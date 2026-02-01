Las fotos de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones, a pura bikini y playa: “Desde el paraíso”

Mariana Fabbiani, look playero y sol pleno frente al mar (Instagram)

Lejos del estudio, de las cámaras y de la rutina televisiva, Mariana Fabbiani eligió el descanso como protagonista absoluto de sus días de enero antes de volver a la televisión. La conductora compartió en sus redes sociales una serie de postales de sus vacaciones entre playas de ensueño, lecturas al sol y cenas íntimas, un recorrido visual que combinó paisajes de playa en distintos destinos, y que rápidamente despertó una ola de elogios.

“‘Dumpcito’ desde el paraíso”, escribió la presentadora al pie de un carrusel de fotos en su Instagram, una frase breve que marcó el espíritu de la publicación: disfrute, calma y conexión con lo esencial. Las imágenes, compartidas en el orden en que fueron tomadas, construyen una narrativa íntima que va más allá de sus vacaciones y se apoya en pequeños rituales del descanso.

Mariana Fabbiani compartió fotos en bikini desde sus vacaciones en la playa y desató elogios de sus seguidores

La animadora apostó por un traje de baño de fucsia que acompañó con lentes de sol

Postales desde una pasarela de madera y en la playa de Punta del Este resaltaron el estilo relajado y elegante de Mariana Fabbiani en vacaciones

La primera postal la muestra posando frente al mar, con una bikini fucsia que contrasta con el azul intenso del agua y el cielo despejado. De pie sobre la arena clara, con los brazos elevados detrás de la cabeza y una sonrisa relajada, la animadora deja ver una imagen natural, sin artificios, en plena sintonía con el entorno caribeño. El cuerpo en movimiento y la luz directa del sol refuerzan la sensación de libertad que atraviesa toda la serie.

Luego aparece una imagen del atardecer: el sol cayendo lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Un velero recortado en el agua suma un aire cinematográfico a la escena y funciona como transición visual entre el día y la noche, uno de los momentos más celebrados por quienes siguen sus publicaciones.

“Happy Birthday” en la sobremesa: brindis y celebración

Lectura en la arena: “Diario de una mudanza”, de Inés Garland, en mano

Una de las cenas de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones

En otra de las fotos, Mariana posa sobre una pasarela de madera, con sombrero de rafia y bikini estampada, mirando a cámara con una sonrisa amplia. El mar turquesa vuelve a ser protagonista, mientras el encuadre refuerza la idea de pausa y disfrute sin apuros. La escena transmite simpleza y elegancia, una marca registrada de su estilo personal.

El recorrido visual continúa con un detalle que habla de sus hábitos: un libro apoyado sobre una toalla, sostenido por su mano, con el mar de fondo. La elección de lecturas acompaña el clima introspectivo del viaje y suma una dimensión más íntima al álbum, lejos de la pose y cerca del disfrute cotidiano.

Las fotos nocturnas y de una cena con vela encendida sugirieron celebraciones íntimas y momentos de introspección durante el descanso

La conductora lució bikinis coloridas en escenarios naturales, transmitiendo libertad, autenticidad y conexión con el entorno caribeño

Atardecer perfecto sobre el agua, con el sol cayendo en el horizonte

Más adelante, la postal cambia de escenario. En Punta del Este, Fabbiani aparece sentada en una reposera, con buzo oversized, shorts de jean y gafas de sol, leyendo en la playa. Detrás, la ciudad y otros veraneantes completan la escena. La imagen contrasta con las anteriores: menos postal paradisíaca, más escena real, urbana y cercana, pero igual de relajada.

Las fotos nocturnas aportan otro clima al dump. Una caminata por la arena, captada desde atrás, con luces reflejadas en el agua, refuerza la idea de introspección y cierre del día. A eso se suman imágenes de una cena íntima: una pizza artesanal, una copa de vino tinto, un plato de jamón crudo y ensalada, y un postre con una vela encendida que dice “Happy Birthday”, detalles que sugieren celebraciones compartidas en un marco de intimidad.

La honestidad, la belleza natural y el disfrute simple de Mariana Fabbiani confirman su gran conexión con el público desde el mar y lejos del ruido

Entre páginas y olas, el mejor plan para bajar mil cambios. Mariana eligió La vegetariana, el libro de la escritora Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024

Camino rodeado de verde: una ruta tropical para explorar

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre los mensajes destacados aparecieron los elogios de Barby Franco, que escribió “Diosa”, y Nazarena Vélez, quien comentó simplemente “Hermosa”. Celeste Cid sumó: “Todo eso y todos esos libros y esa agüita”, mientras que otros seguidores resaltaron el equilibrio entre belleza, naturalidad y disfrute que transmite cada imagen. Lejos del ruido y cerca del mar, la conductora compartió un pedazo de su descanso y confirmó, una vez más, que su conexión con el público también pasa por la honestidad de lo simple.