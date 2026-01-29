Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

Andrés Calamaro y Natalí Franco disfrutaron juntos de una jornada de playa en Punta del Este, con sol, relax y complicidad (RSFotos)

Andrés Calamaro y Natalí Franco vivieron una jornada de playa en Punta del Este que combinó relax, vida familiar y cercanía, lejos del escenario y entregados a la rutina vacacional. Las imágenes captaron el costado más cotidiano y natural de la pareja, desde la llegada al balneario hasta los últimos rayos de sol.

El día comenzó con una escena clásica de verano: ambos llegaron en auto, trasladando reposeras, sombrillas y bolsos playeros. Calamaro, fiel a su estilo, lució remera negra, short verde y gafas oscuras, una toalla al hombro y un gesto distendido, mientras Natalí —con traje de baño enterizo negro, el cabello recogido y un bolso grande— lo acompañó en la logística, mostrando complicidad y dinámica de equipo. Junto a ellos, una mujer mayor, también con traje de baño y reposera, sumando el detalle familiar a la escena. En las fotos del arribo se los vio organizando todo lo necesario para asegurarse una estadía cómoda en la playa, evidenciando la rutina compartida y la colaboración en los pequeños detalles. Los objetivos de Andrés quedaron a la vista: pasarla bien con su mujer, tomar mate y disfrutar de la lectura del libro de Albaro Abos, Eichman en Argentina.

Ya instalados en la arena, las fotos retrataron distintos momentos de la tarde. En una imagen, Natalí se incorporó a un grupo de niños y adolescentes explorando un puesto de artesanías sobre la arena: revisó collares, pulseras y accesorios, en una escena espontánea y llena de movimiento, mientras el mar y la actividad playera completaron la postal veraniega. El clima de curiosidad y juego mostró el costado más relajado y familiar del paseo.

La pareja compartió charlas y gestos de cariño bajo la sombrilla, mientras Calamaro alternó entre la lectura y el descanso

En un momento de afecto, Natalí se recostó en el regazo de Calamaro

Natalí eligió un traje de baño de una pieza en color negro y con espalda descubierta

Bajo la clásica sombrilla blanca, Calamaro se acomodó en una reposera junto a Natalí y familiares, alternando la lectura de un libro con charlas y gestos de afecto. Varias tomas lo retrataron sentado, con Natalí inclinándose para conversar o recostándose en su regazo, mientras él le correspondía con abrazos y caricias. El músico permaneció mayormente bajo la sombra, disfrutando del libro y la tranquilidad, mientras Natalí alternó entre juegos en la arena, paseos y descanso a su lado.

Otras imágenes la mostraron de pie, caminando entre reposeras y sombrillas, o junto a Calamaro, que la envolvió con un toallón negro Fred Perry al caer la tarde, en una escena de complicidad y cuidado mutuo. Se los vio dialogando, compartiendo sonrisas y disfrutando de la compañía, mientras alrededor las familias y grupos de amigos armaban su propio ritual de playa. El atardecer marcó el cierre de la jornada: la pareja recogió sus cosas y emprendió el regreso, atravesando la vegetación y el movimiento típico de quienes dejan la playa tras largas horas de sol y mar.

Al caer la tarde, mientras la playa se vaciaba y el sol bajaba sobre el horizonte, Andrés Calamaro y Natalí Franco recogieron sus cosas y caminaron juntos de regreso, dejando atrás la arena y llevándose consigo el eco de una jornada simple y auténtica. La escena final, lejos de los flashes y la exposición, confirmó que, para la pareja, los pequeños rituales y la complicidad diaria siguen siendo el mejor refugio para construir recuerdos y disfrutar del verano en la costa uruguaya.

La pareja se mostró enamorados ante las cámaras

Tras una tarde al sol, la dupla se fue en auto

Andrés y Natalí estuvieron acompañados por el resto de su familia (RSFotos)

Las fotos reflejaron la simpleza y autenticidad con la que Calamaro y Natalí Franco disfrutaron de sus vacaciones: desde la exploración de artesanías y los juegos en la arena, hasta los gestos de cariño y el ritual de cargar todo para volver. Lejos de los flashes del show y del frenesí mediático, eligieron el mar, el sol y la compañía para construir recuerdos, celebrar el verano y reafirmar el valor de las pequeñas rutinas compartidas en la costa uruguaya. La secuencia entera mostró que, para ellos, la felicidad reside en los detalles sencillos y la complicidad cotidiana, sin perder nunca la esencia de lo auténtico.

