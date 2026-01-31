Teleshow

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

La protagonista de El divorcio del año reveló el diálogo que tuvo con la dominicana, quien se había indignado por un comentario referido a su país

Guillermina Valdes respondió a la críticas de Mimi Alvarado por la obra que protagoniza (Video: DDM -América)

A mediados de enero, el estreno de prensa de El Divorcio del Año, la nueva obra de José María Muscari, se vio opacado en una inesperada polémica que puso en un segundo plano lo que ocurría entre las tablas. La protagonista fue Mimi Alvarado, quien se encontraba en el público en la presentación de la comedia protagonizada por Guillermina Valdés, Ernestina Pais, Fabián Vena, Juan Palomino y Rochi Igarzábal, y su actitud alteró el orden lógico de la función.

Todo se disparó porque Mimi se vio ofendida por un chiste sobre las mujeres dominicanas que dice el personaje de Valdés. A partir de ese momento, su comportamiento alteró el orden de la sala, realizando comentarios en voz alta y subiendo el volumen de su teléfono celular, generando incomodidad en el público, el elenco y el equipo.

Lo que siguió fue un ida y vuelta entre Muscari y Alvarado en las redes y en los medios, donde la dominicana dejó a salvo su relación con Valdés, construida cuando la actriz estuvo en pareja con Marcelo Tinelli y compartían tiempo con ella y su histórico compañero, Luciano El Tirri: “La amo a Guille, y por eso fui. Yo no dije nada malo, simplemente levanté mi bandera. No está bueno que digan que todas las dominicanas somos prostitutas”, argumentó.

La palabra de José María Muscari tras el escándalo que hizo Mimi Alvarado en su obra (Video: SQP)

Un par de semanas después, Guillermina Valdés hizo referencia al suceso, durante su charla con DDM (América). Consultada al respecto por Guido Zaffora, Valdés reconoció haber hablado con Mimi luego de la polémica y contó cómo se vivió desde el escenario. “Yo no la escuché. Mis compañeros sí, ellos se desconcentraron, pero por suerte a mí no me pasó”, señaló la empresaria, antes de ahondar en el tema.

Valdés aclaró que el dicho que enojó a Mimi -“las uñas así solo las usan las prostitutas dominicanas”- la hacía un personaje como el de ella, al que calificó como “roto”, enfatizando el espíritu de la obra. “No lo están diciendo cuatro referentes, lo digo yo, que soy una mina que hipoteco mi vida por tener una buena reputación y no miro a la hija que tengo en mi casa que ni pude criar”.

Guillermina admitió que el hecho no cayó bien en sus compañeros, quienes no tienen la misma relación con la dominicana que tiene ella. “Para ellos no estuvo bueno, porque de golpe estás en la función de prensa en tu estreno. Te rompiste el alma dos meses para dar un buen espectáculo y no está bueno que te pase eso”, analizó.

La reacción de Mimi Alvarado
La reacción de Mimi Alvarado a los dichos de Guillermina Valdés

Por último, resaltó que ella misma había invitado al estreno a Mimi, a quien no veía desde que se separó de Marcelo Tinelli hace más de cuatro años, lo que también la eximía de culpa y cargo. “Le dije ‘no te voy a invitar si va a haber un insulto hacia vos. Loca, relajá, mirá las barbaridades que dice mi personaje’. Le hablé desde ese lugar y quedó todo bien”, concluyó.

Para ratificar estas palabras, Alvarado, quien estaba mirando el programa, se manifestó en sus redes agradeciendo las palabras de Valdés y poniendo fin al entrevero. Al menos al malentendido entre ellas, porque con el director parece que todavía tiene algunas cosas que aclarar: “Tampoco estuvo bueno lo que dijeron, solo reaccioné. Te adoro Guille Valdés, Muscari desubicado total con la nota que le hicieron hablando de mí. Búsquenme y encuéntrenme, tema aclarado después voy a hablar”, escribió.

En este punto, cabe recordar las palabras del coreógrafo que enfurecieron a la modelo: “Quizás estaba un poco perdida en tiempo y espacio, no sé. Tampoco voy a esperar que Mimi sea la lady del estreno, porque es su personalidad. A mí me gusta que sea picante”, esgrimió Muscari, quien defendió el contenido de la discordia. “No es una comedia pedorra de verano, es una comedia que se mete con un tema muy difícil, que es el tema de la salud mental y las adicciones. Quizás a Mimi le pasó algo en relación a todo esto y la movilizó y eso es lo que le salió a hacer. El teatro es para que te pasen cosas y a ella le pasó esto".

