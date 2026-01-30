Evangelina Anderson desmintió romances y se refirió a la ruptura con Martín Demichelis: “Un montón de veces intentó volver”

La modelo habló a fondo de su relación con Ian Lucas, los rumores de romance con el cantante 18 Kilates y su separación tras 19 años (Video: Intrusos-América TV)

Evangelina Anderson rompió el silencio en una entrevista con Intrusos (América TV), donde abordó los rumores que circulan sobre su vida sentimental y su reciente separación de Martín Demichelis, con quien estuvo casada 19 años y tiene tres hijos. La modelo, que aún se está recuperando de una operación en sus cuerdas vocales, habló con honestidad sobre la etapa difícil que atraviesa, desmintió romances y se refirió al proceso emocional que vive.

Sobre su salud, Evangelina contó: “Recuperándome de a poco”, y reconoció que fue “desesperante” tener que estar en televisión sin poder hablar: “Pero bueno, lo hicimos con carteles”. Consultada por los rumores de un supuesto romance con el cantante de Maxi Kilates, Anderson respondió con humor: “¿Viste la película El año de la marmota? ¿Viste? ¿La vieron? Que es como un bucle, que siempre te preguntan lo mismo y vos lo negás y te siguen preguntando”. Negó cualquier tipo de vínculo: “No, por favor, no. No me inventen más romances. Me voy a quedar sola toda mi vida si no. No voy a conseguir a nadie si no”.

Al ser confrontada sobre los rumores con Ian Lucas y las últimas declaraciones del youtuber, dijo: “No quiero que un hombre diga eso a una mujer. No creo que lo haya dicho. No sé, la verdad no lo vi. Cuando yo esté con alguien, los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos. Y después van a ser ustedes, te los prometo. Yo cuando conozca a alguien, tenga un vínculo en serio, pero no la verdad que estoy sola".

Y siguió: “Yo todavía no me divorcié. Estoy en medio de un divorcio. Yo no cuento nada de mi intimidad, pero bueno, es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no le afecten ciertas cosas”. Sobre el proceso de separación con Demichelis, la modelo se sinceró: “Todavía estoy en duelo. Todavía estoy rota por dentro. Pero hice muchísima terapia, hago terapia. Cuando decidí separarme, yo soy así. Me separo y ya no vuelvo”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado luego de años de relación

Y cuando le preguntaron si el exdirector técnico de River Plate se arrepintió de la ruptura, la participante de MasterChef Celebrity aclaró: “¿De qué se arrepintió? No, pero fue una decisión mía. Un montón de veces intentó volver, pero yo soy muy drástica”.

A la hora de hablar de los nuevos estrenos televisivos y la competencia entre MasterChef Celebrity y la serie de la China Suárez, La hija del fuego, Anderson no perdió el humor: “¿Cómo le dice el Master cuánto? ¿Master quilombo? ¿Qué master quilombo?”. Finalmente, sobre la denuncia pública de una exempleada, respondió con tranquilidad: “Todo se va a solucionar porque, viste que cuando algo es verdad, estoy muy tranquila”.

Cuando parecía que ya no quedaban escenarios para la competencia entre Wanda Nara y la China Suárez, a televisión argentina se prepara para un duelo directo en horario central. El Trece anunció el estreno de La hija del fuego: La venganza de la bastarda, la serie protagonizada por La China Suárez, el próximo lunes 2 de febrero a las 21:15. Ante esta situación, MasterChef Celebrity, el exitoso certamen culinario de Telefe conducido por Wanda Nara, adelanta su habitual salida de las 22.30 para ir mano a mano con la serie de Disney, con el plus de ofrecer la siempre rendidora gala de eliminación.

Así, Evangelina Anderson dejó en claro que atraviesa una etapa de reconstrucción personal y familiar, marcada por el duelo, la terapia y el foco en el bienestar de sus hijos. Desmintió rumores de romance y eligió el perfil bajo, la sinceridad y el humor para enfrentar la exposición mediática y el interés constante de la prensa.