez fue Julio Iglesias, pero innumerables veces más me ha pasado a lo largo de mi carrera, yo tuve la suerte de poder frenar a tiempo a todos los que en algún punto se sobrepasaron. Pero está buenísimo que esto se hable para que las chicas hoy entiendan que hay que poner límites y que también los desubicados entiendan que esto no puede seguir.”

La charla avanzó hacia el presente y los casos recientes de denuncias sobre abusos sexuales y las condiciones laborales de sus empleadas que involucran a Julio Iglesias. Desde su perspectiva, Cyrulnik valoró: “Lo que me parece genial de esta época es que las mujeres somos mucho más escuchadas, estamos mucho más empoderadas. Nuestra voz hoy tiene fuerza; la posibilidad de hablar y que te escuchen es superimportante”.

Detalló además cómo el nuevo contexto facilita que se conozcan estos casos: “La transparencia de la justicia es fundamental. Si hay una denuncia, tiene que avanzar y salir a la luz la verdad de quien denuncia y de quien es denunciado. Esta era es positiva para todas las mujeres. Antes sentías algo incómodo y lo dejabas pasar, o lo naturalizabas; hoy eso no sucede y me parece espectacular”.

Respecto al valor de hablar públicamente sobre estos temas, manifestó: “Sirve para educar y para que las mujeres, de cualquier sector social, sean escuchadas y respetadas. Hay que decirlo con claridad: existe un límite para todo”.

Enfatizó la importancia de visibilizar actitudes como la que vivió en el pasado: “Porque nadie, por tener poder, puede tratar así a una persona. Cuanto más visibles se hagan, mejor; así se sientan precedentes sociales y quienes antes se sentían habilitados ahora saben que no pueden”.

Para Jimena Cyrulnik, el debate y la educación juegan un papel clave: “Todo lo que se debate en la sociedad me parece necesario. Cuando los temas no se hablan, se transforman en problemas, sobre todo para las mujeres. Ahora esta apertura nos ayuda a avanzar y me enorgullece que suceda hoy”, dijo a Teleshow.

Dos postales de la travesía que la empresaria hizo con sus hijos Calder y Tyron, con quienes cruzó la cordillera

La conversación también incluyó aspectos de su vida actual y familiar. Cyrulnik, que luego de su carrera como modelo y conductora se abocó a su rol de empresaria con sus mallas Xyrus, “que usan Claudia Villafañe y Nancy Duplaá”, se apresura a contar, narró parte de su reciente travesía junto a sus hijos Calder y Tyron cruzando la cordillera de Los Andes a caballo: “Fue un viaje planeado desde hacía meses. El año pasado lo hice con mi maridok, pero quería que ellos también vivieran esa experiencia transformadora. Estuvimos cuatro noches en la montaña, en contacto pleno con la naturaleza. Estoy muy feliz con mi presente, con mi emprendimiento y la comunidad que se formó alrededor”.

Convencida, Jimena Cyrulnik destacó la necesidad de poner límites ante situaciones incómodas como la que ella vivió con Julio Iglesias. E insistió en que la posibilidad de hablar y exponer estos hechos es lo que permite construir respeto mutuo y avanzar hacia una mayor igualdad.