Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

En plena emisión del certamen, Benjamín Vicuña reveló ante las cámaras la obsesión que mantuvo hasta los 20 años (The Balls - El Trece)

Este mes sorprendió a Benjamín Vicuña en plena transformación profesional: mientras mantiene su prestigio como actor en la Argentina, el chileno se anima a conquistar un nuevo terreno como conductor de The Balls (El Trece). En este formato, Vicuña deja ver su costado más espontáneo y personal, combinando el carisma de siempre con anécdotas inéditas y confesiones que exponen su lado más humano. Entre desafíos laborales y momentos familiares, el artista logra conectar con el público desde la honestidad y el humor, abriendo la puerta a su bizarra colección, que mantuvo hasta los 20 años.

Todo ocurrió durante una emisión reciente del ciclo, cuando Vicuña presentó como concursantes a un nuevo equipo de cinco veterinarios, cada uno especializado en distintas áreas. El conductor, siempre curioso, se detuvo en la historia de uno de ellos, quien contó que trabaja como anestesista de animales y que, entre sus experiencias laborales, le tocó dormir a lobos marinos. De inmediato, el conductor le preguntó cómo era el cuero de estos animales, a lo que el veterinario respondió que, en realidad, tienen una importante capa de grasa, y que “cuero grueso tienen los hipopótamos, por ejemplo”.

Ese comentario disparó una confesión inesperada. “¿Anestesiaste un hipopótamo alguna vez?”, repreguntó Benjamín, y luego descolocó a todos en el estudio al contar: “Yo coleccionaba hipopótamos cuando era chico. Tenía una fascinación. Llegué a tener cientos de hipopótamos. No hasta tan chico, en realidad como hasta los 20 años”. La anécdota generó risas y comentarios entre los participantes, que no tardaron en bromear sobre la colección y la pasión por estos animales.

El actor se sinceró y reveló que coleccionaba hipopótamos (Captura de video)

Esta faceta poco conocida de Vicuña se sumó a otra revelación personal que el actor había hecho una semana antes, también en el contexto del programa. En esa ocasión, el conductor leyó una pregunta relacionada con el fútbol argentino, que lo llevó a mencionar a uno de sus hijos con Pampita Ardohain, Beltrán. “Durante el profesionalismo, desde 1931 hasta hoy, ¿cuáles de estos equipos han sido campeones de Primera División de AFA?”, planteó en el aire, y mientras recorría las posiciones de los participantes, hizo una mención especial. “A mí me gustan todos estos equipos, mi hijo Beltrán está en un equipo que no se encuentra acá”, dijo refiriéndose al fanatismo de su pequeño. Orgulloso, sumó: “Está ya casi por ser futbolista”.

La relación de Vicuña con sus hijos y su interés por sus actividades deportivas es un tema recurrente en su vida y en sus apariciones públicas. No es la primera vez que el actor se muestra atento y sincero al hablar de sus hijos y de sus inquietudes. De hecho, en junio de 2024, durante una emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín tuvo una charla a corazón abierto con su hijo mayor con Pampita, Bautista, sobre deportes, pasiones y los caminos personales que cada uno elige.

En el programa, Bautista contó que practicaba fútbol, pero Benjamín indagó aún más: “¿Qué deporte estás practicando además de fútbol?”. La respuesta sorprendió al actor: “Hago MMA y boxeo”, dijo el joven. Vicuña, entre resignado y divertido, confesó su desconcierto y preocupación: “Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como muy lindo deporte, aprendés un montón, sí, está buenísimo”, relató Bautista. El actor chileno, siempre sincero, compartió el temor de ver a su hijo en una disciplina tan exigente, pero dejó en claro que jamás le prohibiría perseguir sus pasiones.

En medio del desarrollo de la competencia, Benjamín Vicuña le contó a los participantes sobre la actividad que realiza su hijo Beltrán (The Balls – El Trece)

Mientras tanto, The Balls le permite a Vicuña desplegar nuevas facetas: la de conductor, la de entrevistador curioso y la de papá orgulloso, que no teme reírse de sí mismo ni compartir los recuerdos más insólitos de su historia personal. Entre sets de televisión, desafíos y confesiones inesperadas, el actor chileno sigue construyendo un presente profesional y familiar que lo mantiene, como siempre, en el centro de la escena.