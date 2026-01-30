Teleshow

Evangelina Anderson desmintió romances y se refirió a la ruptura con Martín Demichelis: “Un montón de veces intentó volver”

La participante de MasterChef Celebrity habló de su relación con Ian Lucas y el trámite de divorcio con el ex director técnico de River Plate, que todavía se lleva adelante

La modelo habló a fondo de su relación con Ian Lucas, los rumores de romance con el cantante 18 Kilates y su separación tras 19 años (Video: Intrusos-América TV)

Evangelina Anderson rompió el silencio en una entrevista con Intrusos (América TV), donde abordó los rumores que circulan sobre su vida sentimental y su reciente separación de Martín Demichelis, con quien estuvo casada 19 años y tiene tres hijos. La modelo, que aún se está recuperando de una operación en sus cuerdas vocales, habló con honestidad sobre la etapa difícil que atraviesa, desmintió romances y se refirió al proceso emocional que vive.

Sobre su salud, Evangelina contó: “Recuperándome de a poco”, y reconoció que fue “desesperante” tener que estar en televisión sin poder hablar: “Pero bueno, lo hicimos con carteles”. Consultada por los rumores de un supuesto romance con el cantante de Maxi Kilates, Anderson respondió con humor: “¿Viste la película El año de la marmota? ¿Viste? ¿La vieron? Que es como un bucle, que siempre te preguntan lo mismo y vos lo negás y te siguen preguntando”. Negó cualquier tipo de vínculo: “No, por favor, no. No me inventen más romances. Me voy a quedar sola toda mi vida si no. No voy a conseguir a nadie si no”.

Al ser confrontada sobre los rumores con Ian Lucas y las últimas declaraciones del youtuber, dijo: “No quiero que un hombre diga eso a una mujer. No creo que lo haya dicho. No sé, la verdad no lo vi. Cuando yo esté con alguien, los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos. Y después van a ser ustedes, te los prometo. Yo cuando conozca a alguien, tenga un vínculo en serio, pero no la verdad que estoy sola".

Y siguió: “Yo todavía no me divorcié. Estoy en medio de un divorcio. Yo no cuento nada de mi intimidad, pero bueno, es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no le afecten ciertas cosas”. Sobre el proceso de separación con Demichelis, la modelo se sinceró: “Todavía estoy en duelo. Todavía estoy rota por dentro. Pero hice muchísima terapia, hago terapia. Cuando decidí separarme, yo soy así. Me separo y ya no vuelvo”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado luego de años de relación

Y cuando le preguntaron si el exdirector técnico de River Plate se arrepintió de la ruptura, la participante de MasterChef Celebrity aclaró: “¿De qué se arrepintió? No, pero fue una decisión mía. Un montón de veces intentó volver, pero yo soy muy drástica”.

A la hora de hablar de los nuevos estrenos televisivos y la competencia entre MasterChef Celebrity y la serie de la China Suárez, La hija del fuego, Anderson no perdió el humor: “¿Cómo le dice el Master cuánto? ¿Master quilombo? ¿Qué master quilombo?”. Finalmente, sobre la denuncia pública de una exempleada, respondió con tranquilidad: “Todo se va a solucionar porque, viste que cuando algo es verdad, estoy muy tranquila”.

Cuando parecía que ya no quedaban escenarios para la competencia entre Wanda Nara y la China Suárez, a televisión argentina se prepara para un duelo directo en horario central. El Trece anunció el estreno de La hija del fuego: La venganza de la bastarda, la serie protagonizada por La China Suárez, el próximo lunes 2 de febrero a las 21:15. Ante esta situación, MasterChef Celebrity, el exitoso certamen culinario de Telefe conducido por Wanda Nara, adelanta su habitual salida de las 22.30 para ir mano a mano con la serie de Disney, con el plus de ofrecer la siempre rendidora gala de eliminación.

Así, Evangelina Anderson dejó en claro que atraviesa una etapa de reconstrucción personal y familiar, marcada por el duelo, la terapia y el foco en el bienestar de sus hijos. Desmintió rumores de romance y eligió el perfil bajo, la sinceridad y el humor para enfrentar la exposición mediática y el interés constante de la prensa.

Evangelina AndersonMartín DemichelisIan Lucas

La mala noticia que recibió Jack Doohan luego de chocar tres veces consecutivas durante su prueba en la Super Fórmula de Japón

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente de River Plate durante más de una década que logró la Copa Libertadores 1996 durante su gestión

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

Volvió a competir a los 41 años tras una grave lesión de rodilla y sufrió una dura caída a días de los Juegos Olímpicos: debieron retirarla en helicóptero

La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Claudio Úbeda: “El hincha de Boca le tiene cero confianza”

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

