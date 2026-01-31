El apoyo de Bizarrap a Daddy Yankee al ser homenajeado en Puerto Rico: el video

Daddy Yankee fue homenajeado en Puerto Rico: el apoyo de Bizarrap

Daddy Yankee fue homenajeado en Puerto Rico al ser nombrado “Hijo Distinguido de San Juan” en reconocimiento a su carrera y su papel como referente de la identidad boricua. La distinción se realizó en el Senado de la localidad y contó con la presencia de amigos cercanos del cantante, entre ellos, Bizarrap. El estreno de la BZRP Music Session #0/66 junto al productor argentino, marcó su regreso a la industria musical y batió nuevos récords de visualizaciones en plataformas digitales.

Durante una sesión especial en el Senado, el alcalde Miguel A. Romero concedió la distinción, resaltando tanto el éxito internacional del artista en la música como su labor comunitaria y su condición de embajador cultural. El homenaje subrayó el legado de Daddy Yankee, vinculado también al emprendimiento y al apoyo al deporte local, especialmente por su relación con los Cangrejeros de Santurce.

Entre los presentes se encontraba su madre, Rosa Rodríguez, amigos y colegas, entre ellos, Bizarrap. El productor y el cantante establecieron un fuerte vínculo luego de su colaboración para la Bzrp session 0/66. Así se refleja en el video compartido por el artista cuando recibe al argentino y lo abraza con cariño.

Daddy Yankee reconoce que su homenaje es un tributo colectivo al reggaetón, a sus colegas, a los productores y al pueblo puertorriqueño (Instagram)

Emocionado por la distinción que había conseguido, el artista se pronunció en sus redes sociales, donde resumió el momento vivido: “Fui un joven soñador del barrio que un día se atrevió a creer que era posible. Nunca fue fácil, pero siempre hubo fe. Con el tiempo entendí que no solo estaba haciendo música, estaba ayudando a construir un género que nació en la calle, fue rechazado y hoy es parte de la historia. Un género que hace años fue vetado y que hoy recibe respeto”.

En su posteo, Yankee también reflexionó sobre la carrera que había construido y las dificultades que debió atravesar: “Este camino me exigió disciplina, humildad, carácter y también vulnerabilidad. Aprendí a caer, a levantarme y a nunca perder la esperanza. Reconociendo siempre que Jesús es el centro de toda obra. La lucha fue dura, pero hoy puedo ver los frutos y más aun cuando estoy llevando el género hacia una nueva dirección”.

Para cerrar, el cantante se refirió al sentimiento detrás de dicho homenaje: “Hoy una avenida en Puerto Rico lleva mi nombre “Daddy Yankee“ y lo recibo con gratitud, no como un premio personal, sino como un reconocimiento a la cultura, a la música y a toda mi gente. Este homenaje no es solo mío. Es de mis colegas, productores, de cada fan y especialmente del pueblo que me vio crecer: Puerto Rico. Los quiere Raymond Ayala”.

Daddy Yankee recibe homenaje en Puerto Rico con una avenida que lleva su nombre, celebrando su impacto en la música y la cultura urbana (Instagram)

Apenas un día antes, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad que la carretera estatal PR-36, en San Juan, pase a llevar el nombre de Daddy Yankee. Esta medida establece un tributo permanente que trasciende lo musical y que posiciona al cantante como símbolo del orgullo puertorriqueño.

El regreso musical del intérprete coincide con el lanzamiento de la BZRP Music Session #0/66, una colaboración que ha generado gran impacto en la industria. La canción superó los cinco millones de visualizaciones en YouTube y los tres millones en Instagram en pocas horas, estableciendo un nuevo récord en la serie de Bizarrap. Este tema representa la vuelta de Daddy Yankee tras anunciar su retiro en 2022 y la apertura de una nueva etapa en las sesiones del productor argentino.

La canción, con una duración de dos minutos y medio, fusiona ritmos electrónicos con sonidos caribeños y el patrón de dembow propio del dancehall. Los versos iniciales —“Código 787, alias El Calentón. Pon la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa’ tu casa. Rey sin misterio levantando la raza”— enlazan la cultura boricua con la carrera de Daddy Yankee. La letra recurre a referencias religiosas, códigos urbanos y una renovada visión personal: “Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”, una muestra de la evolución espiritual del artista.

La colaboración entre Daddy Yankee y Bizarrap, BZRP Music Session #0/66, alcanza más de cinco millones de vistas en YouTube en pocas horas

El tema está atravesado por alusiones a la reciente conversión de Daddy Yankee al cristianismo evangélico, anunciada en mayo de 2024. Desde entonces, ha incorporado referencias bíblicas y temáticas religiosas en su música y actuaciones.

La colaboración con Bizarrap ha significado un momento especial para el productor argentino, quien expresó públicamente su entusiasmo en X: “Nunca escribo en esta red, pero esto es un sueño. Él es el más grande. Gracias por todo a todos”, junto a un fragmento del vídeo musical.

Al conjugar la tradición del reguetón con la innovación musical, Daddy Yankee y Bizarrap consolidan una alianza que refuerza el perfil internacional de ambos. El nuevo tema reafirma para Daddy Yankee su identidad y su capacidad creativa tras más de treinta años liderando la escena.