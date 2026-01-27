Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Georgina Barbarossa emprendió su descanso en España y recorrió diferentes ciudades acompañada por su familia (Instagram)

Lejos de su rutina habitual y de los estudios de televisión, Georgina Barbarossa decidió regalarse una pausa en su agitada agenda profesional y embarcarse en unas vacaciones soñadas por el continente europeo. Esta vez, la conductora eligió como destino España, donde no solo se permitió disfrutar de paisajes y sitios históricos, sino que también aprovechó para reencontrarse con parte de su familia, especialmente su hermana María de las Mercedes.

Fiel a su estilo espontáneo y cercano, Georgina compartió en sus historias de Instagram los momentos más destacados del viaje. El recorrido comenzó en Málaga, donde se la vio bailando alegremente en el Anfiteatro romano de la ciudad, mientras su hermana la filmaba y le gritaba divertida desde atrás: “¡Saluda, Georgi!”. Ella, entre risas, respondió al pedido y luego le mostró a sus seguidores el imponente escenario: “Miren lo que es esto. Este es el teatro, acá hacían obras”, relató, maravillada por la historia del lugar.

El viaje pronto tomó un tono más familiar.“¡Mi sobrino nieto Julito! Hijo de mi sobri, Merche”, escribió la conductora de A la Barbarossa (Telefe) junto a una postal donde se la pudo apreciar con el pequeño, quien se reía en sus brazos. Poco después, la familia se reunió para una foto grupal en el living de la casa, donde todos posaron juntos, reflejando la alegría del reencuentro.

La conductora aprovechó su viaje por España para visitar a su familia, entre los que se destacó su sobrino nieto, Julito

Pero el recorrido turístico no terminó allí. Las hermanas Barbarossa continuaron su aventura hacia Cáceres, con el objetivo de recorrer el casco histórico de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad. Entre los rincones emblemáticos, Georgina se fotografió en las escalinatas y luego visitaron una pequeña capilla. “Nos metimos pensando que era una más grande y es solo un semicírculo. Es chiquitita”, contó, sorprendida, mientras mostraba el interior del lugar e identificaba las señales que marcaban el Camino de Santiago de Compostela.

Georgina junto a su hermana María de las Mercedes y el resto del grupo familiar, todos posando en el living de la casa

Durante su recorrida por Cáceres, Georgina aprovechó para sentarse en unas escalinatas y posar ante la cámara

El itinerario incluyó también la visita al campanario de la Catedral de Cáceres, donde Georgina destacó el esfuerzo físico de la excursión: “Menos mal que hago gimnasia porque la escalera casi nos mata, ¡qué cosa más hermosa!”. Desde allí, la conductora captó la vista panorámica y compartió risas con su hermana María de las Mercedes, que la acompañó en cada tramo del ascenso.

La travesía por España siguió rumbo a Salamanca. En la famosa Plaza Mayor, una intensa lluvia sorprendió a las hermanas. “Hostias, qué frío. Miren cómo llueve”, exclamó Georgina, imitando un acento español mientras se refugiaba de las bajas temperaturas. Sin embargo, el mal tiempo no fue impedimento para seguir explorando. “Qué divina esta esquina. Estamos al costado de la Catedral, qué cosa divina. ¡Miren lo que es esto, por dios!”, comentó mientras recorría con la cámara distintos rincones de la ciudad y enfocaba la imponente Universidad Católica de Salamanca a lo lejos.

El paseo terminó con una postal junto a la estatua de Fray Luis de León, ubicada en el Patio de las Escuelas, en honor al poeta y agustino español del siglo XVI. Allí, Georgina y su hermana se sacaron la tradicional foto, coronando así una jornada de recorridas históricas, anécdotas y risas.

Las hermanas posaron junto a la estatua de Fray Luis de León, ubicada en el Patio de las Escuelas de Salamanca (Instagram)

A lo largo de su viaje, la conductora no solo compartió paisajes y monumentos, sino que también mostró el valor de los afectos y la importancia de hacer una pausa para reconectar con la familia y la historia propia. Cada publicación reflejó su alegría, su curiosidad y su sentido del humor, invitando a sus seguidores a acompañarla en cada paso y a redescubrir la belleza de viajar, disfrutar y reencontrarse. Así, lejos del ritmo frenético de la televisión y los eventos, apostó por el descanso, la aventura y el reencuentro, regalándose y regalando a quienes la siguen un viaje lleno de emociones, descubrimientos y recuerdos que, sin dudas, quedarán guardados para siempre.