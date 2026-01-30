La Barby sufrió un violento ataque a la salida de la radio: “Él tenía una botella y me empezó a pegar”

Un hombre atacó de manera violenta al comediante en la vía pública (Video: Instagram/labarbyok)

La Barby sufrió un violento episodio de odio y discriminación a plena luz del día, cuando fue agredida física y verbalmente por un hombre a la salida de Radio Pop, luego de participar en el programa La Negra Pop conducido por Elizabeth Vernaci. El incidente, que tuvo lugar en la puerta de la emisora y fue denunciado por la propia comediante y panelista en sus redes sociales, volvió a poner en debate la violencia y la falta de seguridad para las minorías en contextos públicos y laborales. Su palabra a Teleshow.

Según relató La Barby en sus historias de Instagram, todo comenzó cuando el agresor se acercó a la ventana del estudio y empezó a insultarla: “No estaba de acuerdo con que la Negra tenga a dos homosexuales en su programa”. Al salir del edificio con una caja de pizzas, el hombre le pidió comida, pero ella se negó porque era para un compromiso. Fue entonces cuando el sujeto, botella en mano, la interceptó en la vereda y la atacó físicamente: “El señor ese me acaba de pegar porque estaba en contra de que la Negra tuviera dos homosexuales con ella en el programa. Primero se acercó a la ventana y empezó a golpear. Yo salí con unas pizzas, me empezó a pedir pizza y no le podía dar... Él tenía una botella y me empezó a pegar”, describió la panelista, aún aturdida por lo sucedido.

El comediante detalló que, además de los golpes, el hombre la insultó en reiteradas ocasiones haciendo referencia a su orientación sexual: “Tenía una botella y me empezó a pegar y decir diez mil veces ‘pu.. de mie...’. Acá estamos, con la policía varados”. El personal de seguridad de la radio dio aviso inmediato a la Policía de la Ciudad, que intervino rápidamente y logró reducir y detener al agresor, quien quedó esposado en la vía pública.

El comediante contó el mal momento que le tocó vivir a la salida del programa de radio

El panelista de LAM (América TV), cuyo nombre real es Leonardo Javier Veterale, habló con Teleshow acerca de la desagradable situación que le tocó vivir a la salida de su trabajo, pero antes llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores: “Yo estoy bien”. “Pasó esto de la agresión homofóbica, un señor que quería ver a Elizabeth para que eche a los homosexuales que tiene con ella al aire. Al salir me pidió, de una manera agresiva, pizza, caminé, caminé y él me seguía”, comenzó su relato a este medio.

La situación escaló por parte del individuo, quién eligió la violencia: “Al ignorarlo por sus maneras empezó a decir todo lo que se te ocurra en sinónimos de homosexual y a pegarme con una botella de plástico medio llena de agua en el cuerpo y la cara”. Fue en este momento en el que las fuerzas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires entraron en cuadro: “Una policía se interpuso, llegaron unos patrulleros y lo redujeron y con policía y todo siguió gritándome de todo“.

"Parece que venía representado a la iglesia, no se cual, y las fuerzas del cielo”, cerró la conversación con este medio. Esta era la primera vez que este hombre se presentaba en las inmediaciones de la radio.

Tiempo atrás, en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, habló acerca del bullying durante los años formativos de la adolescencia: “Me acuerdo que fui al cumpleaños de 15 de una amiga y en un momento pasaron la canción “Estoy saliendo con un chabón’ y fue tremendo, tremendo, porque todos me miraban. Era la mirada de todo el conjunto de compañeros del colegio, todos me miraban a mí como acusando. Eso fue terrible, no me lo olvido más ese momento, en pleno cumpleaños todos me señalaban “el maricón”, “el puto”. Fue muy duro. Y también con la gordura. Como yo tengo pechos de gordo, entonces se me notaban. Y andaba en pleno verano con una campera, con 32, 35 grados, con una campera deportiva todo tapado para que no se me notara. Mi cabecita pensaba “eh Gordo Tetón”. Eso, a un chico de 12 años que tiene inclinaciones distintas al resto, que le digan que le digan “tetas”... Uy, me estoy convirtiendo, no en mujer, pero… Tenía mucho que ver con la mariconada el concepto en esa época de lo que era ser gay: mujercita".