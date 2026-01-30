Teleshow

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

Habitual visitante del noroeste argentino, la modelo recorrió los paisajes inconfundibles de Tilcara

Las vacaciones de Dolores Barreiro en Jujuy

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Dolores Barreiro elige una vez más el paisaje de Tilcara para vivir y compartir una experiencia inmersa en la cultura y la vida cotidiana del noroeste argentino. La modelo y empresaria mantiene un lazo cercano con la provincia de Jujuy, donde suele recorrer rincones y conectar con amigos y habitantes de la zona. Sus escapadas anteriores la llevaron a sitios emblemáticos como Salinas Grandes, el géiser de Catúa y los cerros de Purmamarca, mostrando la diversidad de colores y texturas del paisaje. En cada viaje, se involucra en la vida local, elige la gastronomía autóctona y suma elementos de la indumentaria tradicional a su estilo personal, algo muy celebrado por sus seguidores en las redes.

En esta ocasión, las imágenes revelan una jornada luminosa en Tilcara. La plaza central, flanqueada por árboles añosos, se convierte en el escenario de un almuerzo al aire libre. Barreiro, con blusa de gasa color mostaza, shorts de jean y alpargatas azules, disfruta de un menú regional compuesto por carnes asadas, ensaladas frescas y pan casero. La mesa rústica y el techo de caña refuerzan la identidad del lugar. Junto a ella se ve a su amiga Ximena Ianantuoni vestida con falda larga estampada y detalles artesanales, sumando al retrato bohemio de la escena.

Las recorridas por el mercado municipal de Tilcara forman parte esencial del viaje. Bajo sombrillas coloridas, los puestos exhiben tomates, papas andinas, chauchas, mazorcas, uvas y especias. Barreiro se detiene a elegir productos, interactúa con los vendedores y explora los sabores locales. Lleva una cartera de tela rayada y una bolsa de mercado, accesorios característicos de la región que acompañan su vestuario relajado. Los collares de cuentas, los aros y el pañuelo atado a la cintura refuerzan una estética que fusiona lo práctico y lo autóctono.

El recorrido por las calles empedradas, rodeadas de casas de adobe y piedra, completa la postal. El clima seco y el cielo despejado definen la atmósfera de la jornada, mientras las montañas enmarcan el fondo. Las imágenes tomadas y compartidas en redes muestran no solo paisajes, sino también la vida cotidiana y los rituales urbanos de un pueblo que preserva sus tradiciones.

En el posteo que acompaña las imágenes y videos de su viaje, Dolores Barreiro resumió su sentir con una frase que encierra su filosofía: “Y el norte siempre es lindo, grande y una gran idea”. Esta declaración sintetiza el vínculo profundo que mantiene con la región y el espíritu con el que recorre cada rincón del noroeste argentino.

Este viaje coincide con la previa del carnaval, una de las celebraciones más importantes para la comunidad local. Las calles ya muestran los preparativos, con banderines, máscaras y músicos ensayando, anticipando el clima festivo que caracteriza a Tilcara durante enero y febrero. Dolores acompañó la procesión típica, sintiéndose parte de la experiencia y sumando a su relato el color y la energía de una fiesta popular que convoca a residentes y visitantes.

Barreiro suele buscar inspiración en los mercados y ferias del noroeste, lugares donde la identidad local se expresa en la variedad de productos y en el trato cercano de sus habitantes. Esta conexión con la región se refleja en la elección de prendas y accesorios, la preferencia por la gastronomía típica y la difusión de paisajes y costumbres a través de su perfil público. La visita a Tilcara se suma a una secuencia de viajes por el noroeste argentino que la modelo realiza con frecuencia, para renovar el contacto físico y espiritual con una de las regiones más lindas de la Argentina.

